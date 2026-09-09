Vocero del Gobierno aclaró la renuncia de Viviane Morales como ministra de Educación: “Una situación familiar inesperada”

Miller Soto afirmó que la salida de Morales del Ejecutivo se debe a razones familiares - crédito Presidencia

Guardar

La ministra Viviane Morales dejó de manera oficial el Ministerio de Educación el 7 de septiembre de 2026, un mes después de haber asumido, y el presidente Abelardo de la Espriella designó en su reemplazo a Ilva Myriam Hoyos.

En la carta de renuncia, Morales presentó una dimisión irrevocable y explicó que un motivo personal le impedía continuar con la dedicación que exige el cargo. La entonces titular escribió que esa situación “reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata, expresando pesar por dejar el equipo de Gobierno.

PUBLICIDAD

Pese a su dimisión, señaló que seguiría acompañando con sus oraciones el proyecto político de la administración, al que el primer mandatario denomina la “Patria Milagro”. En su mensaje, sostuvo, además, que durante las primeras tres semanas dedicó “todas sus fuerzas” a la tarea encomendada.

En su respuesta, Abelardo de la Espriella dijo que recibió la decisión “con pesar”, aunque manifestó respeto por las razones expuestas por Morales. En efecto, enmarcó la renuncia como una determinación tomada desde el amor y la responsabilidad hacia su familia.

El líder del movimiento político Defensores de la Patria también destacó la gestión de la ministra durante el arranque de su administración. Aunque reconoció que su paso por la cartera fue breve, afirmó que puso al servicio de la educación su experiencia y sus convicciones.

PUBLICIDAD

“Las huellas que se dejan sirviendo con el corazón no las borra el paso del tiempo”, escribió sobre el trabajo de Morales. En la misma comunicación, añadió que le expresaba su solidaridad no solo como jefe de Estado, sino también como amigo, y le ofreció su respaldo frente a la situación familiar que motivó su salida.

Vocero del Gobierno aclaró las dudas sobre la renuncia de Viviane Morales como ministra de Educación - crédito @Mineducacion/X

Vocero de la Casa de Nariño habló sobre la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación

Desde la Casa de Nariño, Miller Soto, vocero del Gobierno, explicó que la renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación respondió a un motivo familiar y no a una ruptura política, luego de que la funcionaria le comunicara al jefe de Estado que “el hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor”.

PUBLICIDAD

Morales presentó su dimisión el 31 de agosto de 2026 en una carta dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, apenas tres semanas después de asumir el cargo, tras “una situación familiar inesperada” que le exigió estar presente, explicó Soto.

En ese mensaje, la exministra agradeció al mandatario y se despidió con una promesa personal: “Mi oración los acompañará diariamente”.

El vocero señaló que dos días después, De la Espriella respondió por escrito y buscó marcar un tono distinto al institucional al afirmar: “Hoy no quiero hablarte solamente como presidente. Quiero hablarte, sobre todo, como amigo”.

Ilva Myriam Hoyos fue nombrada nueva ministra de Educación tras la salida de Viviane Morales - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

De acuerdo con la explicación de Soto, en la carta el presidente también le señaló que conoce “su integridad desde hace décadas” y le agradeció “su lealtad” durante la campaña y su paso por el Gobierno.

PUBLICIDAD

¿Quién es el reemplazo de Viviane Morales en el Ministerio de Educación?

Ilva Myriam Hoyos es abogada y doctora en Derecho, con trayectoria en derechos humanos, infancia y familia - crédito X

La ministra designada, Myriam Hoyos, es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, con estudios en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en Costa Rica. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana, conjuez del Consejo de Estado y procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Familia.

También ha asesorado organismos vinculados con la Iglesia católica y preside el Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia. Su trayectoria académica y profesional se ha concentrado en temas como la dignidad humana, los derechos de la infancia, la libertad religiosa y el derecho de familia.

PUBLICIDAD