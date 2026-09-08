Colombia

Juliana Ávila, joven fallecida en la Maratón de Medellín, era novia del hijo mayor del vicepresidente José Manuel Restrepo

A través de una fotografía que borró minutos después, Restrepo lamentó la muerte de la corredora, asegurando que dejaba un gran vacío en su familia como en la vida de su hijo

---
El vicepresidente José Manuel Restrepo reaccionó al deceso de la joven novia de su hijo que participó en la carrera - crédito @maratonmedellin/IG
Guardar

La Maratón Medellín 2026 quedó atravesada por una muerte que convirtió una jornada deportiva en un hecho de duelo: Juliana Ávila Saouda, una corredora de 20 años que compitió en la prueba de 21K, falleció este lunes después de sufrir una afección cardíaca durante la carrera del domingo, según información difundida por Blu Radio, emisora colombiana, y por los organizadores del evento.

El dato más delicado de la emergencia lo expuso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que dijo que la joven “tuvo tres paros cardíacos” y debió ser reanimada en tres oportunidades antes de quedar bajo atención médica en el Hospital General de Medellín.

PUBLICIDAD

“Juliana, de veinte años, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades. Una joven de veinte años. Yo estaba en contacto con su familia, orando por ella, orando por ella, por su familia. Una situación muy compleja”, señaló el mandatario local en una rueda de prensa.

Federico Gutiérrez afirmó que los dos participantes de la Maratón Medellín tuvieron una ruta de atención adecuada y efectiva - crédito X
Federico Gutiérrez afirmó que los dos participantes de la Maratón Medellín tuvieron una ruta de atención adecuada y efectiva - crédito X

La organización sostuvo que recibió atención oportuna desde el momento en que se informó el caso. Además, la competencia atlética dejó otra emergencia médica.

De acuerdo con la información conocida, un hombre de 40 años con antecedentes de epilepsia también tuvo que ser atendido durante la actividad, aunque en su caso logró ser estabilizado.

De acuerdo con información revelada por el medio citado inicialmente, Ávila viajó desde Bogotá para participar en la distancia de 21 kilómetros. Sumado a esto, la joven mantenía una relación sentimental con Alejandro Restrepo Céspedes, uno de los hijos del vicepresidente José Manuel Restrepo, una circunstancia que situó el caso también en el plano público e institucional.

PUBLICIDAD

---
El videpresidente borró la publicación en la que lamentaba el fallecimiento de Juliana Ávila, la novia de su hijo Alejandro - crédito @dona_pil2/X

El vicepresidente publicó en sus redes sociales una imagen de su hijo junto a Juliana, aunque esa publicación fue eliminada pocos segundos después. Hasta el momento de esa información, no se había conocido un pronunciamiento público adicional de Restrepo sobre el caso.

“Juliana, dejas una huella profunda en nuestro hijo y en toda nuestra familia”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación que borró a los pocos minutos.

Hasta el momento, no se ha vuelto a emitir comunicación alguna desde la Casa de Nariño como desde la vicepresidencia, mientras que José Manuel continúa compartiendo videos en sus redes sobre las actividades que realiza propias de su cargo.

Los organizadores hablaron de “profunda tristeza” y pidieron respeto para la familia

---
Maratón Medellín se pronunció sobre el caso de Juliana Ávila - crédito @maratonmedellin/IG

En el comunicado oficial, los responsables de la carrera pusieron el foco en el impacto que la noticia produjo dentro del ambiente atlético. “Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras”, manifestaron.

La organización agregó que acompaña a los familiares y allegados de la joven. También pidió respeto para su entorno cercano en medio del duelo. Asimismo, tampoco sumaron nuevos detalles médicos más allá de señalar que la corredora recibió atención oportuna tras la emergencia.

Y agregó: “Desde Maratón Medellín lamentamos profundamente la partida de una integrante de nuestra comunidad, quien hizo parte de una jornada que para miles de corredores representa pasión, esfuerzo y amor por correr”.

El cuerpo será trasladado a Bogotá tras la muerte de la corredora

---
Juliana Ávila Saouda, la novia del hijo mayor del vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito @julianaavila.s(IG

La emisora también informó que los restos de la joven serán trasladados en las próximas horas a Bogotá, por lo que se espera que ese sea el momento propicio para que el vicepresidente emita algún comunicado.

Santamaría añadió que Juliana y Alejandro habían estado en Medellín durante eventos recientes de la Feria de las Flores. Según esa versión, también acompañaron a la familia en la ciudad luego del fallecimiento del padre de José Manuel Restrepo, ocurrido hace 15 días.

Temas Relacionados

José Manuel RestrepoJuliana ÁvilaNovia de Alejandro RestrepoHijo del vicepresidenteMaratón MedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juez negó reabrir investigación contra Ricardo Roa por los contratos de helicópteros de Ecopetrol

La decisión del Juzgado 65 Penal Municipal dejó vigente el archivo ordenado por la Fiscalía el 22 de agosto de 2025, tras una audiencia de dos días y al no hallar evidencia adicional suficiente

Juez negó reabrir investigación contra Ricardo Roa por los contratos de helicópteros de Ecopetrol

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe ya eliminó al Vasco da Gama de un torneo continental: así fue el recuerdo de la victoria Cardenal ante los brasileños

El equipo dirigido por Pablo Repetto viene de eliminar al River Plate de Argentina, mientras que Vasco da Gama lo hizo con Olimpia de Paraguay en la edición de 2026

Santa Fe ya eliminó al Vasco da Gama de un torneo continental: así fue el recuerdo de la victoria Cardenal ante los brasileños

Federico Gutiérrez celebró que juez haya negado tutela de Daniel Quintero: “Una más que ganamos”

El alcalde de Medellín expresó su respaldo hacia la decisión judicial y reiteró su llamado a que se avancen otras investigaciones contra su antecesor

Federico Gutiérrez celebró que juez haya negado tutela de Daniel Quintero: “Una más que ganamos”

Tía de ‘Bendito menor’ denunció cómo fue entregado el cuerpo del exlíder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra: “Como un perro”

En un video difundido en redes sociales, la familiar aseguró que las autoridades argumentaron un supuesto estado de descomposición para impedir el funeral, pero afirmó que el féretro no estaba sellado

Tía de ‘Bendito menor’ denunció cómo fue entregado el cuerpo del exlíder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra: “Como un perro”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

El ‘Influencer’ español Naim Darrechi se peleó con un vendedor ambulante en Cali: habrían insultado a su pareja

Emmanuel Restrepo reveló por qué lloró en ‘MasterChef Celebrity’ y aseguró que le da vergüenza: “Estaba muy estresado”

El ‘influencer’ surcoreano Zion Hwang fue recibido por la Cancillería como instrucción del presidente De la Espriella: después de diez años tendrá la nacionalidad colombiana

Susto en la familia de Falcao García: su hijo Jedidiah sufrió un accidente doméstico

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe ya eliminó al Vasco da Gama de un torneo continental: así fue el recuerdo de la victoria Cardenal ante los brasileños

Dos organizaciones colombianas están entre las primeras beneficiarias del fondo de FIFA y Global Citizen: en qué consiste

El colombiano Christian González será uno de los jugadores mejores pagados de la NFL del fútbol americano: esta es la millonaria cifra

El Bayern Múnich de Luis Díaz fue nominado como mejor equipo del 2026: estos son los clubes con los que compite la escuadra del colombiano