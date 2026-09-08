Colombia

Quién es alias Pinocho, el nuevo objetivo de De la Espriella tras muerte de ‘Bendito Menor’: fue negociador en el gobierno Petro y ahora es prófugo de la justicia

La orden de extradición contra Fredy Castillo Carrillo, suscrita el 26 de agosto, también cobija a su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo, conocido como “Muñeca”

Alias Pinocho, presunto líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
El Gobierno de Abelardo De La Espriella firmó la extradición de alias Pinocho a Estados Unidos el 26 de agosto y la decisión también alcanzó a su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca - crédito Fiscalía
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En medio de la ofensiva militar ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella contra los grupos criminales del país, el Gobierno nacional firmó la extradición de alias Pinocho hacia Estados Unidos el 26 de agosto. La decisión también alcanzó a su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, conocido como “Muñeca”.

“Pinocho” es el sobrenombre con el que se identifica a Fredy Castillo Carrillo, un hombre señalado como jefe y financiador de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Las investigaciones lo vinculan con delitos como narcotráfico, tráfico de armas, homicidios y extorsiones, mientras el Gobierno ordenó ubicarlo tras la muerte de alias Bendito Menor.

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El operativo contra “Bendito Menor”, considerado el principal cabecilla urbano de las ACS, ocurrió durante la madrugada del 4 de septiembre en La Guajira. La organización mantiene presencia criminal en Magdalena y La Guajira.

Castillo Carrillo también es conocido con los alias de ‘Mentiroso’ y ‘Ganadero’. Las pesquisas lo relacionan con Los Pachencas, denominación que también ha sido utilizada para referirse a las ACS.

Alias Pinocho, presunto líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, permanece fugitivo y figura entre los objetivos de inteligencia contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS) - crédito Fiscalía

Según información obtenida por El Tiempo, “Bendito Menor” había sido uno de los escoltas de confianza de ‘Pinocho’. Esa relación lo ubicó como una pieza cercana al hombre que ahora es buscado por las autoridades.

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Las acusaciones contra Castillo Carrillo indican que impartía órdenes y coordinaba actividades de la organización criminal. Entre las conductas atribuidas figuran el tráfico de estupefacientes, el comercio ilegal de armas, los asesinatos y las extorsiones.

También se le atribuye el papel de determinador en el homicidio del líder social y ambientalista Alejandro Llinás Suárez. El crimen ocurrió el 23 de abril de 2020 en la finca Pura Natura, en la vereda Calabazo Alto del corregimiento de Guachaca, en Santa Marta, Magdalena.

El historial de “Pinocho” incluye vínculos con el entorno paramilitar de Hernán Giraldo y con el narcotráfico que, en el pasado, le costó una extradición a Estados Unidos.

Tras regresar a Colombia en 2011, Castillo Carrillo se acogió al proceso de Justicia y Paz. Más tarde se trasladó a España, cuando comenzaron las investigaciones que lo situaban como presunto cabecilla de Los Pachencas.

En su momento, El Tiempo lo entrevistó durante su estadía en ese país. Ante ese medio, Castillo Carrillo sostuvo que era líder social, víctima del conflicto y una persona cobijada por medidas de protección.

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho
Alias ‘Pinocho’ fue extraditado antes a Estados Unidos, regresó a Colombia en 2011, se acogió a Justicia y Paz y luego se trasladó a España mientras avanzaban las pesquisas sobre ‘Los Pachencas’ - crédito Policía

Según esa versión, se había instalado en España junto con su esposa para desarrollar una empresa de exportación de mármol y cerámica españoles hacia Colombia y México. Esa explicación contrastó con las indagaciones judiciales que avanzaban en su contra.

El Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante de Control de Garantías de Cúcuta expidió una orden de captura contra Castillo Carrillo el 24 de mayo de 2021. El expediente estaba relacionado con concierto para delinquir agravado y homicidio agravado por el caso de Llinás Suárez.

Alias Pinocho fue detenido el 19 de enero de 2022 en Brunete, un barrio de Madrid, España. Después fue enviado a Colombia para enfrentar el proceso judicial.

Un juez de garantías revocó la medida de aseguramiento el 29 de junio de 2023 y le concedió la libertad. Pese a esa decisión, posteriormente quedó en condición de prófugo.

La situación judicial de Castillo Carrillo adquirió otra dimensión por la solicitud de extradición emitida por una corte de Texas. El expediente se sumó a los procesos que lo relacionan con la estructura armada que opera en la región Caribe.

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho
Una orden de captura expedida en Cúcuta en 2021 llevó a la detención de alias ‘Pinocho’ en Madrid en 2022, pero en 2023 recuperó la libertad y después quedó prófugo - crédito Policía España

Desde la clandestinidad, ‘Pinocho’ presentó tutelas contra la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP). En esas acciones afirmó que era sujeto de medidas de protección e informante de las autoridades.

La Unidad Investigativa de El Tiempo informó que una de esas tutelas buscaba una certificación sobre supuestos pagos de recompensa. El pedido aludía a desembolsos que habrían sido ordenados el 10 de diciembre de 2020 y el 8 de agosto de 2025.

Castillo Carrillo solicitó que la Policía respondiera su petición y acreditara los pagos sin revelar fuentes, metodologías ni operaciones. El documento invocaba los derechos al debido proceso administrativo, de petición y de acceso a la justicia.

La tutela fue rechazada a finales de 2025. La negativa no impidió que el señalado cabecilla mantuviera esa versión como parte de su defensa en los procesos que enfrenta.

Alias ‘Pinocho’ presentó tutelas contra la Policía y la UNP, alegó que era informante con medidas de protección y Gustavo Petro lo había designado vocero de las ACS en una mesa de diálogo en 2025 - crédito Iván Valencia/AP y X
Alias ‘Pinocho’ presentó tutelas contra la Policía y la UNP, alegó que era informante con medidas de protección y Gustavo Petro lo había designado vocero de las ACS en una mesa de diálogo en 2025 - crédito Iván Valencia/AP y X

El caso de ‘Pinocho’ también estuvo ligado al proceso de diálogo que impulsó el expresidente Gustavo Petro con las ACS. La Resolución 335 de 2025 lo designó representante de esa organización en la mesa de conversaciones.

La medida lo reconoció como vocero de la estructura pese a los antecedentes judiciales y a las investigaciones que lo relacionaban con actividades criminales. Más tarde, su condición de fugitivo volvió a ubicarlo en el radar de las autoridades.

Las operaciones anunciadas por el Gobierno De La Espriella también apuntan a otros cabecillas de grupos armados y organizaciones criminales. Entre los integrantes de las disidencias de las Farc aparecen ‘Iván Mordisco’, ‘Jhon Mechas’, ‘Calarcá’ y ‘Allende’.

La lista incluye a integrantes del ELN como ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’, ‘Pablito’, ‘Pirri’, ‘Martha’ o ‘la Abuela’, ‘Carlos el Puerco’ y ‘el Rolo’ o ‘Julián’. También figura ‘Chiquito Malo’, señalado como máximo jefe del Clan del Golfo.

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