Colombia

María del Mar Pizarro denunció un supuesto “mico” en decreto de Abelardo de la Espriella para atender a las víctimas del terremoto: se usaría para construir cárceles

La representante a la Cámara sostuvo que el decreto expedido tras el temblor del 10 de agosto contempla infraestructura penitenciaria de mayor capacidad, una medida que, según dijo, debe financiarse con el presupuesto ordinario

María del Mar Pizarro alertó por el uso de fondos de reconstrucción para aumentar cupos carcelarios - crédito @delmarpizarro/X

Guardar

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, alertó sobre una disposición incluida, según afirmó, en el decreto de emergencia expedido tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La congresista sostuvo que el texto permitiría destinar fondos a la construcción de infraestructura penitenciaria de mayor capacidad, una medida que, a su juicio, no está relacionada de forma directa con la reconstrucción de las zonas afectadas.

PUBLICIDAD

En un video publicado en su cuenta de X, Pizarro describió esa posibilidad como un “gran mico” dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para responder a la catástrofe.

La legisladora planteó que los recursos excepcionales deberían tener como destino prioritario la recuperación de viviendas, instituciones educativas, hospitales y otros bienes dañados por el movimiento telúrico.

María del Mar Pizarro pidió al Gobierno explicar partidas para infraestructura penitenciaria tras el terremoto - crédito @delmarpizarro/X
María del Mar Pizarro pidió al Gobierno explicar partidas para infraestructura penitenciaria tras el terremoto - crédito @delmarpizarro/X

“Los recursos de la reconstrucción tienen que ser para los afectados y sus viviendas”, expresó la representante. También manifestó su respaldo a la declaratoria de emergencia, aunque pidió que el Ejecutivo precise el alcance de los gastos autorizados y los mecanismos de control sobre su ejecución.

PUBLICIDAD

El principal cuestionamiento de Pizarro se centra en la expresión “infraestructura penitenciaria de mayor capacidad”, incluida, de acuerdo con su denuncia, en el decreto. Para la congresista, esa redacción podría abrir la puerta a proyectos de ampliación carcelaria que no se limiten a reparar daños ocasionados por el terremoto.

“¿Serán estos los recursos para las megacárceles con el dinero de la reconstrucción?”, preguntó. La representante diferenció entre la reparación de establecimientos penitenciarios que hubieran sufrido afectaciones y la construcción de nuevas instalaciones o la ampliación de la capacidad existente.

Según expuso, si alguna cárcel resultó dañada por el sismo, el Estado debe intervenirla para restablecer sus condiciones de funcionamiento. No obstante, consideró que una obra destinada a ampliar cupos penitenciarios responde a una política estructural distinta y, por ese motivo, debería financiarse con los recursos ordinarios del presupuesto nacional.

Maria del Mar Pizarro solicitó control político por partidas penitenciarias en decreto de emergencia - crédito X
Maria del Mar Pizarro solicitó control político por partidas penitenciarias en decreto de emergencia - crédito X

La legisladora señaló que el presupuesto ordinario requiere debate y control del Congreso de la República, mientras que los decretos de emergencia habilitan procedimientos excepcionales para atender hechos sobrevinientes. “Dicen de mayor capacidad”, insistió al referirse al apartado que cuestionó.

La representante también manifestó preocupación por un eventual uso del Fondo de Estabilización para cubrir los gastos autorizados en el decreto. En su intervención, describió ese mecanismo como una reserva necesaria para enfrentar futuras contingencias y afirmó que su recuperación no sería inmediata.

“Es el único colchón que tiene el país para el próximo desastre”, dijo Pizarro. La congresista añadió que expertos han advertido sobre la posible llegada de un nuevo fenómeno climático, al que se refirió como “superniño”, por lo que pidió preservar los recursos disponibles para emergencias posteriores.

Pizarro sostuvo que el decreto no contiene, a su entender, suficientes detalles sobre las cifras, los montos asignados ni la forma en la que se ejecutaría el presupuesto. Esa falta de precisión, afirmó, dificulta establecer qué parte de los fondos tendría como destino la atención de los damnificados y cuál podría dirigirse a otros proyectos.

María del Mar Pizarro alertó por riesgos jurídicos en las partidas penitenciarias del decreto de emergencia - crédito @delmarpizarro/X
María del Mar Pizarro alertó por riesgos jurídicos en las partidas penitenciarias del decreto de emergencia - crédito @delmarpizarro/X

La parlamentaria reiteró que la respuesta estatal debe concentrarse en la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. Entre las prioridades mencionó las viviendas de las familias damnificadas, los colegios y los hospitales que requieran obras de reparación o reemplazo.

Ante las dudas expuestas, Maria del Mar Pizarro informó que radicó una proposición para realizar un debate de control político.

El propósito, explicó, es solicitar al Gobierno Nacional explicaciones sobre los recursos previstos, las partidas disponibles y los criterios que se utilizarán para definir las obras financiadas bajo la emergencia.

La representante advirtió que incorporar asuntos estructurales en una norma excepcional podría generar riesgos jurídicos.

En particular, planteó que, si la Corte Constitucional llegara a invalidar disposiciones que no guarden relación con los daños causados por el terremoto, podrían frenarse las obras y surgir obligaciones sobre los recursos ya comprometidos. “Quienes terminaremos pagando somos todos los colombianos”, afirmó.

Temas Relacionados

María del Mar PizarroTerremoto en ColombiaDecreto terremotoMegacárcelesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del oro en Colombia: así quedó la compra y venta este lunes 7 de septiembre

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

Precio del oro en Colombia: así quedó la compra y venta este lunes 7 de septiembre

Gustavo Petro se volvió a referir a la frase “Viva Cristo Rey” de Abelardo de la Espriella: “Jesús no era un hombre de poder”

El exmandatario colombiano sostuvo que Jesús representaba liberación y amor, y vinculó el lema religioso con una crítica a estructuras de poder político y tecnológico

Gustavo Petro se volvió a referir a la frase “Viva Cristo Rey” de Abelardo de la Espriella: “Jesús no era un hombre de poder”

EN VIVO - Colombia vs. Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20: Llegó el tercer gol para la Tricolor, Catalina Cortés amplía la ventaja

Con Luisa Agudelo como la gran figura, la Amarilla debuta en el torneo que se juega en Polonia y en donde parte como una de las selecciones candidatas al título

EN VIVO - Colombia vs. Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20: Llegó el tercer gol para la Tricolor, Catalina Cortés amplía la ventaja

Defensa de Olmedo López señaló al expresidente Gustavo Petro de interferir en su investigación por el escándalo de la Ungrd: “Pueden atentar contra su vida”

El preacuerdo del exdirector de la entidad con la Fiscalía incluye la admisión de responsabilidad de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado

Defensa de Olmedo López señaló al expresidente Gustavo Petro de interferir en su investigación por el escándalo de la Ungrd: “Pueden atentar contra su vida”

No se acaba el Sisben: gobierno de Abelardo de la Espriella tomó importante medida sobre la entrada en vigencia del nuevo RUI por fallas en la implementación

La medida prevista en un proyecto del DNP mantendría el esquema actual para definir subsidios y programas mientras se corrigen inconsistencias del nuevo registro, tras más de 112.000 inconformidades presentadas en el mes de agosto

No se acaba el Sisben: gobierno de Abelardo de la Espriella tomó importante medida sobre la entrada en vigencia del nuevo RUI por fallas en la implementación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Pautips sufrió una quemadura en el rostro durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’: se pronunció en sus redes sociales sobre el accidente

Pautips sufrió una quemadura en el rostro durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’: se pronunció en sus redes sociales sobre el accidente

Luisa Castro habló del ‘hate’ que recibe por su noviazgo con Westcol: “No es fácil para cualquier pareja”

Jorge Barón reveló cuáles son las mejores canciones para “prender la farra”: desde reguetón hasta rock en español

Marcela Reyes denunció a DJ Exotic ante la Fiscalía por no cumplir con el apoyo económico a su hijo Valentino: “Nunca cambió”

Hicieron un mural burlándose de Karina García tras la polémica por su opinión sobre un perro: “Devuélvanla, parece una rata”

Deportes

EN VIVO - Colombia vs. Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20: Llegó el tercer gol para la Tricolor, Catalina Cortés amplía la ventaja

EN VIVO - Colombia vs. Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20: Llegó el tercer gol para la Tricolor, Catalina Cortés amplía la ventaja

Harry Kane reveló lo que más admira de Luis Díaz previo al debut en la Champions League: “Lucho lo hace excepcionalmente bien”

Alianza Valledupar confirmó a su nuevo entrenador: quién es Flabio Torres, su experiencia en el FPC y los retos a enfrentar

Jhon Solís, figura en Inglaterra, podría perderse la convocatoria a la selección Colombia: este es el parte médico que encendió las alarmas

Radamel Falcao lamentó el fallecimiento del pastor Darío Silva: “Gracias por tu legado”