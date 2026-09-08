Colombia

Gustavo Petro rechazó versiones sobre su divorcio y sus relaciones: “Nunca he encontrado a mi pareja en mi cama con otra persona”

El mandatario colombiano señaló que solo él puede hablar de sus relaciones personales y hacerlas públicas cuando lo decida

El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
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En medio de sus declaraciones sobre la supuesta adquisición de una casa en La Calera con su nacionalidad italiana, el expresidente Gustavo Petro rechazó versiones sobre su divorcio y sus relaciones personales.

En su cuenta oficial en X, el exmandatario colombiano afirmó que las versiones del periodista Felipe Zuleta son falsas y las calificó como “vampirismo”. También negó haber encontrado a su pareja en la cama con otra persona.

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“Y el odiante periodista utiliza los chismes. Es para dificultar que yo pueda vivir. Eso no es periodismo, eso se llama vampirismo. Lo mismo hace cuando se mete en mi vida íntima, cuando habla de tusas u otras cosas, cuando yo nunca he encontrado a mi pareja en mi cama con otra persona (sic)”, señaló Gustavo Petro.

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro negó haber encontrado a su pareja en la cama con otra persona - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El expresidente Gustavo Petro pidió que dejen de decir “estupideces” y que lo dejen disfrutar de la vida. Señaló que solo él puede hablar de sus relaciones personales y hacerlas públicas cuando lo decida. Por ese motivo, solicitó que no “destruyan a personas con las palabras”.

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“Dejen de decir estupideces y dejen de destruir la vida y a personas que no conocen. Mi vida íntima la puedo decir solo si yo quiero y ponerla en tema de conversación solo cuando yo lo decida. La vida íntima no es periodismo. No destruyan personas con las palabras (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió que dejen de decir “estupideces” y que lo dejen disfrutar de la vida - crédito @petrogustavo/X

Divorcio de Petro

Gustavo Petro se refirió en redes sociales a su situación sentimental y jurídica, con especial atención a las condiciones que le permiten viajar fuera de Colombia. En una publicación difundida en X, el exmandatario rechazó las versiones sobre una eventual relación matrimonial con Verónica Alcocer y reclamó que se respeten sus determinaciones privadas.

El dirigente sostuvo que las decisiones afectivas corresponden exclusivamente a quienes integran una pareja y cuestionó que algunos periodistas le atribuyan vínculos sentimentales sin fundamento alguno público.

Para las elecciones presidenciales de 2026, Verónica Alcocer y Gustavo Petro decidieron no asistir juntos - crédito @Veronicalcocerg/X - Andrea Puentes/Presidencia
El dirigente sostuvo que las decisiones afectivas corresponden exclusivamente a quienes integran una pareja y cuestionó que algunos periodistas le atribuyan vínculos sentimentales sin fundamento alguno público- crédito @Veronicalcocerg/X - Andrea Puentes/Presidencia

Petro afirmó que su condición actual es la de una persona separada y libre, luego de haber firmado el divorcio. Por esa razón, pidió que no se le adjudiquen parejas inexistentes. “Así que no me asignen novias que no tengo. Yo y ella deciden, nadie más. En este momento mi situación es ser libre, separado y firmé mi divorcio. Punto. No tengo más situación que esa”, escribió. El exjefe de Estado añadió una referencia al pensador Erich Fromm, cuyas ideas sobre la soledad y la libertad, dijo, entiende ahora parcialmente.

El dirigente defendió además la autonomía de las personas en el terreno íntimo y sostuvo que las mujeres deben disponer de plena capacidad para decidir por sí mismas. “Nadie tiene derecho fuera de mí o la otra persona a decidir sobre mi vida íntima y personal. Ese es el lugar más importante de la libertad y la autodeterminación”, expresó. Petro agregó que rechaza vínculos basados en la obediencia y asoció esa posición con principios filosóficos.

Las declaraciones coincidieron con comentarios de Andrea Petro, hija del exmandatario, quien confirmó que la relación de su padre con la exprimera dama atravesaba dificultades antes de la llegada a la Casa de Nariño. Según contó en una entrevista con Semana, la ruptura se produjo hace años, aunque aseguró que desconoce la fecha exacta. Andrea Petro relató que fue la última persona de la familia que conoció la separación y consideró que el poder puede acelerar tensiones familiares ya existentes.

“El poder obviamente destruye más rápido las cosas y las relaciones y fragiliza más las cosas”, afirmó Andrea Petro. A su juicio, la Presidencia no originó los problemas, aunque agravó desacuerdos que ya estaban presentes. Explicó que, después de la separación, cada madre permaneció con sus hijos, una decisión que atribuyó a un proceso ajeno al cargo presidencial. También señaló que las rupturas alteran los lazos cotidianos, porque la familia deja atrás su unidad previa.

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