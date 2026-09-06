Aida Victoria Merlano desmintió que esté embarazada de su prometido Escroo: “La IA me tiene la vida triste”

La influencer Aida Victoria Merlano habla sobre matrimonio, hijos y su futuro con Escro - crédito @therealescro/ Instagram

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Una fotografía de Aida Victoria Merlano sosteniendo una prueba de embarazo de la marca Clearblue junto a su prometido Escro encendió las redes sociales este fin de semana.

La imagen, que circuló con rapidez entre sus seguidores, disparó los rumores de un posible embarazo. La propia creadora de contenido barranquillera salió a desmentirlos con humor desde sus historias de Instagram: “La IA me tiene la vida triste. JAJAJAJA No estoy preñada”.

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La aclaración llegó después de que una cuenta de fanáticos difundiera la fotografía con el texto “Aida Victoria Merlano y Escro vuelven a estar...”, lo que bastó para que sus seguidores comenzaran a enviarle mensajes de felicitación. Ella respondió señalando directamente a la inteligencia artificial como responsable de la confusión.

El desmentido del embarazo no es el primero que emite desde el compromiso

La creadora de contenido desmintió que esté esperando un hermano para Emiliano - crédito @aidavictoriam/IG

Cuando anunció su boda a mediados de agosto, Merlano también salió a aclarar que la decisión no respondía a ningún embarazo. “Sí me voy a casar. No estoy preñada. No estoy preñada, mi amor”, dijo entonces, y añadió que su plan es llegar al altar en las mejores condiciones físicas posibles.

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La creadora de contenido había hablado antes abiertamente de sus planes de formar una familia con su prometido. “Las cosas como las estoy viendo, David y yo vamos a tener una familia, y nos vamos a casar y muchas cosas”, declaró, según recogió Infobae Colombia, agregando que cuando ese momento llegue prefiere alejarse de las redes para proteger su paz.

La propuesta ocurrió el 18 de agosto en una playa decorada con rosas rojas

El compromiso se hizo público el 18 de agosto de 2026, cuando Merlano compartió un video del momento exacto de la propuesta. La escena tuvo lugar frente al mar: Escro, vestido de blanco, le entregó una carta antes de arrodillarse en la arena y ofrecerle el anillo. Ella, entre lágrimas, también se arrodilló y respondió con un sí.

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Durante su viaje a Bahamas, Aida Victoria Merlano anunció su compromiso con Escro - crédito @aidavictoriam/Instagram

El prometido de Merlano se llama David Darville, conocido en el mundo digital como Escro. Es un streamer y productor musical originario de Bahamas que venía apareciendo junto a la influencer en transmisiones en vivo antes de que la relación se confirmara oficialmente. La pareja mantuvo el romance bajo reserva durante meses.

El anuncio del matrimonio desató una disputa judicial con el padre de Emiliano

El compromiso fue también la chispa que encendió el conflicto más reciente entre Merlano y su expareja Juan David Tejada, conocido en redes como El Agropecuario y padre de su hijo Emiliano.

En una transmisión en vivo, el empresario afirmó: “La verdad es casi un secuestro porque no sé en qué lugar del mundo está el niño”. También denunció que el bloqueo en la comunicación le impidió contactar a su hijo el día en que el menor cumplió su primer año de vida.

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Merlano acusó a Tejada de cobrarle 40 millones de pesos por el permiso de salida

La barranquillera respondió con una versión radicalmente distinta. Según explicó, Tejada condicionó la firma del permiso de salida al pago de 40 millones de pesos, suma vinculada originalmente a un contrato publicitario con la marca Expectativa en República Dominicana en el que Emiliano iba a participar. El contrato se cayó, pero el cobro, según ella, se mantuvo.

La barranquillera desmintió la versión del papá de su hijo - crédito @emfuror/IG

“Para tener estas vacaciones me exigieron $40.000.000 que tuve que pagar para que me firmaran el permiso de salida”, declaró Merlano, quien afirmó conservar pruebas audiovisuales y documentos legales en poder de sus abogados. Tejada negó haber exigido ese dinero y sostuvo que la suma fue ofrecida de manera voluntaria.

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Las cifras del conflicto no se detuvieron ahí. Escro reveló públicamente que Tejada habría elevado su exigencia a 500 millones de pesos “para no presionarla con el niño”.

Merlano también exhibió una captura de chat en la que, según su versión, Tejada reconoce una deuda de 1.800 millones de pesos. El empresario lo negó todo y contraatacó: “600 millones me debe”, dijo en su propia transmisión en vivo.

Escro entró al cruce de declaraciones con palabras directas contra Tejada

El streamer panameño no solo respondió las acusaciones de Yina Calderón contra Aida Victoria Merlano, también arremetió contra Tejada - crédito @therealescroo/IG

El prometido de Merlano no se mantuvo al margen. Según reportó el medio, Escro calificó a Tejada de “parásito” y “payaso” en una intervención que circuló ampliamente entre los seguidores de la pareja. “Lo que vos sos es un aprovechador. Quieres que tu hijo te mantenga, quieres que la mujer te mantenga”, le dijo el streamer directamente.

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Ambas partes anunciaron que llevarían sus pruebas a la justicia. La abogada Wendy Herrera representa a Merlano, y Tejada prometió entregar su documentación a la Fiscalía General de la Nación. El 23 de agosto, el empresario confirmó que pudo ver a Emiliano por videollamada, lo que sus seguidores interpretaron como una señal de que Merlano cumplía su compromiso de mantener el contacto entre padre e hijo pese a la distancia.