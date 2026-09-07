Colombia

Iván Cepeda se despachó contra Abelardo de la Espriella por ‘desmorone’ de la paz en Colombia: “Él se ufana de matar”

El senador del Pacto Histórico cuestionó al presidente por el rumbo de su política de seguridad en el país ante las políticas que maneja el Gobierno nacional

El senador expuso cómo Abelardo de la Espriella promueve una campaña para convertir la búsqueda de la paz en un delito - crédito @IvanCepedaCast/X
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El senador opositor Iván Cepeda, del Pacto Histórico, cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de política de paz y seguridad.

Cepeda se pronunció mediante un video publicado en sus redes sociales, después de que la Casa de Nariño confirmara el fin del modelo de ‘Paz Total’ e iniciara con la implementación de nuevas medidas militares para llevar a cabo su desmonte.

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“Entre las múltiples formas en que Abelardo de la Espriella viola nuestra Constitución, ahora ha comenzado una campaña por intentar que buscar la paz, hacer diálogos de paz, se convierta en un delito en Colombia. De ninguna manera”, expresó el senador.

- crédito Sergio Acero/Reuters - Isaac Bechara/Presidencia
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, cuestionó las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de paz y seguridad - crédito Sergio Acero/Reuters - Isaac Bechara/Presidencia

El legislador fundamentó su postura en la Carta Magna colombiana para respaldar los acercamientos entre el Estado y los actores armados al margen de la ley: “Hacer actividades por la paz del país, hacer diálogos de paz, es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento de los ciudadanos. Así lo proclama el artículo veintidós de nuestra Constitución”.

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El debate sobre la manera en que Abelardo de la Espriella implementa la seguridad en Colombia

Durante su crítica, el congresista se refirió al video institucional del Gobierno grabado en el departamento del Guaviare, en el que se observaba al jefe de Estado caminando junto a filas de bolsas blancas con los cuerpos de presuntos integrantes de grupos armados ilegales.

El operativo resultó en la muerte de 23 presuntos integrantes de organizaciones al margen de la ley; representa la tercera incursión aérea de gran escala ejecutada en el primer mes de mandato de De la Espriella.

El presidente Abelardo de la Espriella caminó entre los combatientes abatidos en la Operación Azarías - crédito captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella caminó entre los combatientes abatidos en la Operación Azarías - crédito captura de pantalla @DELAESPRIELLA.STYLE/Instagram

Durante la presentación de los resultados operacionales, el mandatario defendió la contundencia de las Fuerzas Militares en la lucha contra el narcotráfico y reiteró que su administración no mantendrá ceses al fuego ni conversaciones de carácter político con grupos criminales.

La decisión generó críticas, especialmente entre sectores de la oposición, que cuestionaron cualquier celebración en torno a la muerte de integrantes de grupos armados. Los reparos cobraron mayor fuerza tras los cuestionamientos por la muerte de tres menores de edad durante bombardeos realizados por el Gobierno nacional.

En su intervención, el congresista responsabilizó directamente al presidente por la divulgación de las imágenes grabadas tras los ataques aéreos en las zonas de confrontación.

“Claro, entendemos esa posición del señor de la Espriella. A él le gusta pasearse entre cadáveres. Él se ufana de matar. Él se enorgullece de la muerte”, afirmó el representante del Pacto Histórico al calificar la estrategia de comunicación de la Presidencia de la República.

Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
Iván Cepeda sostuvo que los acercamientos entre el Estado y los grupos armados no deberían ser considerados ilegales - crédito suministrada a Infobae Colombia

De igual manera, el senador sostuvo que la retórica gubernamental vulnera los valores democráticos establecidos para la administración pública en Colombia: “No es ese el espíritu de nuestra Constitución, que está siendo agredida, como lo está siendo la democracia y los más elementales principios éticos por parte del señor De la Espriella”.

Así se adelanta la eliminación de la Paz Total

El pronunciamiento de Iván Cepeda se produjo en medio de las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional para poner fin a distintos procesos de diálogo regional.

A estas medidas se suman el retorno de las operaciones militares, la reactivación de órdenes de captura contra integrantes de estructuras criminales —como ocurrió con alias Calarcá, que había sido reconocido como gestor de paz— y otros cabecillas de organizaciones delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá.

Ilustración digital estilo acuarela de un hombre de mediana edad con uniforme militar verde y expresión seria, mirando a la derecha con un fondo natural borroso.
La Fiscalía reactivó la orden de captura contra alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Como parte del desmonte de la política de Paz Total’, el Poder Ejecutivo revocó de forma oficial la calidad de voceras y delegadas gubernamentales a figuras como Isabel Zuleta y Ángela María Robledo, que integraban los equipos de negociación de la administración anterior.

A pesar de las críticas y cuestionamientos provenientes de la oposición, el presidente de la República reiteró que mantendrá la estrategia de seguridad implementada por su Gobierno. Esta postura fue reafirmada tras la muerte de alias Benedito Menor y su pareja, alias La Bebecita, durante las operaciones adelantadas por las autoridades.

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