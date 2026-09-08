Muere joven atleta tras sufrir paro cardíaco durante la Maratón Medellín 2026

Maratón Medellín

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La comunidad deportiva de Medellín y del país está de luto tras la muerte de Juliana, una joven atleta de 20 años que sufrió una complicación médica mientras participaba en la Maratón Medellín 2026. La corredora competía en la prueba de 21 kilómetros, conocida como media maratón, cuando presentó un colapso durante el recorrido.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la emergencia ocurrió durante la jornada del domingo 6 de septiembre, cuando miles de corredores aficionados y profesionales recorrían las principales vías de la capital antioqueña en una nueva edición del evento atlético.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la joven sufrió un paro cardíaco. Tras la emergencia, el equipo paramédico y los brigadistas dispuestos para la competencia activaron los protocolos de atención y le brindaron asistencia médica en el lugar donde se presentó la complicación.

Atención durante la carrera

La joven fue auxiliada inicialmente por el personal de emergencia del evento y luego trasladada a un centro hospitalario de Medellín. Allí recibió atención médica mientras los equipos intentaban reanimarla y estabilizarla después del episodio ocurrido en plena competencia.

Una atleta inclinada sobre sus rodillas descansa a mitad de una competencia urbana de resistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a los esfuerzos del personal de rescate y de la institución asistencial, al día siguiente se confirmó su fallecimiento. La noticia generó consternación entre corredores, asistentes, organizadores y allegados de la deportista, quienes lamentaron lo ocurrido durante una jornada que había convocado a miles de participantes.

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La Maratón Medellín 2026 se desarrolló el domingo con la participación de atletas en distintas distancias. En el caso de Juliana, la joven hacía parte de la prueba de 21K, una de las categorías más exigentes del evento por el esfuerzo físico que demanda a los corredores durante el recorrido urbano.

El caso causó especial impacto por la edad de la deportista y por la manera repentina en que ocurrió la emergencia. La información conocida hasta ahora indica que la complicación médica se presentó mientras participaba en la carrera y que la atención se activó de inmediato por parte de los equipos dispuestos para el evento.

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Organización lamentó el fallecimiento

Federico Gutiérrez afirmó que los dos participantes de la Maratón Medellín tuvieron una ruta de atención adecuada y efectiva - crédito X

A través de un comunicado, la organización de la Maratón Medellín 2026 expresó su más sentido pésame a los familiares, amigos y allegados de la joven atleta. También manifestó solidaridad con las personas cercanas a Juliana tras la noticia de su muerte.

Los organizadores reiteraron su compromiso de brindar acompañamiento integral a la familia en este difícil momento. Además, pidieron respeto y solidaridad para sus seres queridos, ante una pérdida que golpeó a la comunidad atlética y a quienes participaron en la jornada deportiva.

La muerte de Juliana transformó el ambiente de celebración deportiva en una jornada de duelo. La competencia, que reúne cada año a corredores de distintos niveles, quedó marcada por la emergencia médica que sufrió la joven durante la media maratón.

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Hasta el momento, la información pública conocida señala que la deportista presentó un paro cardíaco durante el recorrido, fue atendida por los equipos de emergencia, trasladada a un centro asistencial y posteriormente falleció. No se han entregado más detalles sobre las causas médicas de fondo ni sobre antecedentes de salud de la corredora.

El caso también llevó a múltiples mensajes de condolencia en redes sociales y entre personas vinculadas al atletismo. Para muchos participantes, la noticia generó tristeza por la partida de una joven que hacía parte de una actividad asociada al esfuerzo, la disciplina y la vida deportiva.

La organización insistió en que acompañará a la familia y pidió manejar la situación con prudencia. En medio del dolor por lo ocurrido, la prioridad será respetar la privacidad de los allegados de Juliana y mantener la solidaridad con quienes hoy lamentan su fallecimiento.

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