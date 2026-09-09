Ecopetrol retiró de su cargo al hijo del senador de La U José David Name, era aliado del gobierno de Gustavo Petro

Ecopetrol desvinculó a José Enrique Name Correa de su filial de trading en Estados Unidos sin explicar de forma oficial las razones del cambio - crédito Diego Pineda/Colprensa

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Ecopetrol desvinculó a José Enrique Name Correa de su filial de trading en Estados Unidos, en otro cambio dentro de la planta ejecutiva de la petrolera estatal, en medio de una seguidilla de salidas de funcionarios con vínculos políticos y sin que la empresa haya explicado de forma oficial las razones de este movimiento.

El costo anual de su vinculación estaba entre USD 113.000 y USD 130.000, según la información revelada por Semana sobre su contrato. Esa cifra incluía salario, prestaciones, beneficios laborales, plan de salud, seguros, bonificaciones estimables y demás cargas patronales.

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En términos mensuales, el funcionario devengaba entre USD 9.400 y USD 10.800. Su salida se produjo horas después de otro relevo en la compañía: la desvinculación de Catalina Velásquez, hija del exministro de Defensa Iván Velásquez.

Según el medio citado, José Enrique Name Correa había ingresado a Ecopetrol el 10 de marzo de 2025. Permaneció en la empresa un año, cinco meses y 29 días como analista de apoyo comercial en la filial de trading de la petrolera en Estados Unidos.

José Enrique Name Correa devengaba entre USD 9.400 y USD 10.800 mensuales antes de su salida de la filial de trading de Ecopetrol - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Ese cargo incluía la conciliación de operaciones en el sistema de trading, la elaboración de reportes diarios de posición, resultado y riesgo, la validación mensual de transacciones físicas, derivados y fletes, y la preparación de informes en Power BI para el general manager y los traders.

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El trading de petróleo consiste en especular con las variaciones del precio del crudo a través de referencias como Brent y WTI, sin comprar ni almacenar petróleo físico

José Enrique Name Correa es hijo del exsenador y dirigente del Partido de la U José David Name, identificado en la información publicada como un aliado político del presidente Gustavo Petro. El exsenador integra esa colectividad desde 2006.

Así mismo, el punto central del caso es que el exfuncionario ocupaba un puesto técnico en una filial de trading de crudo y derivados. De acuerdo con la información divulgada sobre su hoja de vida, no se evidenciaba experiencia previa en el negocio de los hidrocarburos ni antecedentes en trading de crudo, derivados o fletes, tampoco en middle o back office, ni en compañías del sector.

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La empresa no detalló las causas de la desvinculación

José Enrique Name Correa trabajó como analista de apoyo comercial en la filial de trading de Ecopetrol en Estados Unidos desde el 10 de marzo de 2025 - crédito Luisa González/Reuters

La publicación señaló que el perfil de Name Correa había generado cuestionamientos públicos por su adecuación al cargo. Su trayectoria registrada estaba formada en desarrollo de negocio, consultoría turística y administración de inmuebles.

Hasta ahora, Ecopetrol no ha emitido un pronunciamiento público en el que detalle las causas específicas de la desvinculación. El medio también indicó que no existe una explicación oficial sobre si los reparos al perfil profesional influyeron en la decisión.

La salida de Name Correa se suma a otros movimientos recientes en la petrolera, la empresa más grande del país, cuya propiedad está concentrada en un 88% en el Estado. Esos cambios han incluido despidos de funcionarios que serían cercanos al petrismo o tendrían relación con ese sector político.

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Catalina Velásquez Gil salió de la gerencia jurídica de Hidrocarburos de Ecopetrol

Ecopetrol decidió terminar el contrato de Catalina Velásquez Gil, gerente jurídica de Hidrocarburos de la compañía - crédito Catalina Velásquez Gil/LinkedIn

La estatal petrolera decidió terminar el contrato de Catalina Velásquez Gil, gerente jurídica de Hidrocarburos de la compañía e hija del exministro de Defensa Iván Velásquez. La salida fue unilateral, con pago de la indemnización legal, y el expediente revisado indica que no había fuero sindical ni una causal que impidiera jurídicamente la desvinculación.

Entre los puntos considerados para su salida figura su incorporación al Consejo de Administración de Brava Energía dos días después del cierre de la operación mediante cooptación, además de la advertencia interna sobre la concentración de tres sillas en compañías del grupo. Velásquez Gil participaba en juntas de Ecopetrol Costa Afuera Colombia y Ecopetrol USA.

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Así mismo, la abogada, se desempeñaba como funcionaria nivel 21, tenía una asignación mensual cercana a los 54 millones de pesos. Se calcula que su contrato representaba un costo anual de $1.084 millones por cargas laborales y honorarios asociados a sus participaciones en juntas.

Catalina Velásquez Gil integraba desde agosto de 2026 el consejo de la firma brasileña, en la que Ecopetrol adquirió el 51% por cerca de USD 1.200 millones.