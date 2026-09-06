Inter de Miami, con Lionel Messi, jugaría contra América de Cali en el 2027: fecha y posible estadio

Lionel Messi, con Inter de Miami, jugaría un partido ante América de Cali en el 2027, con motivo del aniversario del equipo caleño - crédito @leomessi/Instagram/América de Cali

Guardar

Inter de Miami sería el rival de América de Cali en el partido que conmemorará el cumpleaños número 100 del equipo vallecacuano. La información fue revelada por ESPN, el canal internacional de deportes, durante la transmisión del encuentro amistoso entre Atlético Nacional y precisamente el equipo “Escarlata”. Después de que se revelara esa posibilidad, periodistas de la ciudad de Cali salieron a confirmarla: “Consultando sobre la información de ESPN, del partido de Inter de Miami en Colombia, me confirman que sería el partido del centenario de América de Cali. La fecha tentativa del mismo es el sábado 13 de Febrero de 2027 en el Pascual Guerrero”, escribió el comunicador Jorge Puerto Ladino a través de su cuenta de X.

América de Cali fue fundado el 13 de febrero de 1927 y alcanzará los 100 años en 2027. El amistoso se proyecta para esa misma fecha, que coincide con el aniversario del club, y el estadio Pascual Guerrero aparece como sede prevista. La institución ya diseña una agenda de actividades por su centenario. Un partido frente a Inter Miami sería uno de los eventos centrales de la conmemoración.

PUBLICIDAD

Inter de Miami sería el rival de América de Cali en el partido de celebración por sus 100 años - crédito @jorgepubliradio/X

La última vez que Lionel Messi jugó en Colombia

Fue para un partido ante Atlético Nacional, el pasado 31 enero en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. El compromiso finalizó 2-1 a favor del astro argentino que fue titular estuvo en cancha hasta el minuto 76. Juan Manuel Rengifo anotó para el equipo colombiano, mientras que Luis Suárez y un autogol de Elkin Rivero le dieron la victoria al club estadouniense.

En esa ocasión, el Inter de Miami jugó contra Atlético Nacional en enero de 2026 como parte de su gira de pretemporada (“The Champions Tour”) para prepararse rumbo a la competencia oficial de la Major League Soccer (MLS).

PUBLICIDAD

Messi también disputó partidos en Colombia con las selecciones juveniles y la mayor de Argentina, además de participar en encuentros de exhibición. En 2013 formó parte del amistoso conocido como “Messi y sus Amigos”, también en el Atanasio Girardot.

Atlético Nacional venció 3-1 a América de Cali en partido amistoso, durante la transmisión del mismo surgió el rumor del partido entre el equipo americano e Inter de Miami - crédito Atlético Nacional

Su primer torneo oficial en territorio colombiano fue el Sudamericano Sub-20 de 2005. Allí anotó ante Venezuela, Bolivia, Perú y Brasil, en partidos disputados entre Armenia y Manizales. También enfrentó dos veces a Colombia durante esa competencia.

Con la selección absoluta, Messi jugó en Bogotá en 2007, en la victoria de Colombia por 2-1 por las Eliminatorias Sudamericanas. Marcó el descuento de Argentina. Cuatro años después, convirtió en el triunfo 2-1 de la Albiceleste ante Colombia en Barranquilla. Su último partido oficial en el país fue el empate 2-2 de 2021, en el estadio Metropolitano, donde no anotó.

PUBLICIDAD

El partido más reciente de Lionel Messi en Colombia fue el pasado 31 de enero del 2026, ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito EFE

Historial de Lionel Messi en Colombia

Teniendo en cuenta únicamente partidos oficiales:

13 de enero de 2005: Argentina 3-0 Venezuela, Sudamericano Sub-20. Marcó en Armenia.

15 de enero de 2005: Argentina 4-0 Bolivia, Sudamericano Sub-20. Anotó dos goles en Manizales.

17 de enero de 2005: Argentina 6-0 Perú, Sudamericano Sub-20. Marcó en Manizales.

21 de enero de 2005: Argentina 1-1 Colombia, Sudamericano Sub-20, en Manizales.

25 de enero de 2005: Venezuela 0-1 Argentina, Sudamericano Sub-20, en Armenia.

27 de enero de 2005: Chile 1-1 Argentina, Sudamericano Sub-20, en Manizales.

30 de enero de 2005: Argentina 0-0 Uruguay, Sudamericano Sub-20, en Pereira.

2 de febrero de 2005: Argentina 1-1 Colombia, Sudamericano Sub-20, en Armenia.

6 de febrero de 2005: Argentina 2-1 Brasil, Sudamericano Sub-20. Marcó en Manizales.

20 de noviembre de 2007: Colombia 2-1 Argentina, Eliminatorias Sudamericanas. Marcó en Bogotá.

15 de noviembre de 2011: Colombia 1-2 Argentina, Eliminatorias Sudamericanas. Marcó en Barranquilla.

8 de junio de 2021: Colombia 2-2 Argentina, Eliminatorias Sudamericanas, en Barranquilla.