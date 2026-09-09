Colombia

Murió niña de seis meses por una crisis respiratoria y la Fiscalía acusó a su mamá de incumplir el deber de cuidado: la menor estuvo enferma varios días y nunca la llevó al médico

La menor presentó problemas respiratorios desde el 14 de mayo y falleció el 27 de ese mes, tras ser trasladada desde El Espinal a un centro asistencial de mayor complejidad en Ibagué

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la niña murió por neumonía y shock séptico - crédito Fiscalía General de la Nación
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Una mujer de 22 años deberá responder ante la Justicia luego de que la Fiscalía General de la Nación la acusó por la muerte de su hija de seis meses, ocurrida el 27 de mayo de 2026 en un centro asistencial de Ibagué, Tolima.

El ente investigador sostiene que la procesada habría incumplido sus obligaciones de cuidado y protección, pese a que la niña presentó síntomas respiratorios durante varios días.

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La acusación se formuló por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión con dolo eventual. La Fiscalía considera que la falta de atención médica oportuna ante el deterioro de la bebé constituye un elemento central para atribuirle responsabilidad penal a la madre.

El caso ocurrió en El Espinal, desde donde la menor fue trasladada a Ibagué por la gravedad de su condición. La mujer permanece privada de la libertad en un establecimiento carcelario desde el 4 de junio, fecha en la que fue judicializada.

Acusan a madre por la muerte de su bebé de seis meses tras presunta falta de atención médica en Tolima - crédito Boletín Fiscalía General de la Nación
Acusan a madre por la muerte de su bebé de seis meses tras presunta falta de atención médica en Tolima - crédito Boletín Fiscalía General de la Nación

La niña presentó síntomas respiratorios desde el 14 de mayo

De acuerdo con la investigación, la menor comenzó a sufrir problemas respiratorios el 14 de mayo. Durante los días posteriores, su estado de salud se habría deteriorado sin que fuera llevada de inmediato a una institución médica.

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La Fiscalía indicó que la madre solo acudió a un hospital el 26 de mayo, luego de que terceros insistieran en la necesidad de buscar ayuda profesional. Para ese momento, el cuadro clínico de la niña incluía fiebre durante periodos prolongados y convulsiones.

El reporte oficial señala que el personal médico de El Espinal dispuso su remisión a una institución de mayor complejidad en Ibagué, ante la necesidad de una atención especializada. La bebé murió al día siguiente, el 27 de mayo.

La Fiscalía señaló que “el menoscabo progresivo de la salud de la niña y la ausencia de una atención médica oportuna” serían factores que sustentan la acusación contra la mujer. La hipótesis del ente investigador deberá ser controvertida durante las siguientes etapas del proceso penal.

Bebé de seis meses murió en Ibagué y su madre fue acusada por presunto incumplimiento del deber de cuidado - crédito Fiscalía General de la Nación
Bebé de seis meses murió en Ibagué y su madre fue acusada por presunto incumplimiento del deber de cuidado - crédito Fiscalía General de la Nación

Medicina Legal determinó que murió por neumonía y shock séptico

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa del fallecimiento fue una neumonía que derivó en un shock séptico. Esta última condición ocurre cuando una infección desencadena una respuesta grave del organismo que puede comprometer el funcionamiento de órganos vitales.

El dictamen forense forma parte de los elementos recopilados por la Fiscalía para sustentar que la condición de la niña exigía una intervención médica antes de su traslado al hospital de El Espinal.

La figura de comisión por omisión se aplica cuando una persona que tiene el deber jurídico de evitar un resultado presuntamente no actúa para impedirlo. En este caso, la Fiscalía atribuye a la madre una obligación específica de protección frente a la salud y la integridad de su hija.

Mujer de 22 años irá a juicio por la muerte de su hija, ocurrida tras días con síntomas respiratorios - crédito Fiscalía General de la Nación
Mujer de 22 años irá a juicio por la muerte de su hija, ocurrida tras días con síntomas respiratorios - crédito Fiscalía General de la Nación

Capturado hombre señalado por la muerte de un bebé de tres meses

En los últimos días, la Policía Nacional capturó en el municipio de Dosquebradas a un hombre de 20 años, conocido como Cristian, requerido por homicidio agravado y abuso sexual abusivo en menor de edad, por la muerte de un bebé de tres meses ocurrida en septiembre de 2024.

El coronel Óscar Leonel Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, informó que el procedimiento se concretó durante la “operación Ángel”. El menor había sido llevado el 17 de septiembre a la Clínica Los Rosales por complicaciones que exigían atención especializada.

Durante la valoración médica, los profesionales detectaron signos compatibles con el llamado “síndrome del niño sacudido” y otros hallazgos que llevaron a investigar una posible agresión sexual. Los exámenes establecieron que el bebé tenía un trauma craneoencefálico grave, lesión que causó su fallecimiento.

Medicina Legal también reportó lesiones cicatrizadas compatibles con presuntos abusos previos. La investigación incluyó entrevistas al entorno familiar. El detenido deberá responder ante la Justicia, que definirá su responsabilidad.

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