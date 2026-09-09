Colombia

Vocero del Gobierno aclaró la renuncia de Viviane Morales como ministra de Educación: “Una situación familiar inesperada”

Miller Soto señaló que no hubo una ruptura política entre el Gobierno nacional y la titular de la cartera, que abandonó el cargo tres semanas después de asumir

Miller Soto afirmó que la salida de Morales del Ejecutivo se debe a razones familiares - crédito Presidencia
Guardar

La ministra Viviane Morales dejó de manera oficial el Ministerio de Educación el 7 de septiembre de 2026, un mes después de haber asumido, y el presidente Abelardo de la Espriella designó en su reemplazo a Ilva Myriam Hoyos.

En la carta de renuncia, Morales presentó una dimisión irrevocable y explicó que un motivo personal le impedía continuar con la dedicación que exige el cargo. La entonces titular escribió que esa situación “reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata, expresando pesar por dejar el equipo de Gobierno.

PUBLICIDAD

Pese a su dimisión, señaló que seguiría acompañando con sus oraciones el proyecto político de la administración, al que el primer mandatario denomina la “Patria Milagro”. En su mensaje, sostuvo, además, que durante las primeras tres semanas dedicó “todas sus fuerzas” a la tarea encomendada.

En su respuesta, Abelardo de la Espriella dijo que recibió la decisión “con pesar”, aunque manifestó respeto por las razones expuestas por Morales. En efecto, enmarcó la renuncia como una determinación tomada desde el amor y la responsabilidad hacia su familia.

El líder del movimiento político Defensores de la Patria también destacó la gestión de la ministra durante el arranque de su administración. Aunque reconoció que su paso por la cartera fue breve, afirmó que puso al servicio de la educación su experiencia y sus convicciones.

PUBLICIDAD

“Las huellas que se dejan sirviendo con el corazón no las borra el paso del tiempo”, escribió sobre el trabajo de Morales. En la misma comunicación, añadió que le expresaba su solidaridad no solo como jefe de Estado, sino también como amigo, y le ofreció su respaldo frente a la situación familiar que motivó su salida.

- crédito @Mineducacion/X
Vocero del Gobierno aclaró las dudas sobre la renuncia de Viviane Morales como ministra de Educación - crédito @Mineducacion/X

Vocero de la Casa de Nariño habló sobre la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación

Desde la Casa de Nariño, Miller Soto, vocero del Gobierno, explicó que la renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación respondió a un motivo familiar y no a una ruptura política, luego de que la funcionaria le comunicara al jefe de Estado que “el hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor”.

Morales presentó su dimisión el 31 de agosto de 2026 en una carta dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, apenas tres semanas después de asumir el cargo, tras “una situación familiar inesperada” que le exigió estar presente, explicó Soto.

En ese mensaje, la exministra agradeció al mandatario y se despidió con una promesa personal: “Mi oración los acompañará diariamente”.

El vocero señaló que dos días después, De la Espriella respondió por escrito y buscó marcar un tono distinto al institucional al afirmar: “Hoy no quiero hablarte solamente como presidente. Quiero hablarte, sobre todo, como amigo”.

Ilva Myriam Hoyos fue nombrada nueva ministra de Educación tras la salida de Viviane Morales - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
Ilva Myriam Hoyos fue nombrada nueva ministra de Educación tras la salida de Viviane Morales - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

De acuerdo con la explicación de Soto, en la carta el presidente también le señaló que conoce “su integridad desde hace décadas” y le agradeció “su lealtad” durante la campaña y su paso por el Gobierno.

¿Quién es el reemplazo de Viviane Morales en el Ministerio de Educación?

Ilva Myriam Hoyos es abogada y doctora en Derecho, con trayectoria en derechos humanos, infancia y familia - crédito X
Ilva Myriam Hoyos es abogada y doctora en Derecho, con trayectoria en derechos humanos, infancia y familia - crédito X

La ministra designada, Myriam Hoyos, es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, con estudios en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en Costa Rica. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana, conjuez del Consejo de Estado y procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Familia.

También ha asesorado organismos vinculados con la Iglesia católica y preside el Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia. Su trayectoria académica y profesional se ha concentrado en temas como la dignidad humana, los derechos de la infancia, la libertad religiosa y el derecho de familia.

Temas Relacionados

Gobierno nacionalViviane MoralesMinisterio de EducaciónProblemas familiaresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Políticos colombianos se sumaron a la tendencia viral de fotos tipo años 80 con IA: el ministro del Interior y un expresidente compartieron sus imágenes

La publicación de Rodrigo Lara apareció en las historias de su cuenta personal, donde se lo ve con su esposa y sus dos hijos, en una pieza que imita rasgos visuales de esa década

Políticos colombianos se sumaron a la tendencia viral de fotos tipo años 80 con IA: el ministro del Interior y un expresidente compartieron sus imágenes

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

La banda de K-pop se presenta por primera vez en la capital colombiana. Las puertas del Vive Claro abren a las 4:00 p. m. y el show principal arranca a las 8:00 p. m., con tres actos de apertura y un posible setlist de 28 canciones

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

El delantero de la selección Colombia volvió a adueñarse de la titular en el equipo de Lisboa, tras los rumores de su transferencia y marcar cuatro goles en los cinco primeros partidos

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

Revelan chats de Kevin Santiago Ángel con mujer que lo citó al lugar de su asesinato: Tren de Aragua lo habría suplantado luego del crimen

La acusación señala a Gacelis Nairobid Sojo Lira, alias Alondra, por usar redes sociales, pactar una cita en el barrio Galán y enviar una ubicación, dentro de un esquema que habría operado bajo órdenes de cabecillas de la estructura criminal

Revelan chats de Kevin Santiago Ángel con mujer que lo citó al lugar de su asesinato: Tren de Aragua lo habría suplantado luego del crimen

James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”

Angelo Antonio D’Agostino, presidente del club, explicó que el futbolista busca extender su carrera por al menos dos temporadas, mientras la institución italiana mantiene el contacto con su entorno para destrabar un eventual fichaje

James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

Sheila Gándara aclaró si impedirá que su hija comparta tiempo con Mariana Zapata, la nueva pareja de su ex, Juanda Caribe: “Es lo más precioso que tengo”

El ‘influencer’ español Naim Darrechi aseguró que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentarse a comerciante en Cali: “Que me van a poner como un coladero”

Carolina Gómez le respondió fuerte a quienes la acusan de vivir de su novio Yeferson Cossio: “No tengo que fingir que trabajo”

Así fue la visita de Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio, al Museo del Carnaval de Barranquilla junto a la primera dama Ana Lucía Pineda

Deportes

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”

Athletico Paranaense renovaría el contrato del colombiano Kevin Viveros: esperan venderlo entre 30 y 40 millones de euros

Así calificó la prensa argentina a Álvaro Montero tras el partido Boca vs. São Paulo por la Sudamericana: “Espectacular”

Santa Fe empató ante Vasco da Gama por la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Muy ajetreada”