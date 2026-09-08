Colombia

Álvaro Uribe se refirió a los mensajes en su contra durante actividad escolar en Sincelejo: “Espero que yo pueda ir al colegio”

En un mensaje publicado en X, el exmandatario dijo que buscaría dialogar con alumnos, docentes y acudientes, luego de denuncias sobre pancartas con señalamientos políticos en una jornada del 1 de septiembre de 2026

Álvaro Uribe - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@CeDemocratico/X
Álvaro Uribe - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@CeDemocratico/X
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Después del revuelo ocasionado en una institución educativa del municipio de Sincelejo por comentarios hacia Álvaro Uribe Vélez, el exmandatario apareció en sus redes sociales para dar una salida a la controversia.

A través de su cuenta de X, el expresidente planteó asistir al colegio para conversar con estudiantes, padres y profesores, en medio de la controversia por una actividad escolar.

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Espero que yo pueda ir al colegio hablar con estudiantes, padres de familia y también profesores, ¿por qué no?”, escribió Uribe.

El expresidente publicó el mensaje después de que el Centro Democrático pidiera investigar una jornada realizada el 1 de septiembre de 2026 en la Institución Educativa Antonio Lenis, donde, según denuncias difundidas por el partido, fueron instaladas pancartas con mensajes políticos en su contra.

Álvaro Uribe Vélez propuso en X visitar un colegio de Sincelejo para hablar con estudiantes, padres de familia y profesores por la controversia escolar - crédito X
Álvaro Uribe Vélez propuso en X visitar un colegio de Sincelejo para hablar con estudiantes, padres de familia y profesores por la controversia escolar - crédito X

La colectividad sostuvo que en el plantel habrían aparecido mensajes con cuestionamientos al exmandatario, entre ellos uno que lo calificaba como “paramilitar”. También afirmó que un familiar de uno de los estudiantes presentó una acción de tutela por lo sucedido, aunque no precisó el contenido del recurso ni la autoridad ante la que fue radicado.

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En una publicación en X y en un comunicado, el partido indicó que la senadora María Angélica Guerra López y el diputado Luis Alfonso Álvarez denunciaron los hechos. La organización pidió que las autoridades educativas y de control verifiquen lo ocurrido y adopten medidas para garantizar el pluralismo y la libertad de conciencia de los estudiantes.

El partido cuestionó la finalidad pedagógica de la jornada en Sincelejo

La Dirección Nacional del Centro Democrático y la Dirección Departamental de Sucre expresaron preocupación por lo ocurrido en la institución educativa de Sincelejo. Según el texto difundido por la colectividad, las pancartas contenían mensajes dirigidos contra Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

Guerra López pidió establecer quién promovió la actividad y bajo qué criterios se desarrolló. La congresista sostuvo, en la comunicación de su partido: “Los colegios deben ser espacios de conocimiento, libertad y pluralismo, nunca escenarios de adoctrinamiento político”.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
La colectividad denunció que en el plantel aparecieron mensajes políticos contra Álvaro Uribe Vélez, incluido uno que lo calificaba como “paramilitar” - crédito @CeDemocratico/X

Ese planteamiento resume la posición central de la colectividad: considera legítimo que en las aulas se aborde la historia de Colombia y las distintas corrientes políticas, pero rechaza que esos contenidos se expongan desde una perspectiva que, a su juicio, afecte la honra o el buen nombre de una persona.

El partido también señaló que los mensajes denunciados podrían constituir una práctica de estigmatización contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por esa razón, insistió en que se revisen las circunstancias en las que se llevó a cabo la actividad escolar.

Hasta ahora, la información divulgada por la organización no incluye una versión de la institución educativa Antonio Lenis, de la Secretaría de Educación de Sincelejo ni de las autoridades que eventualmente podrían conocer la tutela mencionada.

El pronunciamiento se conoció después de otra respuesta del partido sobre Uribe

En un episodio reciente, la colectividad respondió al abogado Miguel Ángel del Río por calificar al exmandatario como muy “locuaz” y como un “gran actor”. A través de su cuenta oficial en X, el partido afirmó que el jurista “vuelve” a los calificativos porque, según sostuvo, las pruebas “no le alcanzan”.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
El partido cuestionó la finalidad pedagógica de la jornada en Sincelejo y reclamó garantías para el pluralismo y la libertad de conciencia de los estudiantes - crédito @CeDemocratico/X

La publicación añadió: “Miguel Ángel Del Río vuelve a los calificativos porque las pruebas no le alcanzan (sic)”. En ese mismo mensaje, el partido defendió a su líder natural frente a los señalamientos del abogado.

La colectividad recordó que Uribe fue absuelto en primera instancia de los delitos que le imputaron. También sostuvo que Del Río intentó construir el caso con testigos de dudosa reputación.

En esa respuesta, el partido escribió: “El presidente Álvaro Uribe fue absuelto de los montajes que usted intentó construir con testigos de dudosa reputación (sic)”. Luego agregó que le parecía curioso que se llamara “actor” al exmandatario, porque, según su postura, lo único que ha hecho es defender su inocencia.

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