Quedaron en libertad tres hombres implicados en el crimen de un taxista en el sur de Bogotá

Fiscalía investiga irregularidades tras muerte de conductor atacado en Bogotá - crédito Colprensa - AFP

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Tres personas capturadas tras el asesinato del taxista Jonathan Llanos quedaron en libertad por presuntas irregularidades durante el procedimiento policial, según informó la Seccional de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

El crimen ocurrió en la madrugada del 31 de agosto de 2026 en la localidad de Bosa, donde el conductor de 33 años fue atacado con un arma blanca durante una riña en la vía pública.

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La decisión causó preocupación entre los familiares de la víctima, quienes reclamaron avances en la investigación y pidieron que las autoridades identifiquen y judicialicen a los responsables con pruebas que permitan sostener el proceso ante un juez de control de garantías.

De acuerdo con la información divulgada por Noticias RCN, los tres sospechosos habían sido detenidos luego de los hechos. No obstante, la Fiscalía concluyó que no contaba con elementos suficientes para llevarlos ante un juez y señaló que existieron falencias en el procedimiento de captura.

El hecho sucedió el 31 de agosto en horas de la madrugada - crédito Colprensa

Jonathan Llanos era taxista y padre de familia. Sus allegados realizaron sus exequias en las últimas horas, mientras esperan que la investigación esclarezca las circunstancias de la confrontación y establezca la responsabilidad penal de los involucrados.

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La riña ocurrió durante la madrugada del 31 de agosto

El episodio tuvo lugar en la madrugada del 31 de agosto de 2026, en una calle del barrio Brasil en Bosa. Un video conocido tras el homicidio muestra a varias personas en medio de una discusión junto a un taxi. Las imágenes registran gritos y movimientos alrededor del vehículo, aunque no permiten determinar con precisión qué originó el enfrentamiento.

La primera versión entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que el altercado se habría producido por la negativa del taxista a realizar una carrera.

El comandante de Policía de la localidad de Bosa, Óscar Chauta, sostuvo que los uniformados acudieron al sitio luego de recibir un requerimiento por una riña.

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“Estas personas se veían inmersas en una riña con un taxista por la no realización de una carrera”, afirmó Chauta, según declaraciones recogidas por Noticias RCN. El oficial agregó que una de las personas implicadas habría embestido con una motocicleta a un integrante de la Policía que llegó al lugar.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el origen de la discusión - crédito PONAL

Esa hipótesis, sin embargo, forma parte de los aspectos que aún deben ser aclarados. La información conocida señala que los presuntos implicados ya estaban dentro del taxi cuando comenzó la discusión, una circunstancia que abre interrogantes sobre la secuencia previa al ataque.

Durante la confrontación, Jonathan Llanos recibió heridas con arma blanca. Los agentes que llegaron a la zona solicitaron asistencia médica y el conductor fue trasladado a un centro asistencial.

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“El ciudadano de 33 años es trasladado a un centro asistencial donde, por la gravedad de las heridas, fallece”, informó el comandante Chauta tras el homicidio.

Luego de la agresión, la Policía reportó la captura de tres personas que estarían relacionadas con el hecho. Las detenciones ocurrieron en flagrancia, de acuerdo con la información inicial divulgada por las autoridades. La Fiscalía debía evaluar la legalidad de ese procedimiento y definir si existían elementos para formular imputación ante un juez.

Los capturados habían sido detenidos poco después del crimen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El análisis posterior derivó en la liberación de los detenidos. La Seccional Bogotá de la Fiscalía comunicó que el material disponible no permitía sustentar una audiencia de judicialización y que el procedimiento efectuado presentaba irregularidades.

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La Fiscalía mantiene abierta la investigación para reunir pruebas

La liberación de los tres sospechosos no significa el cierre del expediente. La Fiscalía General de la Nación mantiene las indagaciones para reconstruir lo sucedido, verificar los testimonios, analizar el video de la riña y determinar qué otros elementos pueden incorporarse a la investigación.

Entre los puntos que deberán ser establecidos están el origen de la discusión, la participación concreta de cada persona que estuvo en el sitio, el uso del arma blanca y las circunstancias de las capturas. También será necesario establecer si hubo errores en la preservación de pruebas o en la actuación de los agentes que intervinieron.

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