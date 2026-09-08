Juliana Ávila, joven fallecida en la Maratón de Medellín, era novia del hijo mayor del vicepresidente José Manuel Restrepo

El vicepresidente José Manuel Restrepo reaccionó al deceso de la joven novia de su hijo que participó en la carrera - crédito @maratonmedellin/IG

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La Maratón Medellín 2026 quedó atravesada por una muerte que convirtió una jornada deportiva en un hecho de duelo: Juliana Ávila Saouda, una corredora de 20 años que compitió en la prueba de 21K, falleció este lunes después de sufrir una afección cardíaca durante la carrera del domingo, según información difundida por Blu Radio, emisora colombiana, y por los organizadores del evento.

El dato más delicado de la emergencia lo expuso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que dijo que la joven “tuvo tres paros cardíacos” y debió ser reanimada en tres oportunidades antes de quedar bajo atención médica en el Hospital General de Medellín.

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“Juliana, de veinte años, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades. Una joven de veinte años. Yo estaba en contacto con su familia, orando por ella, orando por ella, por su familia. Una situación muy compleja”, señaló el mandatario local en una rueda de prensa.

Federico Gutiérrez afirmó que los dos participantes de la Maratón Medellín tuvieron una ruta de atención adecuada y efectiva - crédito X

La organización sostuvo que recibió atención oportuna desde el momento en que se informó el caso. Además, la competencia atlética dejó otra emergencia médica.

De acuerdo con la información conocida, un hombre de 40 años con antecedentes de epilepsia también tuvo que ser atendido durante la actividad, aunque en su caso logró ser estabilizado.

De acuerdo con información revelada por el medio citado inicialmente, Ávila viajó desde Bogotá para participar en la distancia de 21 kilómetros. Sumado a esto, la joven mantenía una relación sentimental con Alejandro Restrepo Céspedes, uno de los hijos del vicepresidente José Manuel Restrepo, una circunstancia que situó el caso también en el plano público e institucional.

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El videpresidente borró la publicación en la que lamentaba el fallecimiento de Juliana Ávila, la novia de su hijo Alejandro - crédito @dona_pil2/X

El vicepresidente publicó en sus redes sociales una imagen de su hijo junto a Juliana, aunque esa publicación fue eliminada pocos segundos después. Hasta el momento de esa información, no se había conocido un pronunciamiento público adicional de Restrepo sobre el caso.

“Juliana, dejas una huella profunda en nuestro hijo y en toda nuestra familia”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación que borró a los pocos minutos.

Hasta el momento, no se ha vuelto a emitir comunicación alguna desde la Casa de Nariño como desde la vicepresidencia, mientras que José Manuel continúa compartiendo videos en sus redes sobre las actividades que realiza propias de su cargo.

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Los organizadores hablaron de “profunda tristeza” y pidieron respeto para la familia

Maratón Medellín se pronunció sobre el caso de Juliana Ávila - crédito @maratonmedellin/IG

En el comunicado oficial, los responsables de la carrera pusieron el foco en el impacto que la noticia produjo dentro del ambiente atlético. “Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras”, manifestaron.

La organización agregó que acompaña a los familiares y allegados de la joven. También pidió respeto para su entorno cercano en medio del duelo. Asimismo, tampoco sumaron nuevos detalles médicos más allá de señalar que la corredora recibió atención oportuna tras la emergencia.

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Y agregó: “Desde Maratón Medellín lamentamos profundamente la partida de una integrante de nuestra comunidad, quien hizo parte de una jornada que para miles de corredores representa pasión, esfuerzo y amor por correr”.

El cuerpo será trasladado a Bogotá tras la muerte de la corredora

Juliana Ávila Saouda, la novia del hijo mayor del vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito @julianaavila.s(IG

La emisora también informó que los restos de la joven serán trasladados en las próximas horas a Bogotá, por lo que se espera que ese sea el momento propicio para que el vicepresidente emita algún comunicado.

Santamaría añadió que Juliana y Alejandro habían estado en Medellín durante eventos recientes de la Feria de las Flores. Según esa versión, también acompañaron a la familia en la ciudad luego del fallecimiento del padre de José Manuel Restrepo, ocurrido hace 15 días.

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