Colombia

Murió Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca y referente del cristianismo en Colombia

La congregación confirmó la noticia este domingo y anunció que posteriormente dará a conocer la información sobre las ceremonias de despedida y los homenajes para quien durante décadas lideró su expansión y acompañó a miles de familias

Casa Sobre la Roca recordó el legado de su fundador y pidió acompañamiento a través de las oraciones y mensajes de solidaridad -crédito @dariosilvasilva/X
Casa Sobre la Roca recordó el legado de su fundador y pidió acompañamiento a través de las oraciones y mensajes de solidaridad -crédito @dariosilvasilva/X
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La Iglesia Casa Sobre la Roca atraviesa este domingo una jornada de duelo tras confirmar la muerte de su fundador, el pastor Darío Silva Silva, figura central en la creación y consolidación de esta congregación cristiana en Colombia. La comunidad religiosa comunicó el fallecimiento y anunció que más adelante entregará los detalles sobre las ceremonias de despedida y los homenajes previstos.

La congregación recibió la noticia con “profunda tristeza, pero con gratitud a Dios por una vida que dejó huella”. En su mensaje, recordó la trayectoria de quien durante décadas estuvo al frente de la enseñanza y el acompañamiento espiritual de miles de familias, tanto en Colombia como en otros lugares del mundo.

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Darío Silva Silva fue pastor general de Casa Sobre la Roca durante varios años y posteriormente lideró la sede de la congregación en Miami -crédito @dariosilvasilva/X
Darío Silva Silva fue pastor general de Casa Sobre la Roca durante varios años y posteriormente lideró la sede de la congregación en Miami -crédito @dariosilvasilva/X

Casa Sobre la Roca destacó que Silva Silva “dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo”. La iglesia agregó que hoy despide “a un hombre cuya voz, liderazgo y compromiso con el evangelio marcó profundamente a generaciones”.

El comunicado también resaltó que su vida “estuvo dedicada a proclamar a Jesucristo, formar discípulos y llevar un mensaje de fe, esperanza y transformación”. Para la congregación, la ausencia del pastor representa una pérdida profunda, aunque su trabajo permanece en las personas que hicieron parte de su ministerio.

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Así lo expresó la iglesia al señalar que para quienes lo conocieron y caminaron junto a él “su partida deja un profundo vacío”, mientras que su comunidad conserva “un legado espiritual que continuará hablando a través de las vidas que fueron tocadas por su ministerio”. También agradeció las oraciones y los mensajes de solidaridad enviados por iglesias, instituciones, medios de comunicación, amigos y creyentes.

El pastor Darío Silva Silva dedicó buena parte de su trayectoria a la predicación, la enseñanza bíblica y la formación espiritual -crédito @dariosilvasilva/X
El pastor Darío Silva Silva dedicó buena parte de su trayectoria a la predicación, la enseñanza bíblica y la formación espiritual -crédito @dariosilvasilva/X

El mensaje incluyó además una referencia a 2 Timoteo 4:7, tomada de la Nueva Versión Internacional: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe”. Por ahora, la congregación no informó cuál fue la causa del fallecimiento y señaló que comunicará oportunamente los datos sobre los actos conmemorativos.

La historia de Silva Silva comenzó lejos de los púlpitos. Nació en Tarqui, Huila, en 1938, y antes de dedicarse al ministerio cristiano desarrolló una extensa carrera en el periodismo, actividad que ejerció durante cerca de tres décadas. Su recorrido incluyó trabajo en emisoras de radio, noticieros de televisión como el Telenoticiero Noticolor y labores como columnista en medios regionales.

Hacia 1984 empezó su formación como ministro protestante. Tres años después, el 1 de septiembre de 1987, fundó junto con su esposa, Esther Lucía Ángel, la Unión de Hogares Cristianos Casa Sobre la Roca, en Bogotá. Con el paso del tiempo, aquella iniciativa se convirtió en la actual Iglesia Cristiana Integral.

Antes de convertirse en líder religioso, Darío Silva-Silva desarrolló durante cerca de tres décadas una carrera en el periodismo -crédito @dariosilvasilva/X
Antes de convertirse en líder religioso, Darío Silva-Silva desarrolló durante cerca de tres décadas una carrera en el periodismo -crédito @dariosilvasilva/X

Durante años ocupó el cargo de pastor general de la denominación. En etapas posteriores se trasladó a Miami, donde estuvo al frente de la sede local y asumió la presidencia del Concilio Global de Casa Sobre la Roca. Su llegada al cristianismo estuvo relacionada con una etapa de crisis personal. Después de ese momento comenzó un proceso de formación espiritual y teológica que lo llevó a concentrar su vida en el liderazgo religioso. Paralelamente, desarrolló una labor como escritor y publicó distintas obras de contenido cristiano.

Su trabajo de enseñanza y predicación se concentró principalmente en la interpretación de la Biblia, la formación espiritual y el fortalecimiento de la familia. Esa trayectoria terminó vinculando su nombre con una de las comunidades religiosas que él mismo ayudó a fundar.

Su experiencia previa en los medios acompañó después su trabajo religioso, mientras sus publicaciones y prédicas reforzaron los temas que marcaron su trayectoria. La formación de discípulos, la lectura de las Escrituras y la orientación a las familias fueron parte de una labor que desarrolló durante años desde distintos espacios de la congregación. Su actividad pastoral se extendió además fuera de Colombia durante su etapa de residencia en Estados Unidos.

Abelardo de la Espriella lamentó el fallecimiento del pastor Darío Silva Silva -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella lamentó el fallecimiento del pastor Darío Silva Silva -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Así mismo, través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella lamentó la muerte del pastor Darío Silva Silva, a quien describió como un “hombre de fe, líder espiritual y referente moral que dedicó su vida a servir a Dios, a orientar a miles de colombianos y a sembrar esperanza en nuestra patria”.

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