Denuncian la caída de un explosivo de alto poder entre Segovia y sur de Bolívar, cerca de viviendas y entables mineros

Los habitantes de Mina Nueva y El Paraíso denunciaron daños materiales tras la caída de un artefacto cerca del barrio Chino, mientras las Fuerzas Militares descartaron actividades en el área - crédito X

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Comunidades rurales reportaron el lanzamiento de un artefacto explosivo de alto poder entre las veredas Mina Nueva y El Paraíso, en una zona ubicada entre Segovia, Antioquia, y el sur de Bolívar. La detonación dejó daños en viviendas y entables mineros, mientras el Ejército negó que sus unidades hubieran realizado operaciones o ejercicios militares en el sector.

Habitantes de la zona denunciaron que el hecho ocurrió cerca del mediodía del domingo 6 de septiembre, a unos 50 metros de varias casas del sector conocido como barrio Chino, que hace parte de la jurisdicción de la vereda El Paraíso. De acuerdo con los videos divulgados por la comunidad, la explosión abrió un cráter en el terreno y causó afectaciones en al menos una vivienda por la onda expansiva.

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La información fue difundida por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), que pidió una investigación para establecer el origen del artefacto y las responsabilidades por lo ocurrido. La organización sostuvo que en el área viven familias campesinas y mineras, entre ellas niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

La explosión ocurrió cerca del barrio Chino y un entable minero

La detonación ocurrió cerca de caseríos y una explotación minera artesanal, según los residentes, quienes divulgaron imágenes de los daños provocados por la onda expansiva - crédito X

Un vocero comunitario recorrió una de las viviendas afectadas y mostró los daños en una habitación, la sala y el techo. En las imágenes se observan elementos destruidos dentro de la casa y afectaciones que, según los habitantes, fueron causadas por la onda expansiva.

“El artefacto explotó a escasos 50 metros del barrio Chino”, afirmó el líder en un video divulgado por Cahucopana en X. Según su relato, la detonación también afectó un entable minero artesanal de la comunidad.

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Los habitantes expresaron preocupación por el impacto del hecho en una zona poblada. La comunidad señaló que la explosión generó temor entre las familias de Mina Nueva y El Paraíso, dos veredas vecinas cuyos caseríos se encuentran cerca del punto donde cayó el artefacto. La organización afirmó que la situación expuso a la población civil y reclamó garantías de protección para las comunidades rurales.

La comunidad planteó una hipótesis sobre el origen del artefacto

Familias de dos veredas denunciaron que un proyectil cayó cerca de sus casas y causó afectaciones materiales; las autoridades buscan determinar su procedencia - crédito @CAHUCOPANA / X

El vocero que aparece en el video manifestó que los habitantes no tienen certeza sobre quién lanzó el explosivo. No obstante, planteó como hipótesis que pudo haber sido disparado desde una instalación militar cercana, debido a las características que atribuyó al artefacto y a la ausencia de combates reportados por la comunidad en ese momento.

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“Al parecer fue un artefacto explosivo lanzado desde una modalidad del batallón”, sostuvo el líder. También mencionó la posibilidad de que se tratara de un mortero y nombró como eventuales puntos de origen unidades militares ubicadas en Segovia o El Bagre, Antioquia.

Esa versión corresponde a la denuncia de los habitantes y de las organizaciones sociales que acompañaron el caso. Hasta ahora, no se conoció una conclusión oficial que permita establecer el tipo de explosivo, el lugar desde el cual habría sido lanzado ni los responsables de la detonación.

La organización campesina pidió que las autoridades realicen las verificaciones técnicas en el terreno, revisen los daños y recojan testimonios de las familias afectadas. También reclamó que se determinen medidas para evitar nuevos riesgos en sectores donde hay viviendas, actividades mineras y presencia de población civil.

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El Ejército negó operaciones y ejercicios militares en la zona

El Ejército Nacional negó operaciones y ejercicios militares en la zona de Segovia y afirmó que adelanta indagaciones sobre la detonación - crédito Ejército Nacional de Colombia

Frente a los señalamientos de la comunidad, el Ejército Nacional negó que el explosivo hubiera sido lanzado por sus unidades. En declaraciones a Caracol Radio, la institución indicó que el domingo no desarrolló actividades operativas ni ejercicios militares cerca del lugar donde se registró la detonación.

La respuesta de la institución contrasta con la hipótesis expuesta por los habitantes, que solicitaron que la investigación determinara de dónde provino el artefacto. La autoridad militar señaló que se adelantan las indagaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

El caso ocurre en una zona que conecta áreas rurales de Segovia, en el nordeste de Antioquia, con sectores del sur de Bolívar. Por el momento, no se informó sobre personas heridas. La denuncia se centra en los daños materiales, el temor de los habitantes y el riesgo al que quedaron expuestas las familias que residen en Mina Nueva, El Paraíso y el barrio Chino.

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