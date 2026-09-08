Entrenador del Sporting CP se cansó de las preguntas sobre el presente goleador de Luis Suárez: “Es como si acabara de salir de prisión”

Luis Suárez celebra el 1-0 del Sporting ante el Nacional en el José Alvalade de Lisboa. EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES

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Rui Borges descartó que Luis Suárez necesite una rehabilitación en el Sporting de Lisboa y, en la víspera del debut ante Galatasaray en la Champions League, comparó esa idea con la de un futbolista que “acabara de salir de prisión”, una respuesta con la que buscó desactivar la controversia alrededor del delantero colombiano, que llega al partido tras marcar cuatro goles en cinco partidos en la liga portuguesa.

La discusión aparece en un momento en el que el club portugués intenta dejar atrás un inicio de temporada irregular y recuperar estabilidad en plena transición del plantel. Según As Colombia, el técnico insistió en que alrededor del atacante “no hubo ningún caso” y que su presente responde a un proceso natural, no a una intervención extraordinaria del cuerpo técnico.

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“No es un problema, ha sido algo natural. ¿Rehabilitar a Suárez? Es como si acabara de salir de prisión. No es un problema y no hubo ningún caso”, dijo Borges entre risas en rueda de prensa, citado por el medio.

Luis Suárez pidió cerrar el tema de su traspaso y aseguró que continuará en el equipo portugués - crédito Sporting CP

El colombiano, de 28 años, llega además después de una actuación destacada ante Nacional, partido en el que anotó un gol y dio una asistencia. Tras ese encuentro, sostuvo que su compromiso con el equipo no había cambiado pese a los rumores sobre posibles salidas en mercados anteriores.

“En el campo, demostré que estoy entregado al Sporting. En cada mercado de fichajes”, afirmó Suárez, según la publicación. El delantero también reconoció que existieron acercamientos de otros clubes, aunque remarcó que su conducta profesional siempre estuvo alineada con las necesidades del equipo portugués.

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Rui Silva negó conflictos internos y dijo que Suárez no tenía nada que disculpar

Rui Borges descartó una rehabilitación para Luis Suárez en el Sporting de Lisboa antes del debut ante Galatasaray en la Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La defensa pública del atacante no quedó solo en palabras del entrenador. Rui Silva, arquero del Sporting, aseguró en la conferencia previa al partido de Champions que dentro del vestuario nunca existió malestar con el colombiano y que sigue siendo “el mismo Luis de siempre”.

“Hablamos mucho de eso, pero estamos tranquilos. No hubo ningún problema, es el mismo Luis de siempre, está feliz, con nosotros y ese es el Luis que queremos”, declaró el guardameta de 32 años. En esa misma comparecencia añadió que el delantero no tuvo que pedir disculpas porque, a su juicio, no había motivo para hacerlo.

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“No, ni tenía que hacerlo. Para eso tenemos una estructura liderada por el míster, que hizo lo que tenía que hacer. Como compañeros, estamos aquí para ayudar. Sabemos del compromiso que él tiene en el día a día”, sostuvo el arquero ante la prensa.

Ese bloque de respaldo interno coincide con la lectura que el cuerpo técnico y el plantel intentan instalar antes del estreno europeo: el caso no alteró la convivencia y el jugador sigue siendo una pieza útil. El mensaje también busca responder a la pregunta central que rodea al atacante: si existe un conflicto abierto en el Sporting, tanto el entrenador como uno de los referentes del vestuario dicen que no.

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Sporting CP debutará contra Galatasaray en la Uefa Champions League

Rui Silva describió el duelo entre Sporting y Galatasaray como una prueba exigente y advirtió sobre la fortaleza ofensiva del rival turco - crédito Manon Cruz/REUTERS

El contexto deportivo del club explica parte de la tensión de las últimas semanas. Rui Silva reconoció, citado por Record, que el equipo atraviesa una fase de transición por la llegada de muchos futbolistas nuevos, una situación que afectó rutinas y coincidió con un arranque que, según sus propias palabras, no fue bueno.

El arquero describió el duelo ante Galatasaray como un desafío de gran exigencia y dijo que el plantel espera el regreso de las “noches mágicas” de la Champions con motivación y responsabilidad. También advirtió sobre la fortaleza ofensiva del rival turco, incluso sin Victor Osimhen, al señalar que mantiene variantes de calidad en ataque.

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Rui Silva también defendió la capacidad del Sporting para competir en ambos frentes y rechazó que la Champions obligue a relegar la liga local. Recordó que la exigencia europea es mayor y desgasta más, pero sostuvo que el plantel tiene amplitud suficiente y mencionó que la temporada pasada, cuando el equipo alcanzó los cuartos de final, sumó la misma cantidad de puntos que en el curso en que fue bicampeón.