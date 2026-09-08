Colombia

Federico Gutiérrez celebró que juez haya negado tutela de Daniel Quintero: “Una más que ganamos”

El alcalde de Medellín expresó su respaldo hacia la decisión judicial y reiteró su llamado a que se avancen otras investigaciones contra su antecesor

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa
Guardar

El Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero contra el actual mandatario local Federico Gutiérrez por declaraciones emitidas en la red social X.

Según el fallo judicial, no había un perjuicio irremediable que exigiera una intervención urgente por este caso, aunque el exalcalde de Medellín tiene otra vía judicial para reclamar.

PUBLICIDAD

El despacho entendió que el reclamo de Quintero no debía resolverse por medio de una orden inmediata, sino en el proceso penal ya activado.

La decisión generó repercusión entre las dos partes del caso. Mientras que Quintero cuestionó al juzgado, el alcalde de Medellín salió en agradecimiento al mismo.

En su cuenta de X, Federico Gutiérrez sostuvo que la negativa a la tutela se suma a otras decisiones tribunales que han salido a su favor, y reiteró su llamado a que se continúen las investigaciones contra el exsuperintendente de Salud.

“Una más que ganamos ante la justicia. Y que se haga justicia”, comentó Gutiérrez.

El enfrentamiento entre Quintero y el actual mandatario de la ciudad ha tenido varios episodios ante la justicia.

En este caso, el fundador del movimiento Independientes promovió la acción de tutela contra Gutiérrez por mensajes publicados entre 2024 y 2026 en los que, según la demanda, lo llamó “jefe de la banda” y líder de una “estructura criminal para saquear la ciudad”.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Federico GutiérrezDaniel QuinteroTutelaJuez de BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se cumple el primer mes de Abelardo de la Espriella en la Presidencia: expertos analizaron sus medidas en el inicio de su mandato

Durante los 30 días de gobierno, oficializó la clausura tres mesas de diálogo con grupos ilegales mediante nueve resoluciones, ordenó tres bombardeos y avanzó en la reactivación de la aspersión aérea, sujeta a cinco condiciones judiciales

Se cumple el primer mes de Abelardo de la Espriella en la Presidencia: expertos analizaron sus medidas en el inicio de su mandato

Estados Unidos fija las multas para los migrantes en situación irregular: esto vale en pesos colombianos

Cruzar la frontera sin autorización, ignorar una orden de salida voluntaria o negarse a cumplir una deportación tienen un precio fijo en Estados Unidos: multas civiles que van desde $312.608 hasta más de $3,1 millones de pesos colombianos por día

Estados Unidos fija las multas para los migrantes en situación irregular: esto vale en pesos colombianos

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia: “Esto no significa porte indiscriminado”

El presidente colombiano defendió el levantamiento de la suspensión de los permisos para portar armas al afirmar que las restricciones recayeron durante años sobre los ciudadanos que cumplen la ley, mientras los criminales continuaron armándose de forma ilegal

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia: “Esto no significa porte indiscriminado”

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

El actor fue eliminado del programa luego de presentar un postre bajo en azúcar, detalle que el jurado tomó para sacarlo de la competencia

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

Marco Rubio anticipó su reunión con De la Espriella y fijó la prioridad de EE. UU. en la región: “Fortalecer nuestra presencia en el Hemisferio”

El representante de la Casa Blanca considera que las reuniones permitirán reforzar su presencia regional, en línea con la estrategia de seguridad nacional que identifica al continente como una de sus áreas prioritarias

Marco Rubio anticipó su reunión con De la Espriella y fijó la prioridad de EE. UU. en la región: “Fortalecer nuestra presencia en el Hemisferio”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

El ‘Influencer’ español Naim Darrechi se peleó con un vendedor ambulante en Cali: habrían insultado a su pareja

Emmanuel Restrepo reveló por qué lloró en ‘MasterChef Celebrity’ y aseguró que le da vergüenza: “Estaba muy estresado”

El ‘influencer’ surcoreano Zion Hwang fue recibido por la Cancillería como instrucción del presidente De la Espriella: después de diez años tendrá la nacionalidad colombiana

Susto en la familia de Falcao García: su hijo Jedidiah sufrió un accidente doméstico

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Dos organizaciones colombianas están entre las primeras beneficiarias del fondo de FIFA y Global Citizen: en qué consiste

El colombiano Christian González será uno de los jugadores mejores pagados de la NFL del fútbol americano: esta es la millonaria cifra

El Bayern Múnich de Luis Díaz fue nominado como mejor equipo del 2026: estos son los clubes con los que compite la escuadra del colombiano

Luis Díaz nominado al Balón de Oro 2026: el otro colombiano y las estrellas contra las que compite el jugador de la selección Colombia y el Bayern Munich