Federico Gutiérrez celebró que juez haya negado tutela de Daniel Quintero: “Una más que ganamos”

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El Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero contra el actual mandatario local Federico Gutiérrez por declaraciones emitidas en la red social X.

Según el fallo judicial, no había un perjuicio irremediable que exigiera una intervención urgente por este caso, aunque el exalcalde de Medellín tiene otra vía judicial para reclamar.

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El despacho entendió que el reclamo de Quintero no debía resolverse por medio de una orden inmediata, sino en el proceso penal ya activado.

La decisión generó repercusión entre las dos partes del caso. Mientras que Quintero cuestionó al juzgado, el alcalde de Medellín salió en agradecimiento al mismo.

En su cuenta de X, Federico Gutiérrez sostuvo que la negativa a la tutela se suma a otras decisiones tribunales que han salido a su favor, y reiteró su llamado a que se continúen las investigaciones contra el exsuperintendente de Salud.

“Una más que ganamos ante la justicia. Y que se haga justicia”, comentó Gutiérrez.

El enfrentamiento entre Quintero y el actual mandatario de la ciudad ha tenido varios episodios ante la justicia.

En este caso, el fundador del movimiento Independientes promovió la acción de tutela contra Gutiérrez por mensajes publicados entre 2024 y 2026 en los que, según la demanda, lo llamó “jefe de la banda” y líder de una “estructura criminal para saquear la ciudad”.

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