VIDEO | Golfistas del Sur de Bogotá retaron a Donald Trump para enfrentarse en Colombia o EE. UU.: “Encantados de recibirle”

El grupo de deportistas aficionados que practican en la localidad de Usme, suroriente de Bogotá, le enviaron el mensaje al mandatario norteamericano en español e inglés - crédito @losgolfistasdelsur/IG

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Un grupo de vecinos de Usme que adaptó una loma del sur de Bogotá para jugar golf cada domingo, con palos, bolas de colores y recorridos que cambian según las condiciones del terreno, se hizo viral en redes sociales luego de retar a un encuentro al presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

El grupo que se hace llamar los Golfistas del Sur, y que ha reunido a decenas de personas alrededor de una práctica que nació durante la pandemia, en este ocasión le envió un mensaje al mandatario norteamericano.

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Por medio de un video que publicaron en su grupo de Instagram el sábado 5 de septiembre de 2026, los deportistas aficionados le expresaron su deseo al jefe de Estado de poder enfrentarlo, dado que como es sabido, el golf es uno de los deportes preferidos por el presidente estadounidense.

“Compañeros, somos los Golfistas del Sur. Hoy estuvimos en un sitio espectacular. Vamos a hacer un mensaje en inglés para nuestros seguidores y más que todo para que este mensaje le llegue a nuestro partner, Donald Trump, y se anime a jugar contra los Golfistas del Sur”, inicia la declaración por parte de uno de sus integrantes.

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“Sí, claro, compañeros. Aquí estamos con los Golfistas del Sur, ¿vale? Este es un mensaje especial para el señor Trump. Señor Trump, este es nuestro equipo. Ayer estuvimos en el complejo residencial de Santa Teresita. Y ahora mismo, hoy, esta tarde, por desgracia también hemos ganado. ¿De acuerdo? Así que le retamos. ¿Está listo para venir? Aquí estamos, en Colombia. O si quiere invitarnos a Estados Unidos, estaremos encantados de recibirle allí. ¿De acuerdo? Esto es solo para usted, señor Trump. Recuerde, estos son los Golfistas del Sur. Y aquí estamos».

crédito @losgolfistasdelsur/IG

El escenario está ubicado en la calle 94 A sur con carrera 1 H este, detrás de la iglesia El Virrey, en la localidad de Usme. Fuera de los días de torneo, el lugar parece una loma con escombros, basura, perros y visitantes que aprovechan el paisaje hacia las montañas cercanas al páramo de Sumapaz.

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Los jugadores llaman al sitio campo Poliamor. Allí no hay instalaciones de un club, pasto cortado ni zonas delimitadas con las características tradicionales del golf. La inclinación del terreno, los huecos, el viento y la vegetación alta hacen parte de las condiciones de juego.

Los organizadores definen cada domingo un recorrido de ocho o 10 hoyos. El par se mantiene en 69, mientras que las distancias varían entre 80 y 300 yardas, equivalentes a unos 73 y 274 metros, destacó un reportaje de Cambio.