Hombre que habría abusado y causado la muerte a su hijo de 3 meses fue capturado: autoridades emitieron orden dos años después del caso

La muerte de un bebé de tres meses en Pereira en septiembre de 2024 derivó en la captura de su padre biológico, Cristian David Cardona, casi dos años después - crédito Policía Pereira

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La muerte de un bebé de tres meses que ingresó de urgencia a una clínica de Pereira en septiembre de 2024 derivó casi dos años después en la captura de su padre biológico, Cristian David Cardona, señalado por las autoridades como presunto responsable de las agresiones que causaron el fallecimiento.

El menor fue atendido en la Clínica Los Rosales con lesiones que llevaron a los médicos a activar alertas por un posible caso de violencia. Las valoraciones identificaron señales compatibles con el síndrome del niño sacudido y posibles agresiones sexuales.

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La investigación estableció después que el bebé sufrió un trauma craneoencefálico grave, lesión que causó su muerte. Los peritajes también detectaron heridas cicatrizadas que serían compatibles con agresiones sexuales anteriores al episodio fatal.

Cardona fue detenido el 3 de septiembre de 2026 en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. Deberá responder por homicidio y acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir. El hombre no aceptó los cargos y quedó recluido en un establecimiento carcelario.

Los peritajes hallaron heridas ya cicatrizadas compatibles con abusos anteriores al episodio que llevó al niño a una clínica de Pereira, un hallazgo que amplió el enfoque de la pesquisa en el entorno familiar - crédito Policía Pereira

La emergencia médica ocurrió en Pereira, cuando el niño tenía tres meses. El personal de la Clínica Los Rosales detectó lesiones que no correspondían a un cuadro habitual y notificó la situación a las autoridades.

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Entre los indicios identificados figuraban señales del síndrome del niño sacudido. Esta lesión puede producirse cuando una persona agita a un menor con fuerza.

Los médicos también encontraron elementos que apuntaban a una posible agresión sexual. Ese hallazgo amplió el alcance inicial de la investigación sobre las circunstancias en que el bebé llegó al centro asistencial.

Los exámenes posteriores precisaron que el menor padeció un trauma craneoencefálico grave. Esa lesión terminó por causar su muerte.

El coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que el bebé presentaba daños en distintas partes del cuerpo. “Este bebé recibió lesiones, tanto daños craneoencefálicos como alteraciones a su cuerpo”, afirmó.

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Los peritos encontraron lesiones anteriores al episodio fatal

El Instituto Nacional de Medicina Legal encontró lesiones cicatrizadas compatibles con agresiones sexuales anteriores al episodio fatal - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El Instituto Nacional de Medicina Legal analizó el cuerpo del bebé después de su muerte. Los peritos hallaron lesiones cicatrizadas que serían compatibles con agresiones sexuales ocurridas antes de la emergencia que derivó en el fallecimiento.

Ese elemento llevó a los investigadores a considerar que los hechos podrían no haber sido aislados. Las heridas ya cicatrizadas indicaban, según la información conocida por las autoridades, que habrían existido agresiones previas.

La pesquisa se concentró entonces en el entorno familiar del menor. Los investigadores realizaron entrevistas y verificaciones para reconstruir quiénes tenían contacto constante con el bebé y podían acceder directamente a su cuidado.

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El resultado de esas diligencias estableció que solo dos personas mantenían esa cercanía permanente: la madre y el padre biológico del niño. No se identificó la participación de otras personas en las tareas de cuidado.

Con esa información, la Policía para la protección de la niñez solicitó la orden de captura contra el padre, quien quedó vinculado a la investigación como el principal presunto responsable.

La captura ocurrió en Dosquebradas tras una orden judicial

La detención de Cardona se realizó en Dosquebradas el 3 de septiembre. La orden judicial había sido emitida ese mismo día, dentro de la Operación Ángel de la Policía Nacional.

“Capturamos a un hombre que dio muerte a un bebé de tan solo tres meses. Hechos ocurridos en septiembre del 2024. Y hoy la policía, en la Operación Ángel, capturó a su principal perpetrador gracias a una orden de captura emitida el 3 de septiembre de este año”, dijo el coronel Ochoa.

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Tras la captura, Cardona no aceptó los cargos por los que deberá responder. Las autoridades ordenaron su traslado a un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La actuación judicial busca determinar su responsabilidad por la muerte del bebé y por los hallazgos vinculados con las presuntas agresiones sexuales detectadas durante los exámenes médicos y forenses.

La Policía Metropolitana de Pereira informó que las diligencias no concluyeron con la captura del padre. La institución busca establecer si otras personas pudieron tener algún vínculo con los hechos investigados.

“Un hecho aberrante, vamos con contundencia a seguir el paso para identificar si hay otras personas vinculadas”, concluyó el oficial.