Colombia

Westcol cuestionó las críticas de Petro tras operativo contra alias Bendito Menor: “Se preocupa más por el bandido”

El streamer reaccionó al operativo en el que murió el señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y rechazó la postura del exmandatario frente a la actuación de los uniformados

El streamer Westcol cuestionó las declaraciones del expresidente Petro y afirmó que se "preocupa más por el bandido” - crédito @Yaya_blondie/X
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Westcol criticó las palabras del expresidente Gustavo Petro tras el operativo contra alias Bendito Menor y afirmó que el exmandatario “se preocupa más por el bandido que por los soldados”.

El creador de contenido cuestionó la reacción atribuida a Petro frente al procedimiento en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

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Durante una transmisión, Westcol expresó su desacuerdo con la postura que, según relató, adoptó Gustavo Petro después de la operación. El streamer sostuvo que el hombre acumulaba acusaciones por extorsión, homicidios, robos y otros delitos en la región.

Westcol expresó su desacuerdo con la postura que, según relató, adoptó Gustavo Petro después de la operación - crédito Europa Press
Westcol expresó su desacuerdo con la postura que, según relató, adoptó Gustavo Petro después de la operación - crédito Europa Press

“Llegaron en un operativo, mataron a un tipo que había extorsionado, había matado, había robado, había hecho de todo durante un montón de años”, afirmó el influenciador al referirse al caso.

Westcol cuestionó la reacción de Gustavo Petro

El streamer dijo que no comprendía que Petro cuestionara la muerte de alias Bendito Menor durante el procedimiento. Según su versión, el expresidente planteó interrogantes sobre la necesidad de matar a los integrantes del grupo armado si ya estaban rodeados.

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Westcol respondió a esa idea con preguntas sobre las víctimas de los delitos atribuidos al señalado cabecilla. “¿Y toda la gente que mataron esas personas? ¿Todos los delitos que cometieron esas personas?”, manifestó en su espacio digital.

Gustavo Petro - Westcol
Westcol cuestionó al expresidente Gustavo Petro por sus declaraciones tras muerte de 'Bendito Menor' - crédito @Westcol/Kick

Luego, lanzó la frase que concentró su crítica contra el exmandatario: “Se preocupa más por el bandido que mataron que por el bienestar de los soldados de bien que entran a la misión”.

El creador de contenido afirmó que los uniformados no deberían esperar a recibir un ataque durante una misión contra personas que, según expuso, pueden responder de forma violenta. “Si usted es un soldado, usted no puede esperar a que le disparen”, expresó.

Alias Bendito Menor era señalado por delitos en la región Caribe

De acuerdo con la información conocida sobre el expediente de alias Bendito Menor, las autoridades lo señalaban de controlar rutas de narcotráfico, ordenar cobros extorsivos en la Troncal del Caribe y coordinar homicidios selectivos en Magdalena, La Guajira y Cesar.

Westcol respaldó el uso de la fuerza durante el operativo y sostuvo que esa era la vía para enfrentar a los grupos criminales. “¿Cómo vamos a acabar con estos bandidos si no es dándoles plomo?”, dijo.

Bendito Menor
De acuerdo con la información conocida sobre el expediente de alias Bendito Menor, las autoridades lo señalaban de controlar rutas de narcotráfico, ordenar cobros extorsivos en la Troncal del Caribe y coordinar homicidios selectivos en Magdalena, La Guajira y Cesar - crédito @MarioCordoba/X/@CNotiWeb/X

Hacia el final de su intervención, el streamer expresó preocupación por una posible escalada de violencia en Colombia. “Ojalá no se forme una guerra en el país”, comentó antes de cerrar su mensaje.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El expresidente Gustavo Petro cuestionó el operativo de la Dijín que terminó con la muerte de cuatro personas en Riohacha, La Guajira. La acción, denominada Operación Centinela de la Patria, ocurrió entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de septiembre en una vivienda del barrio Los Olivos.

Durante el procedimiento murió Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como Bendito Menor o “Naín”. También fallecieron Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita y pareja sentimental del señalado delincuente, y dos integrantes de su esquema de seguridad, identificados como el Tío y Casiloco.

A través de X, Petro preguntó por qué los cuatro ocupantes murieron pese a que, según sostuvo, la casa estaba rodeada por agentes. “Que me exlique la Policía Nacional por qué si hay cuatro personas en una casa y esta rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa (sic)”.

Petro compartió sus reparos vía X frente al operativo ordenado por De la Espriella y ejecutado por la Policía Nacional la madrugada del viernes 4 de septiembre en Riohacha - crédito @petrogustavo/X
Petro compartió sus reparos vía X frente al operativo ordenado por De la Espriella y ejecutado por la Policía Nacional la madrugada del viernes 4 de septiembre en Riohacha - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario afirmó que la operación habría privilegiado las muertes sobre las capturas y cuestionó si se respetó el derecho a la vida. “La operación de Riohacha, no tenía como prioridad capturar los bandidos sino, matarlos ¿por qué? ¿Existe en nuestra constitución la pena de muerte?”

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