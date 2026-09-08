Colombia

Colombia decepcionó en las pruebas Pisa: 7 de cada 10 estudiantes no lograron ubicarse en los niveles básicos de desempeño en Matemáticas

El país obtuvo 381 puntos y ocupó el sexto lugar, 8 puntos por encima del promedio regional y 82 por debajo del registrado por la OCDE. En las otras áreas evaluadas, obtuvo 399 puntos en Lectura, con una caída de 10 puntos, y 414 en Ciencias, donde aumentó 3 puntos frente a 2022

Estudiantes sentados en pupitres escribiendo con lápices en hojas de examen dentro de un salón de clases.
El 71% de los estudiantes colombianos de 15 años quedó por debajo del nivel 2 de desempeño en Matemáticas. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los resultados de las pruebas PISA 2025 dejaron para Colombia un desempeño desigual en las tres áreas evaluadas: Matemáticas, Lectura y Ciencias. El principal resultado se encuentra en Matemáticas, donde el 71% de los estudiantes colombianos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de desempeño, de acuerdo con el informe ¿Cómo le fue a América Latina en PISA 2025?, elaborado por Argentinos por la Educación a partir de los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La cifra se obtiene al sumar el 40% de estudiantes que quedó por debajo del nivel 1a y el 31% que se ubicó en el nivel 1a. En consecuencia, el 29% alcanzó los niveles 2, 3 y 4, mientras que no se registró una proporción de estudiantes colombianos en el nivel 5 o superior.

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El resultado de Matemáticas se presenta además en un escenario regional en el que ningún país latinoamericano registró una mejora estadísticamente significativa en esta área frente a 2022.

Colombia obtuvo 381 puntos en Matemáticas

En PISA 2025, Colombia obtuvo 381 puntos en Matemáticas y ocupó el sexto puesto entre los países latinoamericanos incluidos en la medición.

El resultado colombiano quedó ocho puntos por encima del promedio latinoamericano, que fue de 373 puntos, pero 82 puntos por debajo del promedio de la OCDE, situado en 463.

Colombia se ubicó por debajo de Uruguay, Chile, México, Costa Rica y Perú, mientras que superó a Brasil, Argentina, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay.

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Frente a 2022, el país presentó una disminución de dos puntos, al pasar de 383 a 381.

En cuanto a la distribución por niveles de desempeño, 40% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 1a y 31% se ubicó en el nivel 1a. Otro 29% alcanzó los niveles 2, 3 y 4 y no hubo estudiantes representados en el nivel 5 o superior.

Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Matemática. Países participantes de la región y promedio de los países de la OCDE y LATAM. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2. - crédito argentinosporlaeducacion.org
Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Matemática. Países participantes de la región y promedio de los países de la OCDE y LATAM. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2. - crédito argentinosporlaeducacion.org

La gráfica muestra que siete de cada diez estudiantes colombianos quedaron por debajo del nivel 2 en Matemáticas, al sumar quienes se ubicaron por debajo del nivel 1a y quienes alcanzaron el nivel 1a. El porcentaje colombiano se encuentra por debajo del promedio latinoamericano de estudiantes que no alcanzaron el nivel 2, que fue de 76%, pero por encima del promedio de la OCDE, de 35%.

En América Latina, los mejores resultados en este indicador correspondieron a Uruguay, con 57%; Chile, con 59%, y México, con 69%. Los porcentajes más altos fueron los de Guatemala, con 92%; República Dominicana, con 91%, y Paraguay, con 91%.

La evolución de Colombia en Matemáticas

La trayectoria de Colombia muestra que el país alcanzó su mayor puntaje en Matemáticas en 2018, con 391 puntos. Después obtuvo 383 en 2022 y 381 en 2025.

Puntaje en las pruebas PISA y posición relativa. Matemática. Países participantes de la región. Años 2006, 2009, 2012, 2015, 2015, 2018, 2022 y 2025. - crédito argentinosporlaeducacion.org
Puntaje en las pruebas PISA y posición relativa. Matemática. Países participantes de la región. Años 2006, 2009, 2012, 2015, 2015, 2018, 2022 y 2025. - crédito argentinosporlaeducacion.org

La medición de 2025 mantuvo a Colombia en el sexto puesto regional, el mismo lugar que ocupó en 2018 y 2022. El resultado también confirma una reducción frente al máximo de 391 puntos alcanzado en 2018.

Ningún país latinoamericano mejoró significativamente en Matemáticas

La comparación entre PISA 2022 y PISA 2025 muestra que ningún país de América Latina registró una mejora estadísticamente significativa en Matemáticas.

Las caídas significativas se presentaron en Argentina, que perdió 11 puntos; Guatemala, que bajó 10; Chile, que retrocedió nueve; Perú, con nueve puntos menos, y México, con una disminución de siete.

En el promedio regional, el puntaje pasó de 378 puntos en 2022 a 373 en 2025, mientras que el promedio de la OCDE descendió de 472 a 463.

Uruguay encabezó el resultado latinoamericano en Matemáticas con 405 puntos, pese a una reducción de cuatro unidades. Chile ocupó el segundo lugar, con 403 puntos, luego de una caída de nueve.

Costa Rica registró 387 puntos y aumentó dos frente a 2022. El Salvador pasó de 340 a 343 y República Dominicana mantuvo los 339 puntos de la medición anterior.

Colombia también retrocedió en Lectura

En Lectura, Colombia obtuvo 399 puntos en PISA 2025 y ocupó el sexto lugar entre los países latinoamericanos participantes.

El resultado significó una caída de 10 puntos frente a la medición comparable anterior, cuando el país había registrado 409 puntos. Colombia quedó 10 puntos por encima del promedio latinoamericano, de 389, pero 62 puntos por debajo del promedio de la OCDE, de 461.

En los niveles de desempeño, 25% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 1a y 29% se ubicó en el nivel 1a. El 45% alcanzó los niveles 2, 3 y 4 y el 1% llegó al nivel 5 o superior.

Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Lectura. Países participantes de la región y promedio de los países de la OCDE y LATAM. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2. - crédito argentinosporlaeducacion.org
Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Lectura. Países participantes de la región y promedio de los países de la OCDE y LATAM. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2. - crédito argentinosporlaeducacion.org

La distribución permite observar que 54% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 2 en Lectura, al sumar el 25% ubicado por debajo del nivel 1a y el 29% que alcanzó el nivel 1a.

El porcentaje restante se distribuyó entre los niveles 2, 3 y 4, con 45%, y el nivel 5 o superior, con 1%.

En el conjunto de América Latina, la proporción de estudiantes que no alcanzó el nivel mínimo en Lectura osciló entre 38% y 83%, frente al 31% del promedio de la OCDE.

Los porcentajes más bajos correspondieron a Chile, con 38%; Uruguay, con 43%, y Costa Rica, con 47%. En el extremo contrario estuvieron Guatemala, con 83%; República Dominicana, con 78%, y Paraguay, con 77%.

Colombia pasó de 409 a 399 puntos en Lectura

La evolución de los resultados colombianos muestra que el país alcanzó su mayor registro de la serie en 2015, con 425 puntos. Posteriormente, el puntaje pasó a 412 en 2018, 409 en 2022 y 399 en 2025.

Puntaje en las pruebas PISA y posición relativa. Lectura. Países seleccionados de la región. Años 2000, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025. - crédito argentinosporlaeducacion.org
Puntaje en las pruebas PISA y posición relativa. Lectura. Países seleccionados de la región. Años 2000, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025. - crédito argentinosporlaeducacion.org

El resultado de 2025 representó una disminución de 10 puntos frente a 2022 y dejó a Colombia por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil y México en la clasificación regional.

Entre 2022 y 2025, ningún país de América Latina mejoró de manera estadísticamente significativa en Lectura. Seis países presentaron caídas significativas: Guatemala, Paraguay, Perú, Argentina, Chile y Uruguay.

Ciencias fue el área con mejor resultado para Colombia

En Ciencias, área que tuvo el foco principal de PISA 2025, Colombia presentó una variación positiva frente a la medición anterior.

El país obtuvo 414 puntos, tres más que los 411 registrados en 2022. Con este resultado, Colombia ocupó el cuarto puesto regional, compartido con México.

El puntaje colombiano estuvo 15 puntos por encima del promedio latinoamericano, que fue de 399, y 68 puntos por debajo del promedio de la OCDE, de 482.

Colombia quedó detrás de Uruguay, Chile y Costa Rica, y superó a Brasil, Perú, Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana.

En la distribución por niveles de desempeño, 20% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 1a y 30% se ubicó en el nivel 1a. El 49% alcanzó los niveles 2, 3 y 4, mientras que 1% llegó al nivel 5 o superior.

Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Ciencias. Países participantes de la región y promedio de los países de la OCDE y LATAM. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2. - crédito argentinosporlaeducacion.org
Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Ciencias. Países participantes de la región y promedio de los países de la OCDE y LATAM. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2. - crédito argentinosporlaeducacion.org

Los datos muestran que 50% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 2 en Ciencias, al sumar el 20% que estuvo por debajo del nivel 1a y el 30% que alcanzó el nivel 1a. El otro 50% se ubicó entre los niveles 2 y 4 o en el nivel 5 o superior.

En la región, el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 2 osciló entre 36% y 79%, frente al 26% del promedio de la OCDE.

Los mejores resultados fueron los de Uruguay y Chile, ambos con 36%, y Costa Rica, con 45%. Los porcentajes más altos correspondieron a Guatemala, con 79%; Paraguay, con 76%, y República Dominicana, con 74%.

Colombia mejoró tres puntos en Ciencias

Colombia alcanzó su mayor puntaje de la serie en Ciencias en 2009, con 420 puntos. Posteriormente registró 416 en 2015, 413 en 2018, 411 en 2022 y 414 en 2025.

Puntaje en las pruebas PISA y posición relativa. Ciencias. Países participantes de la región. Años 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025. - crédito argentinosporlaeducacion.org
Puntaje en las pruebas PISA y posición relativa. Ciencias. Países participantes de la región. Años 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025. - crédito argentinosporlaeducacion.org

El resultado de 2025 significó una mejora de tres puntos frente a 2022, aunque Colombia pasó del tercer al cuarto puesto regional, compartido con México.

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