Colombia

El ‘influencer’ surcoreano Zion Hwang fue recibido por la Cancillería como instrucción del presidente De la Espriella: después de diez años tendrá la nacionalidad colombiana

Tras la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella, el creador de contenido conoció las condiciones legales que regulan un eventual trámite ante el Estado

El creador de contenido surcoreano sostuvo una reunión en el Palacio de San Carlos tras expresar que quiere establecerse de forma permanente en el país - crédito @ cancilleriacol/ Instagram

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El creador de contenido surcoreano Zion Hwang dio un paso inicial en su propósito de adquirir la nacionalidad colombiana. Tras hacer pública su intención de permanecer en el país, fue recibido en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, donde conoció las condiciones que rigen una eventual solicitud de naturalización.

El encuentro se produjo después de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, solicitara que se atendiera la petición expuesta por el influencer. La cita no representó el inicio formal de un trámite ni implicó la concesión de la ciudadanía, pero permitió revisar los requisitos y el escenario jurídico que tendría que afrontar si decide presentar una solicitud.

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La Cancillería informó que durante la reunión se examinó la situación migratoria actual de Hwang. Ese aspecto será determinante para establecer si puede avanzar y bajo qué condiciones en un proceso de nacionalidad colombiana.

La entidad indicó que la orientación se ajustó a lo previsto en la Ley 2332 de 2023, norma que regula el trámite ordinario de naturalización en Colombia. El procedimiento exige el cumplimiento de varias condiciones y depende de la situación particular de cada solicitante, por lo que la reunión tuvo como objetivo explicar el camino administrativo antes de una posible radicación.

Zion Hwang avanzó en su deseo de convertirse en colombiano tras un encuentro con la Cancillería - crédito @cancilleriacol/ Instagram
Zion Hwang avanzó en su deseo de convertirse en colombiano tras un encuentro con la Cancillería - crédito @cancilleriacol/ Instagram

“En respuesta a la instrucción del presidente de la República, recibimos a Zion Hwang en el Palacio de San Carlos para orientarlo sobre las condiciones, los pasos y las implicaciones que tendría una futura solicitud de nacionalidad colombiana. La reunión se desarrolló en un ambiente cordial, transparente y constructivo, en el que se revisó su situación migratoria actual como punto de partida para determinar el procedimiento”, detalló la Cancillería en sus redes sociales.

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Luego del encuentro, Zion Hwang compartió un mensaje en el que destacó el significado que tiene Colombia en su historia personal. El creador de contenido explicó que ha vivido en distintos países, aunque afirmó que su proyecto de vida está vinculado con el territorio colombiano.

“Para mí significa muchísimo porque Colombia me salvó la vida, Colombia me cambió todo”, expresó Hwang al hablar de su deseo de obtener la nacionalidad. En el mismo mensaje, agregó que ha residido en China y Estados Unidos, pero sostuvo que Colombia es el único país en el que quiere vivir de manera permanente.

La declaración reforzó una postura que el surcoreano había planteado antes de la reunión. Su interés por formalizar ese vínculo llevó el tema a la agenda pública y derivó en la orientación que recibió por parte de la Cancillería. Hwang también agradeció al presidente por atender su petición. “Señor presidente, muchas gracias por ver mi video, Dios le bendiga y lo quiero mucho. Me atendieron con todo gusto y me explicaron cómo es el paso de ser colombiano”, manifestó tras salir del Palacio de San Carlos.

La recepción contó con la participación del viceministro de Asuntos Exteriores, Pedro Agustín Roa, quien valoró las expresiones de afecto del influencer hacia el país. El funcionario le transmitió que sería bienvenido y destacó el vínculo que Hwang ha construido con Colombia a través de sus contenidos y de sus intervenciones públicas. “Estamos muy conmovidos, muy complacidos, con el cariño tan grande que le tienes a Colombia, te agradecemos, así que siempre siéntete siempre bienvenido a nuestro país”, dijo Roa.

Además de la explicación sobre el proceso, el creador de contenido recibió una medalla con forma de tigre, emblema asociado a Abelardo de la Espriella. También le entregaron una tarjeta con los nombres del presidente y de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

La nacionalidad colombiana puede adquirirse por nacimiento, adopción o naturalización. En el caso de los extranjeros que buscan naturalizarse, el proceso supone una revisión de los requisitos legales, la condición migratoria y otros elementos que deben ser evaluados por las autoridades competentes.

Por esa razón, la cita de Zion Hwang con la Cancillería debe entenderse como una instancia de información y orientación. La entidad no anunció la apertura de un expediente ni confirmó plazos para una eventual decisión sobre su solicitud.

El creador de contenido quedó ahora con las indicaciones necesarias para definir si formaliza su aspiración. Si avanza, su caso deberá seguir el procedimiento contemplado por la Ley 2332 de 2023 y será sometido a la evaluación correspondiente por parte del Estado colombiano.

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