‘Alondra’, mujer detenida por el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel, está implicada en homicidio de rabino estadounidense en Bogotá

Alias Alondra es la única mujer que integra el grupo de ocho personas detenidas hasta el momento como parte de la investigación por el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel, pero tendría relación con el homicidio del rabino Nuchem Yasir Eber - créditos @JBreakingNews/X | red social Facebook | Migración Colombia

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Gacelis Nairobid Sojo Lira, alias Alondra, una de las ocho capturadas por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, aparece mencionada en expedientes relacionados con otras dos muertes ocurridas este año en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) investigan su presunto papel dentro de una célula del Tren de Aragua que, según la hipótesis de las autoridades, utilizaba engaños en redes sociales para contactar a las víctimas.

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Alias Alondra fue capturada en Pamplona, Norte de Santander, junto con Franyer Eduardo Vásquez Ramos.

Ambos hacen parte de las ocho personas procesadas por el homicidio, la tortura y la desaparición forzada de Kevin Santiago Ángel, un profesor de 31 años que desapareció el 20 de mayo y fue hallado muerto días después en el sector de El Tintal.

La investigación sostiene que Sojo contactó al docente a través de redes sociales mediante una identidad falsa. Durante varios días habría mantenido conversaciones con Ángel Garzón hasta concretar una cita para la noche del 20 de mayo en una vivienda del barrio Galán, en Bogotá.

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Según el expediente conocido por El Tiempo, el profesor ingresó al inmueble hacia las 20:30. Poco después llegaron cerca de 10 hombres al lugar. La Fiscalía estableció que alias Alondra salió unos 20 minutos más tarde y realizó una compra por $95.000 con el celular de la víctima.

‘Alondra’ figura en otros dos casos que investigan las autoridades: uno es el crimen del rabino estadounidense Nuchem Yasir Eber

La investigación tomó otro rumbo cuando los fiscales detectaron que alias Alondra estaba mencionada en dos expedientes adicionales: los homicidios del ciudadano estadounidense judío Nuchem Yasir Aber y de un conductor que trabajaba mediante aplicaciones móviles.

El rabino estadounidense Nuchem Yasir Eber, de 51 años, fue hallado sin vida y con signos de violencia dentro de un armario azul abandonado en vía pública, en límites entre las localidades de Bosa y Kennedy, en el suroccidente de la capital colombiana -

De acuerdo con el informe, ambos hombres habrían muerto después de ser sometidos a sustancias que afectan la conciencia.

Las autoridades aún investigan las circunstancias de esos dos hechos y el alcance de la eventual participación de Sojo.

En uno de esos casos, la mujer se presentó como testigo ante las autoridades y dejó registrado un número telefónico. Esa información permitió que la Fiscalía iniciara interceptaciones, una herramienta que luego habría ayudado a vincularla con el caso del profesor.

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Los datos obtenidos en las interceptaciones se sumaron a los videos de cámaras de seguridad y a testimonios de residentes de Kennedy. La información permitió, según la hipótesis de los investigadores, ubicar a alias Alondra como la persona que habría servido de señuelo para citar a Ángel Garzón.

Qué se sabe hasta el momento del crimen del rabino estadounidense en Bogotá

Las cámaras de seguridad del lugar de hospedaje (que rentó a través de una plataforma) del rabino estadounidense lo registraron cuando salió la noche del martes 21 de abril de 2026 - crédito captura de pantalla CityTv / YouTube

El asesinato del rabino estadounidense Nuchem Yasir Eber en Bogotá expuso no solo el recorrido final de un hombre de 51 años que había llegado a Colombia para volver a casarse; sumado a la hipótesis de que terminó convertido en objetivo de una organización delincuencial que le robó sus pertenencias tras identificarlo como extranjero.

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El ciudadano desapareció el 21 de abril de 2026 y su cuerpo fue hallado al día siguiente dentro de un armario azul en el barrio Britalia, en la localidad de Kennedy.

Las cámaras de seguridad lo registraron saliendo a las 9:07 p. m. (21:07) de una vivienda del norte de la capital donde se hospedaba. La Policía Metropolitana de Bogotá descartó la versión inicial que sostenía que el cadáver había sido desmembrado y precisó que presentaba lesiones.

Un amigo de la víctima relató que Eber atravesaba una etapa personal marcada por la búsqueda de una nueva pareja después de dos rupturas. Una de esas separaciones, y según ese testimonio a The New York Post, esto ocurrió apenas unos meses antes de su muerte.

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El rabino estadounidense quedó captado en una de las cámaras de seguridad de la vivienda, ubicada en el norte de Bogotá, y donde se hospedaba cuando salió por última vez antes de que se perdiera toda comunicación con él, la noche del jueves 21 de abril de 2026 - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

El hombre que entregó esos detalles fue Yosef Matheron, un colombiano que se hizo amigo del rabino y lo ayudaba con traducciones. El hombre le contó al mismo medio que, tras un divorcio ocurrido seis años antes, Eber intentó encontrar esposa en Nueva York y en Ucrania, pero no tuvo éxito y por eso viajó a Colombia.

“Mencionó que estaba considerando la posibilidad de conocer a alguien con quien casarse, y finalmente encontró a la persona ideal”, dijo Matheron.

Eber se casó en Colombia y se separó en enero de 2026

De acuerdo con ese relato, el rabino contrajo matrimonio con una colombiana de 18 años, oriunda de Barranquilla.

Matheron la describió como una mujer religiosa e íntegra, y presentó a Eber como un hombre dedicado a la religión, que no consumía alcohol ni drogas.

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La relación duró poco. El amigo aseguró que Eber creyó al comienzo que su esposa tenía 20 años, pero después supo que su edad real era menor de la que le habían dicho y sostuvo que sus suegros se la habrían ocultado.

El cuerpo se halló dentro de un armario azul la madrugada del viernes 22 de abril, un día después de que fue visto con vida por última vez - créditos ILTV/Facebook | Bosa B7/X

La separación llegó en enero de 2026. “La joven acabó rompiendo con él, sobre todo porque le dijo que no se sentía preparada; sentía que era demasiado joven y creía que se había precipitado al dar ese paso. Pero nunca fue algo que la obligaran a hacer”, afirmó al diario Matheron.

Ese quiebre no hizo que regresara a Estados Unidos. Aunque su amigo le recomendó volver para sobrellevar allí la ruptura, Eber decidió permanecer en Colombia con la intención de encontrar otra esposa, en un contexto que Matheron vinculó con las normas sociales de su comunidad en Boro Park, Nueva York, donde, según explicó, resulta muy difícil vivir en soltería porque la mayoría de sus integrantes tiene una familia constituida.

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