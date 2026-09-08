Presentadora colombiana por poco muere tras ser arrollada por conductor ebrio en República Dominicana: perdió una pierna y se quedó sin trabajo

Yelitza Cacua sobrevivió a un accidente de tránsito en Santo Domingo que derivó en la amputación de su pierna izquierda - crédito yelicacua1/Instagram

Guardar

La colombiana Yelitza Cacua sobrevivió a un accidente de tránsito en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, que derivó en la amputación de su pierna izquierda.

La modelo y presentadora, que vive en en ese país desde hace varios años, relató que el episodio transformó su vida y que ahora se prepara para recuperar movilidad con una prótesis.

PUBLICIDAD

La comunicadora sufrió el choque en julio de 2026, cuando se encontraba cerca de la acera en el Malecón de Santo Domingo. Según su versión, un automóvil perdió el control sobre el pavimento mojado, golpeó el separador y terminó por alcanzarla. La gravedad de las lesiones, la pérdida de sangre y una posterior infección llevaron a los médicos a amputarle la extremidad.

Cacua contó su experiencia en el programa radial Juego de damas, de la emisora La Bakana 105.7 FM. Allí aseguró que el vehículo circulaba a una velocidad que consideró peligrosa en una zona concurrida por familias y niños.

PUBLICIDAD

Las lesiones en el fémur, la rodilla, el peroné y los tejidos de la pierna, junto con la hemorragia y una infección bacteriana, llevaron a la amputación - crédito yelicacua1/Instagram

“Él venía muy rápido, había llovido, perdió el control; ya yo estaba casi en la acera y él, por no chocar los carros, pues chocó el separador del malecón y eso lo disparó hacia dentro de mí”, señaló la comunicadora al medio radial.

También afirmó que el conductor habría actuado bajo los efectos del alcohol, lo que le habría imposibilitado maniobrar de una forma más efectiva.

“Él parece que estaba alcoholizado. Dejó el carro tirado y se dio a la fuga. Eso fue lo que él hizo. Pero yo lo que recuerdo es que yo estaba en el piso. Me partió el fémur, la rodilla, este pie colgaba aquí, la pierna por detrás me la abrió toda. O sea, mi pierna no tenía solución”, comentó la colombiana en diálogo con El Show del Mediodía.

PUBLICIDAD

La llegada de una ambulancia poco después del episodio permitió su traslado urgente. Cacua describió ese auxilio como una circunstancia decisiva en medio de la emergencia.

La presentadora fue llevada al Hospital Docente Universitario Traumatológico Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo. Allí comenzó una atención médica que incluyó evaluaciones para determinar si era posible conservar la extremidad.

Las lesiones afectaron el fémur, la rodilla, el peroné y los tejidos de la pierna, según contó la colombiana. La situación se agravó por la hemorragia: aseguró que ingresó al hospital con tres gramos por decilitro de hemoglobina y necesitó varias transfusiones.

PUBLICIDAD

La modelo y presentadora colombiana contó que un automóvil perdió el control en el Malecón de Santo Domingo sobre el pavimento mojado y la atropelló cerca de la acera - crédito yelicacua1/Instagram

La familia buscó alternativas durante cuatro días, mientras la pierna permanecía en una condición crítica. El hermano de Cacua se opuso en un primer momento a la amputación porque esperaba que existiera una posibilidad de salvarla.

La presentadora afirmó que la herida evolucionó de forma negativa y que desarrolló una infección bacteriana. Según explicó, un especialista cardiovascular advirtió que la complicación podía extenderse y poner en riesgo su vida.

“Mi pierna no tenía forma de salvarse”, sostuvo Cacua ante la emisora. La intervención médica terminó con la amputación de su pierna izquierda, una decisión que la comunicadora considera como la fórmula para garantizar su sobrevivencia. que sobreviviera. “Realmente fue un milagro, yo soy un milagro ahora mismo”, expresó al recordar la atención que recibió después del accidente.

PUBLICIDAD

La presentadora prepara una demanda contra el conductor que huyó

Cacua aseguró que el conductor abandonó el lugar tras el choque, aunque dejó el vehículo. La colombiana indicó que las personas que la acompañaban registraron las placas y que espera reunir los documentos y registros médicos para que su abogado avance con una demanda.

“Con este accidente yo no estoy trabajando, tengo hijos, tengo compromisos. Entonces, para mí todo esto es complicado. Aparte, la demanda no se ha podido ejecutar porque estoy esperando que en el hospital me pasen el récord para ellos poder actuar”, señaló Cacua a El Show del Mediodía.

Cacua afirmó que el conductor circulaba a alta velocidad en una zona concurrida y sostuvo que habría estado bajo los efectos del alcohol - crédito yelicacua1/Instagram

La presentadora, de 33 años, es conocida en República Dominicana por su trabajo como modelo y por su participación en Pégate y Gana con El Pachá. La colombiana es madre de tres hijos y señaló que ellos se convirtieron en su principal impulso durante la recuperación.

PUBLICIDAD

Cacua afirmó que busca mantenerse activa frente a las consecuencias físicas y emocionales del accidente. “Llorando o deprimiéndome no voy a hacer que crezca una pierna”, manifestó al explicar su decisión de concentrarse en la rehabilitación.

La modelo todavía no comenzó las terapias psicológicas que le recomendaron, ya que continúa bajo atención médica. Su expectativa es iniciar ese acompañamiento cuando su estado físico le permita avanzar hacia una recuperación más amplia.

También reconoció que desconoce cómo será su retorno al trabajo en los medios. Hasta ahora, dijo, no recibió nuevas propuestas laborales, aunque planea usar sus redes sociales para acompañar a quienes enfrenten situaciones similares.

PUBLICIDAD

“Yo quiero ayudar a muchas personas que están en mi situación”, señaló. La colombiana busca transmitir que una discapacidad adquirida tras un accidente no supone el final de los proyectos personales.

Cacua relató, además, que su entonces pareja la acompañó durante las primeras dos semanas posteriores al choque. Según su versión, el hombre la recogió del suelo tras el impacto, pero luego se alejó durante su hospitalización y la relación terminó.

Pese a esa ruptura y a la amputación, la presentadora mantiene su intención de reconstruir su vida. Su prioridad es completar la recuperación, adaptarse a la prótesis y convertir su experiencia en apoyo para otras personas.

PUBLICIDAD