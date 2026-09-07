Van a tumbar el puente de la 100 con Séptima en Bogotá: la demolición comenzará el domingo 13 de septiembre y estos serán los cambios en la movilidad

La intervención reemplazará la estructura por un nuevo puente de 460 metros que conectará la troncal de la avenida calle 68 con la carrera Séptima - crédito Alcaldía Bogotá

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El puente de la carrera Séptima con calle 100 comenzará a ser desmontado el domingo 13 de septiembre en Bogotá. La estructura vehicular, ubicada en la localidad de Usaquén, dejará paso a una conexión proyectada entre la Troncal de la avenida calle 68 y la nueva Troncal de la Carrera Séptima.

La intervención forma parte de las obras del Grupo 1 de ese corredor. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) prevé entregar el nuevo puente en noviembre de 2027.

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Las labores se concentrarán entre las 10:00 p .m. y las 4:00 a. m. En esa franja quedará habilitado un carril por cada sentido de circulación para permitir el ingreso y las maniobras de maquinaria pesada.

Durante el día, el corredor conservará cuatro carriles disponibles: dos hacia el norte y dos hacia el sur. El ajuste nocturno busca reducir el impacto de las obras sobre el tránsito habitual de esta zona del norte de la capital.

Los trabajos de demolición en la carrera Séptima se realizarán de noche, entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., con cierre parcial y un carril habilitado por sentido - crédito Secretaría Movilidad

El IDU reemplazará el actual puente de la carrera Séptima con calle 100 por una estructura de 460 metros lineales que conectará la troncal de la avenida calle 68 con la futura Troncal de la Carrera Séptima. El proyecto contempla ampliar la capacidad de dos a cuatro carriles y prevé su entrega para noviembre de 2027.

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Tiempo de obra

La intervención comenzará con el retiro de la carpeta asfáltica y las barandas de protección. Después, los equipos realizarán cortes de precisión con tecnología de hilo diamantado. Las partes separadas de la estructura se trasladarán en camabajas y se demolerán en el lugar. Ese procedimiento forma parte del cronograma planteado para acortar el tiempo de ejecución.

Mauricio Reina, subdirector general del IDU, confirmó el comienzo de los trabajos: “Este próximo 13 de septiembre arrancamos con la demolición”.

El funcionario recordó que la infraestructura actual tiene cerca de 200 metros lineales y dos carriles. Su construcción se remonta, de acuerdo con Reina, a los años 60.

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“¿Cuál es la meta? Darle paso a una nueva infraestructura de 460 metros lineales”, sostuvo el subdirector general del IDU.

La obra del IDU forma parte del Grupo 1 de la nueva Troncal de la Carrera Séptima - crédito Secretaría Movilidad

La infraestructura que reemplazará al paso elevado tendrá 460 metros lineales. El diseño contempla dos carriles en sentido oriente-occidente y otros dos en sentido occidente-oriente.

Reina sostuvo que la obra permitirá ampliar la capacidad de circulación en uno de los cruces con mayor movimiento vehicular del norte de Bogotá.

El subdirector del IDU indicó que la meta es sustituir la estructura existente por un paso elevado que conecte las dos troncales. “La idea es hacer esta demolición en dos meses y entregar la nueva infraestructura en solamente un año”, señaló.

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La intervención se concentrará en el corredor de la carrera Séptima y requerirá cambios temporales para permitir la operación de maquinaria pesada durante las noches.

La carrera Séptima conservará carriles de paso durante el día

Aunque quedarán inhabilitados la calle 100 entre las carreras Séptima y Novena A y los giros del puente, la carrera Séptima seguirá habilitada durante las obras. En horario diurno habrá dos carriles de circulación por cada sentido y, durante la noche, funcionará un carril por dirección.

Los cierres obligarán a modificar los trayectos entre el norte, el sur y el occidente de la ciudad. Los conductores que se movilicen por la carrera Séptima deberán tener en cuenta los desvíos fijados para evitar la zona intervenida.

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Para los desplazamientos de sur a norte, una opción será continuar por la carrera Séptima. Quienes necesiten desviarse podrán girar hacia el occidente en la calle 94.

Desde ese punto, los conductores podrán tomar la carrera Novena hasta la calle 97A. Allí podrán avanzar hacia el occidente hasta la carrera Novena A y luego seguir por la calle 100 para conectar con la carrera 11 en dirección norte.

Otra alternativa será tomar la carrera 11 hasta la calle 100 y girar al oriente. El retorno de la carrera Novena A permitirá volver a la calle 100 y recuperar la conexión con la carrera 11.

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Los vehículos que busquen llegar desde el sur hacia el occidente podrán usar la calle 94 y continuar por la carrera Novena. También podrán tomar la carrera 11 hasta la calle 100 y girar a la izquierda para seguir hacia el occidente.

Una tercera posibilidad para ese movimiento será continuar por la calle 94 hasta la carrera 15. Desde allí podrán avanzar hacia el norte, conectar con la calle 100 y seguir al occidente.