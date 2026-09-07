Matías Orozco debutó con Castellón en la segunda división del fútbol español: tuvo el 100% de precisión en los pases

Este 6 de septiembre, Matías Orozco debutó con CD Castellón en la segunda división del fútbol español - crédito CD Castellón

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Matías Orozco debutó con Castellón en el triunfo por 2-0 ante Albacete y terminó su primera presentación en España con 100% de precisión en los pases. El mediocampista colombiano, de 18 años, ingresó en el tramo final del encuentro disputado en el estadio SkyFi Castalia y dejó indicadores que llamaron la atención en su estreno con la camiseta albinegra.

Orozco completó los 20 pases que intentó, diez de ellos en campo rival, en una actuación breve pero con participación constante. Tocó el balón 27 veces y solo registró una pérdida. También remató una vez al arco, completó uno de sus dos regates, recorrió 53,5 metros con la pelota y sumó una entrada, una interceptación y dos duelos ganados por el suelo.

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El colombiano llegó esta semana a Castellón cedido por Brighton & Hove Albion, club que lo incorporó desde Deportivo Cali. El acuerdo contempla su permanencia en la entidad española hasta el 30 de junio de 2027, sin opción de compra, según informó el club castellonense.

Matías Orozco, canterano del Cali, fue fichado pro el Brighton de Inglaterra, y llegó cedido a la segunda división del fútbol español-crédito @CDCastellon/X

El colombiano participó en una jugada que pudo terminar en asistencia

El entrenador Pablo Hernández envió a Matías Orozco al campo con el partido resuelto, después de los goles de Ousmane Camara e Israel Suero. El ingreso se produjo en reemplazo de Barri y le dio al juvenil sus primeros minutos en la Segunda División de España.

En ese lapso, el volante mostró recursos técnicos que se vieron reflejados en una de las últimas acciones ofensivas del equipo local. Orozco superó a un rival con un sombrero y luego dio un pase de taco para Suero, cuyo remate impactó en el poste. La jugada pudo haber significado una asistencia en su estreno europeo.

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El diario AS de España señaló que el futbolista tuvo un debut con “varias intervenciones” de calidad y que incluso estuvo cerca de sumar dos asistencias. La prensa local también destacó la recepción que tuvo desde las tribunas, donde parte del público coreó su nombre durante el cierre del partido.

Las reacciones de algunos simpatizantes de Castellón reflejaron la expectativa que generó su aparición. Uno de ellos sostuvo que no recordaba un estreno en Castalia de un jugador que pudiera “tener nivel para equipos top de Champions”. Otro remarcó que el colombiano no perdió balones y resolvió con precisión cada intervención. También hubo elogios por su disposición para disputar los choques.

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Castellón se impuso 2-0 ante Albacete y es líder de la segunda división en el fútbol español - crédito Castellón

Castellón es líder con 10 puntos tras cuatro jornadas

La victoria sobre Albacete dejó al conjunto albinegro como líder en solitario de la Segunda División de España, con 10 puntos tras las primeras cuatro fechas. El equipo dominó gran parte del partido, aunque recién pudo abrir el marcador a los 55 minutos con Camara.

Suero amplió la diferencia seis minutos después, poco tiempo después de ingresar. Con el 2-0, el cuerpo técnico aprovechó el cierre del encuentro para darle rodaje a Orozco, uno de los últimos refuerzos que se sumaron al plantel.

El volante nació el 1 de diciembre de 2007 en Barranquilla y se formó en Deportivo Cali. Antes de partir al fútbol inglés, disputó partidos en el Torneo Clausura 2024-2025 y en el Apertura 2025-2026 con el equipo colombiano. En esas competencias acumuló 28 apariciones y dos goles, de acuerdo con la información difundida sobre su llegada a España.

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Además, tuvo convocatorias en las selecciones juveniles de Colombia y fue señalado como uno de los futbolistas de proyección que Brighton buscó incorporar para su estructura de desarrollo. La cesión a Castellón le ofrece su primera experiencia competitiva en Europa y una oportunidad de sumar minutos en una liga con objetivos de ascenso a Primera División.

Los números de Matías Orozco en su debut con Castellón, específicamente en los pases, que fue donde más se destacó - crédito Sofa Score

Girona será el próximo rival en la agenda del equipo albinegro

El próximo compromiso de Castellón será el sábado 12 de septiembre ante Girona, como visitante, por la quinta jornada. Luego recibirá a Tenerife el 19 de septiembre y visitará a Leganés el 28.

La seguidilla de partidos permitirá determinar si Orozco vuelve a tener participación en el equipo de Pablo Hernández. Su primer encuentro dejó una estadística sin errores en la circulación: 20 pases correctos sobre 20 intentos, un registro que sostuvo el impacto inicial de su estreno en Castalia.

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