Colombia

Abelardo de la Espriella reportó golpe contra ‘Los Orión’: seis capturados y 17.000 detonadores incautados

La estructura estaría vinculada al tráfico de explosivos provenientes de Chile, Perú y Ecuador, además de posibles alianzas con otras organizaciones criminales. En el operativo también fueron incautados insumos químicos, armas, munición, celulares, dinero en efectivo y un vehículo

En el procedimiento fueron incautados detonadores, insumos químicos, armas, munición, celulares, dinero y un vehículo. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
En el procedimiento fueron incautados detonadores, insumos químicos, armas, munición, celulares, dinero y un vehículo. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre un operativo contra el grupo ‘Los Orión’, estructura que, según señaló, delinque en varias partes del país. El procedimiento fue realizado en Antioquia y Cundinamarca y dejó seis personas capturadas. La operación fue adelantada por la Policía en coordinación con la Fiscalía.

Entre los detenidos estaría alias “Mauro”, identificado por De la Espriella como cabecilla de ‘Los Orión’. El presidente presentó el procedimiento como un golpe al tráfico transnacional de explosivos.

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¿De qué se acusa a ‘Los Orión’?

De acuerdo con lo señalado por el presidente, la estructura estaría dedicada al tráfico de explosivos provenientes de Chile, Perú y Ecuador. Estos elementos tendrían como destino estructuras criminales para la ejecución de acciones terroristas y actividades relacionadas con la minería ilegal.

La información disponible no especifica las rutas utilizadas para ese transporte ni los puntos concretos de ingreso de los explosivos a Colombia.

En el operativo fueron encontrados 17.000 detonadores, uno de los principales resultados reportados. También se incautaron 100 kilos de insumos químicos para fabricar explosivos, además de dos armas de fuego y munición.

A estos elementos se sumaron nueve celulares, un vehículo y 7,2 millones de pesos en efectivo.

Seis personas fueron capturadas durante el operativo contra ‘Los Orión’ en Antioquia y Cundinamarca. - crédito @ABDELAESPRIELLA/x
Seis personas fueron capturadas durante el operativo contra ‘Los Orión’ en Antioquia y Cundinamarca. - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

Alias “Mauro” estaría entre los seis capturados

Alias “Mauro” es señalado como uno de los seis integrantes de ‘Los Orión’ capturados durante el procedimiento y como cabecilla de la estructura.

No fueron suministrados los nombres de las otras cinco personas detenidas, ni datos sobre sus edades, lugares de procedencia o funciones específicas dentro de la organización.

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Tampoco se detallaron los procedimientos individuales realizados para concretar las seis capturas. El balance conocido se concentra en los resultados de la operación y los elementos incautados.

Al referirse al decomiso de los detonadores, el presidente afirmó: “Cada detonador que incautamos es un explosivo que no llegará a manos de los terroristas”.

‘Los Orión’ tendría alianzas con ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’

Otro de los datos entregados corresponde a las relaciones que, según afirmó De la Espriella, tendría ‘Los Orión’ con otras organizaciones.

El presidente señaló que esta estructura tendría alianzas criminales con ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’. No detalló cómo estarían conformadas esas alianzas ni qué actividad específica desarrollaría cada una de las estructuras mencionadas.

De la Espriella también hizo referencia a las acciones que adelantarán las autoridades frente a las rutas de abastecimiento y los recursos de las organizaciones criminales.Vamos a cortar sus rutas de abastecimiento, sus finanzas y sus alianzas criminales”, escribió.

También afirmó que las acciones contra estas organizaciones no se limitarían al territorio colombiano. “Los vamos a perseguir dentro y fuera de nuestras fronteras. No van a tener un minuto de tranquilidad”, manifestó.

Abelardo de la Espriella informó sobre el operativo y los resultados obtenidos contra la estructura. - Crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella informó sobre el operativo y los resultados obtenidos contra la estructura. - Crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Otro operativo dejó tres capturados por tráfico de estupefacientes

En otra publicación, Abelardo de la Espriella informó sobre un segundo procedimiento policial, esta vez relacionado con el transporte de 1,7 toneladas de marihuana.

La incautación se produjo en la vía Villa Rica, Cauca-Palmira, Valle del Cauca, donde la Policía Nacional encontró el cargamento oculto en un tractocamión.

El procedimiento también dejó tres personas capturadas por tráfico de estupefacientes. Sus identidades no fueron suministradas.

La marihuana había salido de Caloto, Cauca, y tenía como destino Barranquilla.

Según lo señalado, el cargamento sería recibido, distribuido y comercializado en Barranquilla por el grupo ‘Los Costeños’.

En la vía Villa Rica (Cauca)–Palmira (Valle del Cauca), la Policía Nacional incautó 1,7 toneladas de marihuana que eran transportadas ocultas en un tractocamión y capturó a 3 personas por tráfico de estupefacientes. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El cargamento tenía como destino Barranquilla

La ruta señalada comprende el trayecto entre Caloto, en el departamento del Cauca, y Barranquilla, en el Atlántico. El cargamento era movilizado en un tractocamión y permanecía oculto dentro del vehículo.

El presidente relacionó el procedimiento con las distintas etapas de la actividad del narcotráfico y afirmó que las autoridades están actuando sobre la producción, el transporte, la distribución y la comercialización.

Seguimos golpeando al narcotráfico en toda su cadena: producción, transporte, distribución y comercialización”, escribió De la Espriella.

También se refirió al dinero que, según su declaración, las organizaciones criminales obtienen de estas actividades. “Cada tonelada que incautamos es dinero que no llegará a las estructuras criminales para financiar armas, sicarios y terrorismo”, señaló.

En esa misma publicación, De la Espriella manifestó que las acciones estarán dirigidas contra los cabecillas, las finanzas y las redes de ‘Los Costeños’ y de otras organizaciones criminales.

“A ‘Los Costeños’ y a todas las organizaciones criminales les reitero: vamos por sus cabecillas, sus finanzas y sus redes. No van a tener un minuto de tranquilidad”, escribió el presidente.

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