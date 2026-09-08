Así operaban ‘El Crespo’ y ‘Sinisterra’: presuntos cabecillas capturados por millonarias extorsiones en el Valle del Cauca

‘El Crespo’ y ‘Sinisterra’ fueron capturados en Restrepo y Buenaventura por su presunta relación con estructuras armadas ilegales. - crédito Policía Valle de Cauca (La FM)

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Las autoridades capturaron en Restrepo y Buenaventura, Valle del Cauca, a dos hombres señalados de pertenecer a estructuras armadas ilegales y de participar en actividades de extorsión contra sectores productivos de la región. Se trata de Roynson Muñoz, alias ‘El Crespo’, señalado de pertenecer al GAO-r Adán Izquierdo, y Jairo Vallecilla, alias ‘Sinisterra’, a quien las autoridades relacionan con el Frente Luis Carlos Cárdenas del ELN.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, las investigaciones permitieron establecer diferencias en la manera en que cada uno habría desarrollado las actividades extorsivas. En el caso de ‘El Crespo’, las autoridades señalan que las víctimas eran principalmente ganaderos de las zonas rurales de Buga y Guacarí. En Buenaventura, ‘Sinisterra’ habría dirigido las exigencias económicas hacia comerciantes y transportadores, especialmente camioneros.

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‘El Crespo’: panfletos y llamadas para exigir hasta $100 millones

Según el medio, Roynson Muñoz, de 32 años, conocido como ‘El Crespo’, fue capturado mediante una orden judicial en la zona urbana de Restrepo. Las autoridades lo señalaban como cabecilla RAER del GAO-r Adán Izquierdo.

La investigación estableció, según la información entregada por el Departamento de Policía Valle, que su presunto modus operandi incluía el envío de panfletos y llamadas telefónicas dirigidas a ganaderos de las zonas rurales de Buga y Guacarí.

A través de esos mecanismos, los responsables habrían intimidado a los propietarios y realizado exigencias económicas. Las sumas solicitadas podían alcanzar los $100 millones, de acuerdo con los investigadores.

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La FM también informó que ‘El Crespo’ llevaría más de cuatro años dentro de esa estructura y que tendría funciones relacionadas con la inteligencia delictiva y el cobro de las exigencias económicas.

La investigación permitió avanzar en el esclarecimiento de aproximadamente 20 casos de extorsión, según las autoridades citadas por ambos medios.

Durante la captura fueron incautados una pistola calibre 9 milímetros y 18 cartuchos, de acuerdo con la información proporcionada por El Tiempo.

‘El Crespo’ habría utilizado panfletos y llamadas telefónicas para intimidar a ganaderos de Buga y Guacarí. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘Sinisterra’: cobros presenciales a comerciantes y camioneros

El segundo mecanismo identificado por las autoridades corresponde a las actividades que le atribuyen a Jairo Vallecilla, alias ‘Sinisterra’, capturado en flagrancia en el corregimiento de Córdoba, zona rural de Buenaventura.

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De acuerdo con la cadenas de radio, Vallecilla, de 40 años, es señalado como presunto coordinador de zona del Frente Luis Carlos Cárdenas del ELN. Según la investigación citada por ese medio, tendría una trayectoria aproximada de siete años dentro de la organización.

Las autoridades lo relacionan con actividades de intimidación y extorsión en Córdoba, Bajo Calima, Los Tubos, San Cipriano, San Isidro, San Carlos y Zaragoza.

En este caso, la modalidad señalada era diferente a la atribuida a ‘El Crespo’. Según el medio, los cobros se realizaban principalmente de manera presencial y estaban dirigidos contra comerciantes y transportadores, con especial énfasis en los camioneros que transitaban por el corregimiento de Córdoba.

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De acuerdo con el proceso investigativo, esos cobros representarían ingresos cercanos a $20 millones semanales, equivalentes a unos $80 millones mensuales.

‘Sinisterra’ es señalado de realizar cobros extorsivos presenciales a comerciantes y transportadores en Buenaventura. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las otras funciones que las autoridades atribuyen a ‘Sinisterra’

La investigación no se limita a las presuntas extorsiones. Según El Tiempo, las autoridades también atribuyen a ‘Sinisterra’ funciones relacionadas con el almacenamiento de material de guerra, la distribución de estupefacientes y el alojamiento de otros integrantes de la organización.

La FM, por su parte, señaló que dentro de las actividades que se investigan también están el almacenamiento y custodia de material de guerra e intendencia, además de la comercialización y distribución de estupefacientes.

Durante el allanamiento realizado en Buenaventura fueron encontrados 150 bolsas con presunta cocaína, sustancia que, según la información suministrada, estaba pendiente de confirmación técnica.

En el lugar también fueron incautados una bandera alusiva al ELN, un chaleco táctico para municiones de largo alcance, una hamaca camuflada, 29 cartuchos calibre 5.56 milímetros, cinco cartuchos calibre 7.62 milímetros, un proveedor para pistola 9 milímetros y dos teléfonos celulares.

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‘Sinisterra’ también es investigado por la incineración de tractomulas

Otro de los hechos que aparece en la investigación está relacionado con la incineración de vehículos de carga en Buenaventura.

Las autoridades relacionan a ‘Sinisterra’ con dos hechos: la quema de varias tractomulas registrada en julio de 2025 en el sector El Gallinero y la incineración de otra tractomula ocurrida en mayo de 2026 en Córdoba.

Además, las autoridades investigan la posible participación de Vallecilla en estos hechos y buscan establecer las responsabilidades de integrantes del ELN en acciones de intimidación contra el sector transportador.

Por ahora, la participación de ‘Sinisterra’ en estas incineraciones hace parte de la investigación adelantada por las autoridades y no constituye, por sí misma, una determinación judicial de responsabilidad.

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Las investigaciones relacionan a ‘El Crespo’ y ‘Sinisterra’ con cobros extorsivos dirigidos a distintos sectores económicos del Valle del Cauca. - crédito Colprensa.

Las declaraciones de las autoridades sobre los operativos

El general Carlos Germán Oviedo, comandante de la Región de Policía No. 4, señaló que los resultados corresponden a acciones contra estructuras que, según las investigaciones, estarían encargadas de generar rentas ilícitas mediante intimidación y extorsión.

“Estos resultados representan un importante avance en la lucha contra la extorsión en el Valle del Cauca, al afectar presuntamente las estructuras encargadas de intimidar, extorsionar y generar rentas ilícitas en sectores productivos estratégicos como el ganadero, comercial y transportador”, afirmó, de acuerdo con la información publicada por el diario.

El coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle, también se refirió a los procedimientos. Según la emisora, el oficial señaló que los operativos permitieron afectar dos grupos ilegales señalados de ejercer presión sobre diferentes sectores económicos del departamento.

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“Estas personas estarían liderando la extorsión e intimidación en los ganaderos de los municipios de Buga y Guacarí. En el operativo fueron incautadas armas de fuego, una bandera del ELN, equipos de comunicación y elementos de intendencia. Alias ‘Siniestra’ estaría vinculada en alguna incineración de vehículos de carga en los años 2025 y 2026”, dijo Aguilera.

Tras las audiencias de legalización de captura, un juez de la República impuso medida de aseguramiento intramural a los dos capturados, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.