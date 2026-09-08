Colombia

Tras la discusión con su pareja, mujer intentó ahorcar a sus tres hijos en Magdalena: uno de ellos escapó y avisó a un vecino

La detención se realizó en una vivienda en un operativo con la Fiscalía y una agencia de seguridad de Estados Unidos, en una investigación por presuntos delitos sexuales contra menores

La investigación sostiene que la mujer habría usado cuerdas sujetas a una estructura de la casa para agredir a los menores - crédito Europa Press
La investigación sostiene que la mujer habría usado cuerdas sujetas a una estructura de la casa para agredir a los menores - crédito Europa Press
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La prisión preventiva de Barlis Marina Rada Ortiz fue ordenada por un juez tras la imputación por el presunto intento de homicidio agravado contra sus tres hijos, en Ciénaga, Magdalena. La procesada, de 34 años, no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

La Fiscalía sostiene que el episodio ocurrió el 5 de junio, luego de una discusión entre la mujer y su pareja sentimental, quien sería el padrastro de los niños. La investigación indica que la agresión habría estado dirigida contra menores de cinco, siete y 12 años.

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Uno de los niños logró salir de la vivienda, cruzó el patio y llegó a la casa de un vecino para pedir ayuda. Esa alerta permitió que el hombre fuera hasta el inmueble y auxiliara a los otros dos menores antes de que el hecho tuviera consecuencias mayores.

Los tres niños recibieron atención médica por lesiones en el cuello. Según la hipótesis de las autoridades, Rada Ortiz habría usado cuerdas sujetas a una estructura de la casa para atacarlos tras la discusión con su pareja.

Barlis Marina Rada Ortiz fue enviada a prisión preventiva por un presunto intento de homicidio contra sus tres hijos en Ciénaga, Magdalena - crédito Policía
Barlis Marina Rada Ortiz fue enviada a prisión preventiva por un presunto intento de homicidio contra sus tres hijos en Ciénaga, Magdalena - crédito Policía

El caso quedó en manos de investigadores de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Los agentes recopilaron evidencia física y otros elementos probatorios que respaldaron la solicitud de una orden de captura.

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Tras su detención, la mujer fue llevada ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa y pidió que permaneciera recluida mientras continúa la investigación.

El ente acusador argumentó que la medida era necesaria por la gravedad de los hechos bajo investigación y por el riesgo que el caso representaba para los menores de edad. El juez aceptó esa petición y dispuso su reclusión en un establecimiento carcelario.

El proceso judicial continuará mientras las autoridades avanzan con la recolección y evaluación de las pruebas. Rada Ortiz conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.

Los tres hijos, de cinco, siete y 12 años, recibieron atención médica por lesiones en el cuello - crédito Henry Chirinos/ EFE
Los tres hijos, de cinco, siete y 12 años, recibieron atención médica por lesiones en el cuello - crédito Henry Chirinos/ EFE

Niña de cinco años fue encontrada deambulando por las calles en Bogotá: estaba buscando a su mamá que habría salido con unos amigos

Una niña de cinco años quedó bajo protección de las autoridades de Infancia y Adolescencia tras ser encontrada sola, llorando y en pijama en una calle de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

El caso se registró durante la madrugada, cuando una patrulla acudió al sector luego de que los vecinos alertaran sobre la presencia de la menor en la vía pública.

Según informó Blu Radio, los uniformados resguardaron a la niña y la pusieron a disposición de la autoridad administrativa competente. Esa entidad deberá iniciar el proceso para el restablecimiento de sus derechos.

La menor fue localizada sin el acompañamiento de un adulto. Los policías la cobijaron mientras intentaban determinar su lugar de residencia y las circunstancias que la llevaron hasta la calle.

La niña habría permanecido sola en una habitación situada en el tercer piso de una vivienda. De acuerdo con la información recogida por la Policía, su madre habría salido del inmueble para visitar a una amiga.

Después, la menor salió de la casa en busca de ayuda y llegó hasta la vía pública, donde fue vista por habitantes del sector. El aviso de la comunidad permitió la intervención policial.

“Atendiendo el llamado de la comunidad en horas de la madrugada, nuestras patrullas llegaron al lugar y encontraron a una menor en vía pública llorando y en aparente estado de abandono”, explicó el jefe de Servicios Especiales de la Policía a Blu Radio.

La autoridad policial indicó que la patrulla activó la ruta de atención integral para menores de edad después de verificar que se trataba de una niña de cinco años.

Las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes de que la menor abandonara el inmueble. Las verificaciones buscan aclarar durante cuánto tiempo estuvo sin supervisión y cuáles fueron las condiciones en las que permaneció dentro de la vivienda.

El jefe de Servicios Especiales sostuvo ante el medio radial que los agentes encontraron a la niña “en aparente estado de abandono”. La Policía no informó si la madre ya fue ubicada ni si habrá actuaciones adicionales en su contra.

La autoridad administrativa competente definirá las medidas de protección para la menor. El procedimiento contempla una revisión de su entorno y de las circunstancias que afectaron sus derechos.

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