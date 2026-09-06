“James Rodríguez no debe volver a ser convocado a la selección Colombia”: expertos de diversos frentes exponen las razones

El de la izquierda es James Rodríguez en su primer partido con la selección Colombia, fue ante Bolivia en 2011; el de la derecha es el mismo jugador, después de llevar al país a la final de la Copa América de 2024 - crédito Reuters/AFP

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James Rodríguez no debe volver a la selección Colombia. En eso coinciden la gran mayoría de colombianos, y quizás es de las únicas cosas que logra generar un pensamiento común en un país tan dividido, sobre todo políticamente. Es tal el aparente bajo nivel de James, que logra unir a los colombianos en el pensamiento de su no continuidad. La eliminación de la “Tricolor” en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, ante Suiza, habría dejado en evidencia que el equipo necesita una renovación, y que esta debería comenzar con la salida del que, también con general concordancia entre los nacionales de Colombia, es el mejor futbolista que ha tenido la selección.

Bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, son 74 los jugadores que se han puesto la camiseta de la selección Colombia. 31 de ellos lo han hecho por primera vez, y los otros 43 ya tenían proceso en el equipo de todos. Incluso desde que Lorenzo era asistente técnico, entre 2012 y 2018, bajo la dirección de José Néstor Pekerman. Del total de futbolistas que ha convocado Lorenzo, James Rodríguez es el futbolista que más ha jugado, con un total de 38 apariciones, y el que más aportes para gol ha realizado con 7 goles y 14 asistencias. Aportaciones que, según Paulo César Cortés, también conocido como “Corbatín”, deben llegar a su fin.

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“James Rodríguez no debe seguir en la selección Colombia, por su bien y el de Lorenzo”

“Corbatín” ha sido uno de los periodistas que más se han caracterizado por defender a James Rodríguez en los medios de comunicación. Es periodista de ESPN Colombia y de RCN Radio. En entrevista con Infobae Colombia, aseguró que, a pesar de que lo defenderá siempre, ya llegó el fin de Rodríguez con la camiseta de la selección: “James ya cumplió un ciclo. Lo vamos a extrañar, como ocurrió con el “Pibe” Valderrama, después del Mundial de 1998. Pero ya cumplió el ciclo, y de qué manera, goleador de una Copa del Mundo, récord de partidos con la selección”, dijo Cortés.

El cumplimiento de un ciclo es la razón principal que expone “Corbatín” para que James no siga en la selección Colombia, pero el bien para Néstor Lorenzo es otra justificación: “Un poco la imagen de Lorenzo también se ha desgastado por convocar a James. Incluso algunos pedían que no fuera al Mundial 2026, y en eso sí no estoy de acuerdo, James debía ir, a pesar de que no tuvo un buen nivel”, continuó diciendo el periodista.

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El bajo nivel que denotó la participación de James Rodríguez en el Mundial 2026, es el argumento de Santiago Saray, narrador del líder en sintonía de partidos de la selección Colombia, Gol Caracol, para asegurar que ese jugador no puede continuar en el equipo. “Fue muy evidente que Colombia, prácticamente, jugó con uno menos cuando James estaba en cancha. James no corre, no marca, y perdió la lucidez con la pelota en los pies. Ya cumplió un ciclo”, dijo Saray a Infobae Colombia.

Uno de los logros más grandes de la selección Colombia es clasificar a los cuartos de final del Mundial 2014. Lo hizo de la mano de James Rodríguez con un doblete ante Uruguay - crédito FCF

¿Cómo afectará a la selección Colombia una posible salida de James Rodríguez?

“Corbatín” ya aseguró que el país lo va a extrañar. Quizás ese sentimiento de tristeza porque, el que algunos colombianos consideran, un ídolo se va, sea una de las afectaciones que produzca la despedida de James Rodríguez. Y tal vez sea la única negativa, por lo menos de acuerdo con lo que expresaron los expertos consultados. “La salida de James Rodríguez no va a representar un riesgo para el negocio de los medios de comunicación, en los partidos de la selección Colombia, y eso ya ha quedado demostrado. En la Copa América de Brasil 2021, la Tricolor llegó a un honroso tercer puesto, y la sintonía se mantuvo”, afirmó Saray, periodista de Blu Radio y Gol Caracol de Caracol Televisión, ambos medios, líderes en sintonía en los partidos de la selección colombiana.

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Es decir, la pasión de los hinchas y el seguir al equipo nacional, a distancia y a través de la radio o la televisión, no está supeditada a la presencia de James Rodríguez. Incluso, seguidores consultados por Infobae Colombia también piden que el diez no continúe: “Ya deben cambiar a esos vejestorios. James no jugó nada el Mundial y fue uno de los peores, ahora se irá a América de México, pero solo a cobrar plata porque su tiempo ya pasó”, fueron algunas de las respuestas de los hinchas.

Caracol Televisión y RCN se disputan el rating de la selección Colombia, ese que no se vería afectado por la ausencia de James en el equipo, según Saray - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La otra afectación que tiene la ausencia de James Rodríguez en la selección Colombia es la táctica. Sobre todo si se tiene en cuenta el dato de que es el jugador con más apariciones en partidos en la era de Néstor Lorenzo, que llegó el 14 de julio de 2022 a la Tricolor. Para entender cómo afectaría tácticamente al equipo, la ausencia del actual diez, Infobae Colombia consultó a Federico Poveda, quien tiene licencia pro en dirección técnica de la Federación Colombiana de Fútbol, y asistente técnico del equipo profesional colombiano, Internacional de Palmira, en el Torneo BetPlay.

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“Ahí se podría cambiar el módulo y utilizar un extremo más. Lo podría hacer Carlos Gómez. Perderíamos la filtración del pase que tiene James Rodríguez, pero ganaríamos la velocidad del fútbol actual, al que Colombia se tiene que ceñir, no puede estar desactualizada”, explicó Poveda, quien agregó que el equipo podría ganar un jugador mejor en el uno versus uno, es decir, en el enfrentamiento sobre todo con balón en fase ofensiva.

En concordancia con Saray, “Corbatín” y los hinchas, Poveda también aseguró que James no debe ser convocado a la selección Colombia, por lo menos él lo piensa en la actualidad, pues cree que si el jugador logra un contexto en algún club que le permita estar a punto mental y físicamente, podría volver. “No podemos desconocer sus virtudes, pero en la selección deben estar los que mejor tengan”, dijo Poveda.

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Al igual que Saray, Poveda cree que Colombia estuvo condicionada por el bajo nivel de James en el Mundial de 2026. “Se vio falto de ritmo, que no estaba al 100. Nos condiciona mucho”, dijo el entrenador.

La ausencia de James Rodríguez significaba, sin lugar a dudas, la pérdida de un referente, incluso leyenda para algunos, dentro del equipo actual de la selección Colombia. Sobre cómo enfrentar en la interna del grupo esa partida, Poveda explicó que: “No podemos desconocer que el equipo tiene varios referentes, que podrían suplir de alguna manera esa ausencia. Lo que viene haciendo Luis Díaz, Davinson Sánchez y Daniel Muñoz es bastante importante en ese sentido”, dijo el entrenador.

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Es decir, soluciones hay, sobre todo pensando en la capitanía de la selección Colombia, que viene siendo liderada por James Rodríguez, después de que Mario Alberto Yepes la dejara con la culminación del Mundial de Brasil 2014. David Ospina venía siendo el segundo capitán de la “Tricolor”, pero su despedida también parecería estar cerca si es que ya no llegó, y es ahí donde Davinson Sánchez se perfila como un potencial próximo capitán, que igual ya viene siendo el tercero en esa distinción del equipo actual.

Davinson Sánchez, defensor central colombiano, fue el tercer capitán de la selección Colombia en el Mundial 2026, y podría ser el primero tras la salida de David Ospina y James Rodríguez - crédito Sam Navarro/Reuters

¿Quién podría reemplazar a James Rodríguez en la selección Colombia?

Poveda habló de Carlos Andrés Gómez, que está actualmente en el Vasco da Gama, y quien, a pesar de tener características distintas a las de Rodríguez, se acomoda a la exigencia del fútbol moderno, como ya lo explicó el entrenador anteriormente. Sánchez parecería que lo puede hacer en la capitanía, ya lo ha sido en algunos partidos del equipo y actualmente, con la presencia de Rodríguez y Ospina, es el tercero. Es decir, parece que la salida de James Rodríguez podría estar bien cubierta en la selección Colombia, y así lo confirma Santiago Giraldo, quien fuera durante tres años, scouting de la principal cantera de futbolistas para Colombia: Envigado F.C. Tan cantera del F.P.C es ese club, que James Rodríguez salió de allí, fue donde debutó como profesional a los 14 años de edad.

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“Yo me siento tranquilo con lo que veo para el futuro de la selección Colombia. Esa construcción de lo que viene, siento que está en buenas manos”, dijo Giraldo, en entrevista con Infobae Colombia.

Además, Santiago Saray expuso el nombre de Luis Díaz como posible atracción de mayor sintonía con la salida de James Rodríguez, mientras que Paulo Cortés dio una lista de varios nombres que podrían entrar en el proceso de renovación de la selección Colombia. “Ese cambio debería comenzar con los partidos de septiembre, y no es solamente para que salga James. Es para que no esté Ospina, Mina, Mojica, Quintero, y se le presente la oportunidad a los Santiago Londoño, delantero que está en el fútbol chileno, a los Camilo Durán, que viene haciendo goles hace tiempo y ahora está en el Celtic de Escocia”, dijo “Corbatín”.

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¿James Rodríguez es el futbolista más grande que ha tenido Colombia?

Así como la mayoría de las personas consultadas coinciden en que el diez no debería seguir en la “Tricolor”, también algunos afirman que sí, James Rodríguez es el futbolista más grande que ha tenido, por lo menos, la selección Colombia. Es decir, quizás otros han brillado más en los clubes, sobre todo a nivel internacional, pero ninguno lo ha hecho también en el equipo de todos como James. Al respecto, lo que los expertos consultados respondieron fue:

“Es posible que sea el jugador más importante de Colombia, y es lo mejor que he visto en selecciones. Nos llevó a un Mundial, a una final de Copa América en el 2024, fue goleador en un Mundial para el 2014. Hemos tenido jugadores ricos técnicamente como Willington Ortínez, pero de esta generación, James y Falcao son los más grandes”, dijo el entrenador Poveda.

“James tiene méritos de sobra para estar en el top tres, pero no sé si le dé para ser el primero. Porque también hemos tenido jugadores como Faustino Asprilla, con una calidad indudable. Carlos “El Pibe” Valderrama, que le abrió las puertas a los jugadores colombianos en el fútbol internacional, es otro. Creo que a James le faltó más fue desde la parte mental para mantener ese gran nivel que en algún momento tuvo”, dijo el periodista Saray.

“James Rodríguez es el mejor futbolista de la selección Colombia en toda su historia, sin duda. El top tres lo complementan el Pibe Valderrama y Fredy Rincón. Y los mejores cinco los completan Radamel Falcao y Faustino Asprilla”, aseguró el periodista Cortés.

James Rodríguez es el jugador con más partidos en la selección Colombia a nivel general, es decir, incluyendo todas las competiciones, con 131 participaciones. Es el segundo máximo goleador en la historia del equipo con 31 tantos. El único colombiano en ser goleador de una Copa del Mundo, al ganar la bota de oro en Brasil 2014. El único nacido en Colombia en ganar el premio Puskas por hacer el mejor gol de un Mundial, también en el 2014. El único en portar la número 10 del Real Madrid, catalogado por muchos como el mejor club del mundo. Las distinciones de James son muchas, no solo esas, pero la mayoría del país, cree que su fin, por lo menos en la selección, ya llegó.

Como concluyó Giraldo: “Él será el encargado de determinar si es así o no. Lo cierto, es que fuimos muy afortunados de tenerlo, y seguro lo vamos a extrañar”.