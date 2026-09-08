Colombia

Capturan a alias Sobri, señalado cabecilla de La Terraza: es sobrino de uno de los capos que estuvo en el ‘Tarimazo’ de Petro

Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias Sobri o Sobrino, habría ordenado la acción delictiva para presionar el pago de 3.000 millones, a través de transferencia o criptoactivos

Fiscalía - crédito Fiscalía
El proceso se relaciona, entre otros casos, con el rapto de un empresario el 18 de enero de 2024 en Envigado - crédito Fiscalía
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La Policía Nacional capturó este 8 de septiembre en Envigado, Antioquia, a Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias Sobri o Sobrino, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘La Terraza’.

La Fiscalía General de la Nación lo investiga por su presunta participación en el secuestro de un empresario y otros hechos ocurridos en el área metropolitana de Medellín.

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La detención se produjo en un inmueble del municipio, tras una orden de captura solicitada por la Fiscalía. El proceso se relaciona, entre otros casos, con el rapto de un empresario el 18 de enero de 2024 en Envigado.

Fiscalía - crédito Fiscalía
La Policía Nacional capturó este 8 de septiembre en Envigado, Antioquia, a Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias Sobri o Sobrino, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘La Terraza’ - crédito Fiscalía

“En cumplimiento de una orden de captura obtenida por la Fiscalía General de la Nación, unidades de la Policía Nacional ubicaron en un inmueble de Envigado, Antioquia, a Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias Sobri o Sobrino, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘La Terraza’. El capturado es requerido por su posible participación en diferentes conductas delictivas perpetradas en el área metropolitana de Medellín, entre ellas el secuestro de un empresario en Envigado el 18 de enero de 202″, indicó la Fiscalía.

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El empresario fue llevado a una vivienda de Loma del Chocho

De acuerdo con la investigación, la víctima llegó bajo engaño a una casa ubicada en el sector Loma del Chocho. Allí habría permanecido retenida por integrantes de ‘La Terraza’.

La Fiscalía sostiene que, durante el cautiverio, el empresario recibió amenazas de muerte. Según la hipótesis del ente acusador, alias Sobri habría dado la orden de exigir $3.000 millones como condición para recuperar la libertad.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Muñoz Laverde es sobrino de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, identificado por la Fiscalía como uno de los cabecillas de la estructura delincuencial ‘La Oficina’ - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades indicaron que los responsables plantearon dos alternativas para el pago: “mediante transferencia bancaria o criptoactivos”. La exigencia económica cambió después y quedó fijada en poco más de $700 millones, suma que debía entregarse en activos digitales.

La Fiscalía imputará secuestro extorsivo y concierto para delinquir

Muñoz Laverde es sobrino de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, identificado por la Fiscalía como uno de los cabecillas de la estructura delincuencial ‘La Oficina’.

El capturado será presentado ante un juez penal de control de garantías en las próximas horas. Un fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado.

“Muñoz Laverde, sobrino de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, quien fuera uno de los cabecillas de la estructura delincuencial ‘La Oficina’, será presentado en las próximas horas ante un juez penal de control de garantías. Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputará los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo, ambas conductas agravadas”, aseveró el ente acusador.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
El capturado será presentado ante un juez penal de control de garantías en las próximas horas. Un fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La imputación constituye una comunicación formal de cargos y no implica una declaración de responsabilidad penal. Será un juez quien defina las medidas que correspondan dentro del proceso.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra José Ignacio Mesa Betancur, exalcalde de Envigado y exsenador, por sus vínculos con La Oficina de Envigado. El alto tribunal concluyó que recibió apoyo económico y electoral de esa estructura criminal para llegar a la Alcaldía en 1995 y al Senado en dos periodos posteriores.

Según el fallo, esa relación facilitó que la organización incrementara su influencia en la burocracia de la administración municipal. La Sala de Casación Penal confirmó la condena de 76 meses —seis años y cuatro meses— de prisión por concierto para delinquir agravado, que había sido impuesta el 13 de mayo de 2025 por la Sala Especial de Primera Instancia.

La sentencia también contempla una multa equivalente a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo de la pena. Además, la Corte negó la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la condena.

“Confirmar la Sentencia 13 de mayo de 2025 (...) mediante la cual condenó a José Ignacio Mesa Betancur por concierto para delinquir agravado”, señala la decisión.

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