Egan Bernal fue confirmado para la selección Colombia en el Mundial de Ciclismo, pero habrían dudas sobre su participación: “Tiene un problema físico”

Egan Bernal está en duda para el Mundial de ciclismo en Canadá por un problema físico-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

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El ciclista colombiano Egan Bernal estaría en duda para el Mundial de ciclismo que se disputará en Canadá del 20 al 27 de octubre, según confirmó el técnico David Vargas.

El corredor del equipo Netcompany Ineos integra la preselección, pero su presencia quedó condicionada por un problema físico.

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David Vargas confirmó que Egan Bernal integra la preselección de Colombia, pero su presencia en el Mundial quedó condicionada-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Vargas explicó en el programa Ciclismo en Grande que Bernal presenta “una sobrecarga” y que podría no viajar al certamen. En ese escenario, el seleccionador señaló que el eventual reemplazo sería Ewilmar Paredes.

En la nómina de la élite masculina figuran Walter Vargas, Harold Tejada, Brandon Rivera, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Nairo Quintana, además de Bernal. La lista se completa con los seleccionados sub-23, juveniles y el equipo femenino, que incluye a Diana Peñuela, Paula Patiño y Laura Rojas.

De acuerdo con lo informado, el equipo británico no se pronunció sobre la situación, mientras que en las redes sociales del ciclista se lo vio activo en entrenamientos de gimnasio. Colombia prevé asistir al Mundial con una delegación de 24 corredores, repartidos en seis categorías.

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“Egan podría no ir al Mundial. Tiene un problema físico, una sobrecarga y podría ser reemplazado por Ewilmar Paredes”, contó Vargas en Ciclismo en Grande.

De acuerdo con lo informado, el equipo británico no se pronunció sobre la situación, mientras que en las redes sociales del ciclista se lo vio activo en entrenamientos de gimnasio. Colombia prevé asistir al Mundial con una delegación de 24 corredores, repartidos en seis categorías.

“Egan podría no ir al Mundial. Tiene un problema físico, una sobrecarga y podría ser reemplazado por Ewilmar Paredes”, contó Vargas en Ciclismo en Grande.

El Mundial comenzará el 20 de septiembre y cerrará con la prueba élite masculina

El cronograma del Mundial de Ruta comenzará el 19 de septiembre con actividades oficiales y terminará el 27 de septiembre con la ruta masculina élite-crédito Federación Colombiana de Ciclismo

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el 4 de septiembre la nómina de 24 corredores con la que Colombia competirá en el Campeonato Mundial de Ruta de Montreal 2026, una cita programada del 20 al 27 de septiembre en Canadá y marcada por la última carrera profesional de Nairo Quintana, prevista para la prueba élite masculina del cierre.

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El equipo colombiano tendrá presencia en las seis categorías del programa oficial: élite, Sub-23 y juvenil, en damas y varones. La edición 2026 del Mundial incluye 13 pruebas entre contrarrelojes individuales, competencias de ruta y relevo mixto,

La formación masculina élite estaría encabezada por Egan Bernal (a la espera de confirmación del parte y Quintana, junto con Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Walter Vargas. La convocatoria reúne corredores con experiencia en grandes vueltas y carreras de un día.

El caso de Quintana tendrá un lugar particular dentro de la delegación porque será su despedida del ciclismo profesional. El colombiano cerrará su trayectoria en Montreal después de haber ganado el Giro de Italia y la Vuelta a España.

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El Campeonato Mundial de Ruta de Montreal 2026 se disputará del 20 al 27 de septiembre en Canadá y tendrá 13 pruebas oficiales-crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Para la contrarreloj individual élite masculina del 20 de septiembre, los inscritos colombianos serán Walter Vargas y Brandon Rivera. Vargas llega con el antecedente de ser múltiple campeón panamericano de la especialidad.

n la categoría Sub-23 masculina fueron convocados Juan Diego Quintero, Miguel Ángel Marín, Jaider Muñoz, William Colorado y Robert Andrés Plazas. En juvenil masculina estarán Juan Esteban Sánchez, José Manuel Posada y Alejandro Stiven Pamplona.

La selección femenina élite estará integrada por Diana Peñuela, Paula Patiño y Laura Rojas. En Sub-23 femenina competirán Juliana Londoño, Angie Londoño y Natalia Garzón, mientras que la juvenil femenina contará con Salomé Vargas, Zara Lamprea y Estefanía Castillo.

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Eso supone que Colombia tendrá corredoras y corredores en todas las categorías contempladas por el Mundial. De acuerdo con la Federación, la nómina mezcla referentes internacionales y ciclistas jóvenes.

La dirección deportiva del equipo nacional estará a cargo del seleccionador William David Vargas Gómez. El grupo de apoyo lo completan Óscar Guiral y Zimael Mejía en el área mecánica, y Daniel Rincón y Danilo Suárez en fisioterapia.

El cronograma oficial comenzará el 19 de septiembre de 2026 con entrenamiento de contrarreloj individual, confirmación de corredores de esa especialidad, congreso técnico de las pruebas contra el reloj y reunión informativa para conductores.

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Las competencias empezarán el 20 de septiembre con la contrarreloj individual femenina élite, en la que participará Diana Peñuela, y con la contrarreloj individual masculina élite. El 21 de septiembre se correrán las contrarrelojes individuales Sub-23, con Angie Londoño y Natalia Garzón en la rama femenina, y Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas en la masculina.

El 22 de septiembre será el turno de las contrarrelojes juveniles. En varones competirán Juan Esteban Sánchez y José Manuel Posada, y en damas lo harán Estefanía Castillo y Zara Lamprea, detalló el medio.

El 23 de septiembre quedará reservado para entrenamiento de ruta en el circuito de Mont Royal, el congreso de la UCI, la confirmación de corredores para las pruebas de ruta y reuniones de equipos y conductores. El 24 de septiembre se disputarán la ruta femenina Sub-23 y la ruta masculina juvenil.

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El 25 de septiembre se correrán la ruta masculina Sub-23 y la ruta femenina juvenil, además de la presentación del Mundial de Francia 2027. El 26 de septiembre estarán programadas la ruta femenina élite y la gala de la UCI, y el campeonato terminará el domingo 27 de septiembre con la ruta masculina élite.