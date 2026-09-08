Corte Suprema ratificó condena contra tuitero que amenazó a Matador y a Daniel Samper Ospina

Quedó en firme la condena contra Ariel Ortega por amenazas a Daniel Samper Ospina y el caricaturista Matador - crédito Luisa González/REUTERS - Alvaro Tavera/Colprensa - @Matador000/X

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia contra el tuitero Ariel Ortega Martínez, condenado por las amenazas que dirigió entre 2017 y 2018 contra los periodistas Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre, así como al caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador.

La decisión establece una pena de 76 meses de prisión (seis años y cuatro meses) para Ortega Martínez. Además, deberá pagar una multa equivalente a 29,77 salarios mínimos y permanecerá inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la condena.

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El fallo confirma la responsabilidad penal del procesado por los mensajes intimidatorios dirigidos a las tres víctimas. La Sala de Casación Penal mantuvo así las sanciones impuestas dentro del proceso judicial.

Los hechos examinados ocurrieron durante un periodo de dos años y tuvieron como destinatarios a figuras vinculadas con el periodismo y la caricatura en Colombia. La sentencia consideró acreditadas las conductas por las que fue investigado Ortega Martínez.

Con esta determinación, la condena queda “en firme” y deberá cumplirse en los términos establecidos por la Justicia.

Ariel Ortega Martínez deberá cumplir 76 meses de prisión por intimidaciones contra periodistas - crédito @ArielOrtega0310/X

Ariel Ortega Martínez, condenado por amenazas, trabajaba en Emcali

Ariel Ortega Martínez, condenado a 76 meses de prisión por amenazas contra el periodista Daniel Samper Ospina, María Antonia García de la Torre y el caricaturista Julio César González, “Matador”, trabajó 11 años en Empresas Municipales de Cali (Emcali), según información publicada en 2018 por El Tiempo.

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Ortega Martínez se desempeñaba como ayudante de conductor en la Unidad de Acueducto y Alcantarillado de la empresa pública. En su red social de X, aparece como abogado, docente universitario, católico y creyente de Dios.

La Sala de Casación Penal dejó en firme la condena por los mensajes intimidatorios que difundió entre 2017 y 2018. La decisión incluyó, además de la pena de prisión, una multa equivalente a 29,77 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo.

Los mensajes tenían como destinatarios a Matador, Samper y García de la Torre

El expediente se originó por publicaciones hechas en X (antes Twitter), red social que actualmente se denomina X. Entre los mensajes atribuidos a Ortega había expresiones dirigidas contra Matador, caricaturista de en su momento de El Tiempo.

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Corte Suprema dejó en firme condena contra Ariel Ortega por amenazas a Daniel Samper y Matador - crédito Colprensa

Uno de los trinos, divulgado en 2018, calificaba al dibujante como “un canalla” y aludía a Carlos Castaño con la frase: “qué falta nos hace”. La publicación fue interpretada como una amenaza por su referencia a estructuras paramilitares.

También fueron objeto de mensajes Daniel Samper Ospina y la bloguera María Antonia García de la Torre. En el caso del periodista, Ortega publicó insultos y mencionó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como una forma de silenciarlo.

La investigación estableció que las publicaciones podían constituir el delito de amenaza. Los mensajes fueron preservados por peritos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), antes de que la cuenta fuera cerrada.

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La Justicia consideró acreditada la responsabilidad penal de Ariel Ortega Martínez por hechos ocurridos entre 2017 y 2018 - crédito Visuales IA

La Dijín preservó las publicaciones antes del cierre de la cuenta

En 2018, el entonces director de la Dijín-Interpol, general Jorge Luis Vargas, explicó que los investigadores aseguraron el contenido difundido en X. También esperaban información técnica de la plataforma para establecer el origen de los mensajes.

El proceso avanzó pese a que varias de las publicaciones dejaron de estar disponibles de forma pública. La preservación del material digital permitió que las autoridades mantuvieran los elementos necesarios para la actuación penal.

La sentencia ratificada por la Sala de Casación Penal confirmó la responsabilidad de Ortega Martínez por esas conductas. El fallo deberá cumplirse bajo las condiciones fijadas por la Justicia, incluida la sanción económica y la restricción para ejercer funciones públicas.

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