Teófilo Gutiérrez estalló por la crisis de Junior tras el empate ante Jaguares: Confirmaron tres lesionados en el “Tiburón”

“Hay que tener cierto criterio con algunos jugadores, y ellos lo saben. La camiseta de Junior pesa mucho", Teófilo Gutiérrez al termino del partido entre el "Tiburón" y Jaguares - crédito Toque Sports

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Teófilo Gutiérrez alzó la voz por la crisis de Junior de Barranquilla después del empate 3-3 ante Jaguares de Córdoba, en el debut de Sebastián Viera como director técnico, el pasado sábado 5 de septiembre por la fecha nueve de la Liga BetPlay 2026-II. El delantero cuestionó el rendimiento de parte del plantel y recordó el peso que implica vestir la camiseta del equipo.

Junior volvió a dejar puntos en el estadio Romelio Martínez, en un partido que tuvo seis goles, modificaciones obligadas por lesiones y otra muestra de las dificultades que atraviesa el club en la Liga BetPlay. El conjunto barranquillero mostró mayor intensidad durante varios pasajes del encuentro, pero volvió a exhibir problemas defensivos y no pudo sostener la ventaja.

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Gutiérrez, autor de uno de los tantos, habló en la zona mixta sobre la necesidad de revertir la situación. “Tenemos que hacer los goles, la tuvimos ahí; es un grupo que se va a levantar, hay que tener paciencia”, afirmó el atacante.

Guillermo Celis hace parte de los lesionados, Teo Gutiérrez le pidió más compromiso a sus compañeros, y el técnico Viera pidió tiempo para demostrar resultados - crédito Junior Club SA

Teófilo Gutiérrez apuntó al compromiso de algunos jugadores

El experimentado futbolista fue más allá al referirse al momento colectivo y a las exigencias que rodean al club. “No estamos conformes tampoco, la camiseta de Junior pesa mucho y ustedes lo saben, pesa bastante”, dijo Teófilo Gutiérrez ante los medios.

Luego dejó un mensaje dirigido hacia el interior del plantel, aunque evitó identificar a jugadores concretos. “Entonces hay que tener mucho criterio con ciertos jugadores y ellos ya lo saben”, señaló el delantero, una de las voces con mayor recorrido en la historia reciente del equipo.

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La crisis del cuadro tiburón ya derivó en la salida del entrenador Alfredo Arias. La dirigencia eligió a Sebastián Viera, exarquero e ídolo de la institución, para intentar corregir el rumbo durante un tramo decisivo del campeonato.

Junior llegó a la temporada con el antecedente de ser bicampeón y con la expectativa de volver a competir por el título. Sin embargo, los resultados adversos lo mantienen en la parte baja de la tabla, con un margen cada vez más reducido para sumar los puntos necesarios rumbo a los cuadrangulares semifinales.

Gutiérrez también se refirió a la relación con la hinchada, que ha cuestionado a varios integrantes de la nómina por el desempeño del equipo. “Lo que hablan son los triunfos y los títulos. A la gente lo que le gusta es ganar, en todo sentido, y nosotros hemos ganado”, sostuvo.

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El delantero agregó que el grupo debe responder ante la adversidad sin perder la convicción. “Ahora nos ha costado ganar y tenemos que afrontarlo con altura, pero aquí no le agachamos la cabeza a nadie”, expresó. También defendió las conquistas recientes del club y aseguró que fueron obtenidas de forma legítima.

Sebastián Viera fue presentado por el Junior el 1 de septiembre, como reemplazo de Alfredo Arias - crédito Junior FC

Sebastián Viera valoró la respuesta, pero pidió tiempo de trabajo

El estreno de Viera en el banco no terminó con la victoria que buscaba el equipo, aunque el entrenador uruguayo destacó la actitud de sus dirigidos tras apenas tres días de trabajo bajo su conducción.

“Felicito a mis jugadores, porque lo que hicimos en estos tres días que estoy dirigiendo lo interpretaron bien y lo intentaron hacer hasta donde pudieron”, declaró el técnico después del empate frente a Jaguares.

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El exarquero de Junior consideró que el equipo necesita tiempo para asimilar sus ideas. “Hay que seguir trabajando, hay que adaptarnos a lo que nosotros queremos, a la intensidad, y esto lleva su tiempo, su proceso”, afirmó. Viera remarcó que los cambios pretendidos no pueden consolidarse en apenas tres o cuatro jornadas de entrenamiento.

Daniel Socarrás es uno de los tres lesionados del Junior de Barranquilla para el partido ante Alianza de Valledupar en la próxima fecha - crédito @d.socarras17/Instagram

Tres lesionados agravan las preocupaciones de Junior

La igualdad ante Jaguares dejó tres bajas que el cuerpo técnico deberá evaluar en los próximos días. Luis Fernando Muriel, Daniel Socarrás y Kevin Pérez abandonaron el campo por molestias físicas y quedaron pendientes de los estudios médicos.

Pérez fue el primero en salir, antes de la media hora de juego, tras sufrir una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo. Bryan Castrillón ocupó su lugar. Muriel presentó dolor en la pierna derecha después de disputar una pelota en el área rival y no regresó para el segundo tiempo; Gutiérrez ingresó en su reemplazo.

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Socarrás, por su parte, padeció una contractura en los minutos finales y fue sustituido por Edwin Herrera. El club informó que los tres jugadores serán evaluados para determinar el alcance de cada lesión e iniciar el tratamiento correspondiente.

Guillermo Celis también terminó el partido con molestias tras recibir un golpe de un rival, aunque pudo completar el encuentro. La evolución de los lesionados será otro factor para Viera antes de la visita a Alianza.