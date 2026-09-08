Políticos cuestionaron posible nombramiento de Jorge Andrés Zuluaga López como director del DNI: “Qué horror”

Reacciones políticas a la noticia sobre el nuevo director de la DNI - crédito @eravelasco/X - @AidaAvellaE/X - @BecerraGabo/X

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El general retirado Jorge Andrés Zuluaga López podría asumir la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, según información revelada por Caracol Radio.

Su eventual llegada ocurre después de los cuestionamientos que rodearon a la entidad durante la administración de Gustavo Petro y lo pondría al frente de uno de los organismos más sensibles para la seguridad del Estado.

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Zuluaga cuenta con experiencia en inteligencia militar y fue uno de los oficiales que participó en la Operación Jaque, el operativo que permitió la liberación de 15 secuestrados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), entre ellos la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y tres ciudadanos estadounidenses.

Su papel fue destacado en una comunicación de 2009 firmada por el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León. El documento reconoció la labor de varios oficiales que participaron en la operación.

“Fueron invaluables los aportes”, expresó Padilla al mencionar a Zuluaga junto con los coroneles Juan Carlos Rico Arenas, José Óscar García Bate y otros integrantes de la Fuerza Pública.

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El exgeneral en retiro enfrenta una serie de controversias que involucraron a la Dirección Nacional de Inteligencia durante el Gobierno Petro.

El general (r) Jorge Andrés Zuluaga López estará al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Linkedin

El anuncio abrió cuestionamientos entre congresistas del Pacto Histórico, quienes pidieron explicaciones por presuntas investigaciones que, según afirmaron, lo relacionan con hechos ocurridos durante su carrera militar.

La senadora Aída Avella expresó su rechazo al nombramiento y sostuvo que Zuluaga fue mencionado en indagaciones vinculadas con crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica (UP). Además, aseguró que el oficial retirado perteneció al Batallón Charry Solano y que la Fiscalía adelanta averiguaciones relacionadas con el caso de espionaje ilegal conocido como Sala Andrómeda.

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“¡Qué horror! ¿Les parece correcto?”, escribió la congresista en un mensaje difundido en redes sociales. Avella planteó reparos frente a que el general asuma la conducción de la entidad encargada de labores de inteligencia estatal.

Aída Avella rechazó el nombramiento de Jorge Andrés Zuluaga en la Dirección Nacional de Inteligencia - crédito @AidaAvellaE/X

Por su parte, el representante a la Cámara por Bogotá Gabriel Becerra también se refirió a la designación. El congresista señaló que la llegada de Zuluaga a la DNI requiere una aclaración pública por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Becerra indicó que, en el Caso 06 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionado con la victimización de la UP, esa corporación remitió copias a la Fiscalía para que investigue y determine eventuales responsabilidades por el homicidio de José Rubiel Malambo, militante de ese partido.

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“La inteligencia del Estado debe ofrecer plenas garantías de no repetición”, manifestó el representante.

Gabriel Becerra pidió explicaciones por la designación de Zuluaga en la DNI - crédito @BecerraGabo/X

Por último, el representante por Nariño Erick Velasco sumó críticas al nombramiento. Según sostuvo, Zuluaga dirigía la Central Técnica de Inteligencia del Ejército cuando se desarrolló la Operación Andrómeda, caso por el que militares recibieron sanciones tras denuncias sobre interceptaciones ilegales a comunicaciones del equipo negociador del Gobierno durante el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Velasco afirmó que el oficial retirado debería responder por los señalamientos antes de asumir la dirección del organismo. “Es profundamente inquietante”, escribió el congresista al cuestionar la decisión.

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Erick Velasco cuestionó el nombramiento de Zuluaga en la DNI por su vínculo con la Operación Andrómeda - crédito @eravelasco/X

El representante agregó que la JEP compulsó copias a la Fiscalía después de declaraciones de soldados que, de acuerdo con su publicación, señalaron a Zuluaga como uno de los presuntos responsables de una operación en la que fue asesinado un integrante de la UP tras un supuesto perfilamiento irregular.

Las publicaciones de Avella, Becerra y Velasco exponen acusaciones y solicitudes de esclarecimiento sobre hechos que deberán ser definidos por las autoridades judiciales competentes.

Zuluaga llegará a la DNI con antecedentes en inteligencia militar y participación en la Operación Jaque. Su designación se produce luego de cuestionamientos a la entidad durante la administración del exmandatario Gustavo Petro, un contexto que mantiene el foco sobre los controles, los procedimientos y la conducción del organismo.

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