Colombia

Julio Nava celebró la cancelación de los pasajes de Gustavo Petro en Avianca: “No tener que encontrarse zurdos”

El comentario del cantante se sumó a las reacciones de burlas que provocó la decisión de la aerolínea, que ofreció el reembolso total y citó normas de la OFAC

El cantante Julio Nava reaccionó con burlas a la cancelación de los pasajes de Gustavo Petro en Avianca - crédito @julionavaoficial/IG

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La aerolínea Avianca canceló los pasajes del expresidente colombiano Gustavo Petro para un vuelo entre Bogotá y Ciudad de México previsto el 30 de agosto de 2026, y anunció el reembolso íntegro del dinero pagado. La aerolínea invocó su presencia comercial, financiera y corporativa en Estados Unidos para justificar el cumplimiento de las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro estadounidense.

Esta situación generó todo tipo de reacciones en redes sociales, especialmente en sectores afines al exmandatario; sin embargo, en otros fue motivo de burla y alegría, como fue el caso del cantante Julio Nava, que a través de su cuenta de Instagram se refirió a lo ocurrido con el líder del Pacto Histórico.

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“Oye, entonces, ¿Qué ya los zurdos no van a viajar por Avianca? Esto sí es una patria milagro; a lo bien, no tener que encontrar zurdos en el avión. ¡Fantástico!“, fueron las palabras que dijo el artista, que ha generado polémica entre sus seguidores por sus posturas políticas.

El expresidente Gustavo Petro señaló a Avianca de ejercer discriminación política en su contra - crédito Europa Press y @petrogustavo/X
El expresidente Gustavo Petro señaló a Avianca de ejercer discriminación política en su contra - crédito Europa Press y @petrogustavo/X

De inmediato, sus fans reaccionaron con comentarios como: “No me gusta... Me encanta!”; “Esto es felicidad absoluta”; “Jajaja qué tal la maravilla, como dices, fantástico”; “No tienen ni para el Transmilenio jajaja”; “Imagínate a todo el avión cantando ‘Tigreee, tigre de mi vidaaa”, entre otros más.

Y es que esta situación se presentó porque el expresidente Petro fue incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC el 24 de octubre de 2025, junto con su exesposa Verónica Alcocer y el exministro del Interior Armando Benedetti, por decisión vinculada a acusaciones sobre su política contra el narcotráfico.

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La cancelación abarcó también el vuelo de regreso, fijado para el 2 de septiembre.

Avianca dice que cumplió regulaciones; Petro habla de arbitrariedad

El expresidente rechazó la explicación de la aerolínea y planteó que las sanciones de la OFAC solo obligan a personas y entidades bajo jurisdicción estadounidense. “Avianca no es una empresa de los EEUU y por tanto al negar el tiquete, cometió una arbitrariedad bajo las leyes colombianas”, escribió en X.

Petro viajó finalmente a Ciudad de México en un vuelo de Aeroméxico después de que Avianca le devolviera el tiquete - crédito @petrogustavo/X
Petro viajó finalmente a Ciudad de México en un vuelo de Aeroméxico después de que Avianca le devolviera el tiquete - crédito @petrogustavo/X

La aerolínea respondió con un comunicado en el que sostuvo que sus vínculos operativos con Estados Unidos hacen vinculantes esas regulaciones para ella. “La presente medida es de carácter puramente legal, ajena a cualquier consideración o criterio de Avianca”, precisó la compañía.

Petro finalmente viajó a Ciudad de México en un vuelo de Aeroméxico. El episodio se conoció durante una conversación pública con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Más declaraciones de Julio Nava

Teniendo en cuenta las publicaciones que ha realizado Abelardo de la Espriella como jefe de Estado en redes sociales, donde muestra los cuerpos de los abatidos en combate por las Fuerzas Militares en diferentes puntos del país, el intérprete de temas como Tú, La malabarista o Tu bolsillito, también compartió una opinión respecto a este tipo de situaciones a modo de burla.

Entre sus principales propuestas figura una reforma para que los músicos y actores reciban directamente sus regalías, eliminando intermediarios - crédito redes sociales/X
Julio Nava fue uno de los críticos más duros de Gustavo Petro durante su gobierno y ahora felicita a Abelardo de la Espriella por su gestión - crédito redes sociales/X

En el video, el artista pide a los empresarios que trabajan con polietileno —material con el que se realizarían las fundas donde se presentan los cuerpos de los criminales—, realizar muchas más en color blanco “porque vamos a necesitar bastantes pa’ este poco de delincuentes”.

Esto también generó una ola de reacciones de parte de sus seguidores, que lo respaldaron, pero también hubo quienes lo criticaron por la frialdad en sus publicaciones. Algunos le reclamaron por no pronunciarse sobre los incendios forestales que están afectando departamentos como Tolima y Cundinamarca.

Es de recordar que este tipo de apariciones del mandatario colombiano generaron rechazo por parte de la Defensoría del Pueblo.

“Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, manifestó Marín.

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