Colombia

Este era el prontuario de Alias Alex, presunto agresor sexual serial en Soacha: tenía vigente una condena de 10 años de prisión

La Fiscalía le imputó varios delitos y la audiencia virtual avaló el registro, la aprehensión y el material incautado, mientras avanza el proceso judicial por explotación sexual infantil

La investigación vincula a alias Alex con 53 alertas internacionales por la presunta transmisión de más de 2.000 archivos de abuso sexual infantil - crédito @DIJINPolicia/X
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Un juez de control de garantías ordenó la reclusión en una cárcel de alias Alex, presunto agresor sexual serial, tras validar su captura en una vivienda en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

El hombre fue imputado por delitos sexuales contra menores de edad y por producción de material de abuso sexual infantil.

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El operativo permitió rescatar a una niña de siete años que fue hallada en el inmueble y que, según las autoridades, era hijastra del detenido. La investigación vincula al capturado con alertas internacionales por la circulación de miles de archivos con abusos contra víctimas de entre tres y siete años.

La diligencia de registro y allanamiento estuvo a cargo de la Policía Nacional, por medio de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. La operación también contó con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida como HSI.

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La Policía capturó en Soacha a alias Alex en un operativo con la Fiscalía y autoridades de Estados Unidos - crédito Dijín
La Policía capturó en Soacha a alias Alex en un operativo con la Fiscalía y autoridades de Estados Unidos - crédito Dijín

Tras el hallazgo en la vivienda, las entidades competentes asumieron la protección de la menor. El objetivo es avanzar en el proceso de restablecimiento de sus derechos.

De acuerdo con las autoridades, el caso surgió a partir de 53 alertas globales vinculadas con la transmisión de más de 2.000 fotografías y videos. Los registros contenían presuntos abusos sexuales contra niños de edades comprendidas entre los tres y los siete años.

La investigación estableció que el detenido habría elaborado parte de ese contenido antes de almacenarlo y difundirlo por medios digitales. Al menos 30 piezas audiovisuales habrían tenido como víctima a la niña rescatada durante el procedimiento.

La investigación apunta a una red de producción y distribución digital

Los investigadores incautaron un computador portátil y un teléfono celular durante el allanamiento. Los equipos quedaron bajo custodia de peritos, quienes realizarán un análisis forense para determinar su posible uso en la producción, almacenamiento y distribución de los archivos.

La Policía afirmó que alias Alex se movía entre Bogotá y Soacha con una identidad ajena para evadir a las autoridades - crédito Dijín
La Policía afirmó que alias Alex se movía entre Bogotá y Soacha con una identidad ajena para evadir a las autoridades - crédito Dijín

El expediente indica que el hombre tenía vigente una condena de 10 años de prisión por acto sexual violento. También registraba dos órdenes de captura por acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

Las autoridades sostienen que el investigado recurrió al cambio de identidad para evitar su localización. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, afirmó que esa maniobra le permitió desplazarse entre Bogotá y Soacha.

“Alias Alex circulaba por las calles de Bogotá y el municipio de Soacha suplantando la identidad de otra persona”, señaló el oficial. Según explicó, el propósito era pasar desapercibido ante las autoridades.

El coronel Sanabria agregó que el detenido habría usado la identidad de otra persona mientras se movilizaba por ambos municipios. Esa modalidad forma parte de las líneas investigativas que permitieron ubicarlo.

Alias Alex habría usado la identidad de otra persona

La pesquisa también se concentró en la forma en que el señalado habría intentado permanecer fuera del alcance de las autoridades. Según la Policía, se movilizaba entre Bogotá y Soacha con datos de identidad que no le correspondían.

En el allanamiento en Soacha, los investigadores incautaron un computador portátil y un celular para análisis forenses del caso - crédito Dijín
En el allanamiento en Soacha, los investigadores incautaron un computador portátil y un celular para análisis forenses del caso - crédito Dijín

“Circulaba por las calles de la ciudad de Bogotá D.C. y el municipio de Soacha”, afirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol. El oficial sostuvo que el hombre suplantaba a otra persona para pasar desapercibido.

Las autoridades añadieron que, en 2024, alias Alex habría solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil un cambio de nombres. La entidad no aprobó ese trámite, de acuerdo con la información oficial.

La investigación estableció, además, que el detenido tenía antecedentes judiciales por delitos sexuales. Sobre él pesaba una condena vigente de 10 años de prisión por acto sexual violento.

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