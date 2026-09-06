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Atlético Nacional invitó a sus hinchas a apoyar el comercio alrededor del Atanasio Girardot: no podrá tener público en este partido

El compromiso en cuestión será por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, y la razón de no poder tener espectadores en el escenario es el cumplimiento de una sanción impuesta por la Dimayor

Atlético Nacional no podrá tener público en el estadio Atanasio Girardot para el partido ante Deportivo Cali, pero invitó a sus hinchas a apoyar el comercio al rededor del estadio - crédito @nacionaloficial/Instagram
Atlético Nacional no podrá tener público en el estadio Atanasio Girardot para el partido ante Deportivo Cali, pero invitó a sus hinchas a apoyar el comercio al rededor del estadio - crédito @nacionaloficial/Instagram
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Atlético Nacional invitó sus más de 10 millones de hinchas, según mediciones publicadas por Win Sports, a apoyar el comercio que se hace alrededor del estadio Atanasio Girardot. El equipo paisa no podrá tener público en el recinto deportivo donde oficia como local, para el partido ante Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, que será este lunes 7 de septiembre a partir de las 8:15 p. m.

La razón de esa inhibición para tener espectadores en el Atanasio es una sanción impuesta por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), debido a los disturbios, la invasión de cancha y el mal comportamiento de su afición durante la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025 frente al Independiente Medellín. En el encuentro hubo enfrentamientos entre aficionados dentro y fuera del estadio, invasión de cancha, uso de pirotecnia y lanzamiento de objetos que impidieron realizar con normalidad la ceremonia de premiación.

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La sanción de tres fechas de suspensión total de la plaza –es decir, no podrá tener público durante tres partidos– y una suma de tres millones novecientos catorce mil seiscientos veinticinco pesos ($3.914.625). Nacional ya cumplió una de esas fechas, ante Tigres de Bogotá.

Si clasifica ante Deportivo Cali, tampoco podrá tener público en la serie de cuartos de final, pero sí en una potencial semifinal.

Así comenzó la invitación Atlético Nacional para que sus hinchas apoyen el comercio al rededor del estadio Atanasio Girardot - crédito @nacionaloficial/Instagram
Así comenzó la invitación Atlético Nacional para que sus hinchas apoyen el comercio al rededor del estadio Atanasio Girardot - crédito @nacionaloficial/Instagram

La invitación de Atlético Nacional a sus hinchas

Atlético Nacional, teniendo en cuenta su sanción, invitó a sus hinchas a que igualmente se acerquen a los alrededores del estadio Atanasio Girardot y apoyen el comercio que se hace en torno del recinto, pues para muchos este es su principal sustento.

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“Tras cada puerta cerrada, hay quienes juegan un partido distinto. Ellos (mostrando una foto de un comerciante al lado del estadio Atanasio Girardot). Por eso, si hoy las circunstancias no nos permiten acompañar al Verde de las tribunas, acompañémoslos a ellos viendo el partido desde afuera. La grandeza de nuestros colores se mide también en lo que somos capaces de hacer por el otro. Porque cuando impactamos en la vida de los demás, ganamos juntos, ganamos todos. Unidos somos más fuertes”, es lo que expuso Atlético Nacional a través de su cuenta de Instagram en la tarde de ese 6 de septiembre.

El mensaje de Atlético Nacional a sus hinchas, en la previa del partido ante Deportivo Cali - crédito @nacionaloficial/Instagram
El mensaje de Atlético Nacional a sus hinchas, en la previa del partido ante Deportivo Cali - crédito @nacionaloficial/Instagram

¿Cuántos comerciantes venden alrededor de los estadios en Colombia?

No existe una medición general para Colombia, mas sí unas específicas que han hecho las alcaldías de algunas ciudades. Por ejemplo, en Medellín han reportado que más de 600 vendedores informales vinculados al estadio recuperaron su actividad tras la reactivación económica. La información alude a comerciantes del entorno del escenario deportivo.

En el estadio El Campín, en Bogotá, el Instituto para la Economía Social (IPES) informó que atendió a más de 4.100 vendedores informales en la localidad de Teusaquillo entre febrero y junio de 2026. La cifra incluye a quienes trabajan en varios puntos de la localidad, entre ellos los alrededores del estadio, Corferias, el Movistar Arena y el parque Simón Bolívar.

Jhon Ospina será el árbitro central para el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali. La última vez que le pitó al ‘Verdolaga’ fue en la derrota 1-0 ante Deportivo Pereira. La más reciente que le arbitró ‘Azucarero’ fue en el empate a un gol con Llaneros - crédito EFE
Jhon Ospina será el árbitro central para el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali. La última vez que le pitó al ‘Verdolaga’ fue en la derrota 1-0 ante Deportivo Pereira. La más reciente que le arbitró ‘Azucarero’ fue en el empate a un gol con Llaneros - crédito EFE

¿Dónde se puede ver el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali?

Atlético Nacional recibirá a Deportivo Cali el lunes 7 de septiembre, a las 20:15, en el estadio Atanasio Girardot, por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026. Win Sports+ transmitirá el partido único, cuya localía correspondió al Verdolaga por su posición en la reclasificación.

Si hay empate tras los 90 minutos, la definición será por penales. Nacional llegará después de enfrentar a América y contará con Cardona, Morelos, Rengifo, Román, Arango, Campuzano y Armani. Cali alineará a Gallese, Cuéllar, Benedetti, Bello, Hurtado, Bacca, Dinenno y Rodríguez, bajo presión para Rafael Dudamel. El vencedor jugará ante Pasto o Medellín.

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