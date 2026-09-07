Chayanne confirma precios de su gira ‘Bailemos otra vez tour’ en Medellín: fecha y precios de boletería

Chayanne regresará a Medellín el 19 de noviembre de 2026 con una fecha de su gira Bailemos otra vez tour en el Davi Arena de Sabaneta - crédito chayanne / Instagram

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El cantante puertorriqueño Chayanne confirmó a Medellín con una fecha de su gira Bailemos otra vez tour, prevista para el jueves 19 de noviembre de 2026 en el Davi Arena, ubicado en Sabaneta, Antioquia

Siete años después de su última presentación en la capital antioqueña, el intérprete volverá a encontrarse con el público local en medio de una gira que amplió su calendario en América Latina. El espectáculo reunirá canciones de distintas etapas de su carrera, entre ellas Torero, Salomé, Dejaría todo, Un siglo sin ti y Bailando bachata.

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La fecha en Medellín forma parte del paso de Chayanne por Colombia durante noviembre. El recorrido también contempla conciertos en Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá, según la información divulgada para la gira.

El regreso de Chayanne a Medellín

La presentación del 19 de noviembre marcará el retorno de Chayanne a Medellín desde 2019. El artista llevará a la ciudad su actual tour internacional, que combina sus canciones más recientes con títulos que se mantienen entre los más conocidos de su repertorio.

El concierto de Chayanne en Medellín marcará su retorno a la ciudad siete años después de su última presentación en 2019 - crédito X

El concierto se realizará en el Davi Arena de Sabaneta, un municipio integrado al área metropolitana de Medellín. La apertura de puertas está prevista para las 6:00 p. m. y el inicio del espectáculo, para las 8:00 p. m. La organización informó que el ingreso estará habilitado únicamente para mayores de 18 años.

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La gira incluye un montaje que supera las dos horas, de acuerdo con los datos suministrados por los organizadores. Durante ese tiempo, el repertorio contempla temas como Y tú te vas, Lola, Boom y canciones de su producción más reciente.

El anuncio permite que Medellín se incorpore a una agenda regional que ha sumado fechas a partir de la respuesta del público. La organización destacó el caso de Buenos Aires, donde las localidades para las primeras funciones se agotaron en pocas horas y se habilitaron nuevas presentaciones.

La gira tendrá otras tres paradas en Colombia

Antes de llegar a Medellín, Chayanne iniciará su recorrido colombiano el jueves 12 de noviembre en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga. Dos días después, el 14 de noviembre, se presentará en el estadio de Béisbol Édgar Rentería de Barranquilla.

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La fecha de Medellín forma parte del recorrido de Chayanne por Colombia, que también incluye conciertos en Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá - crédito chayanne / Instagram

Tras el concierto en Sabaneta, el artista cerrará su paso por el país el 21 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. La capital ya recibió al puertorriqueño en mayo de 2025, cuando ofreció un show con localidades agotadas en ese recinto.

La incorporación de nuevas ciudades colombianas se conoció luego de ese antecedente en Bogotá y de la ampliación de la agenda en otros mercados latinoamericanos. El recorrido de Bailemos otra vez tour ha mantenido fechas en distintos países de la región, con un repertorio basado en canciones que atravesaron varias generaciones de seguidores.

Chayanne cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria artística y una discografía que incluye baladas, pop y ritmos latinos. En sus conciertos, las coreografías ocupan un lugar central junto con las canciones que consolidaron su popularidad desde finales de los años 80 y durante las décadas siguientes.

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Las entradas para el show estarán disponibles a través de Tuboleta

La boletería para el concierto de Chayanne en Medellín se comercializa a través de Tuboleta. La venta general comenzó el jueves 3 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m., según la información entregada para el evento.

Las entradas para ver a Chayanne en Medellín tienen precios desde $198.000 más servicio hasta $765.000 más servicio en la Tribuna Fan Norte -crédito eventos.tuboleta.com

Los precios anunciados parten de $198.000, más servicio, y llegan hasta los $765.000, más servicio, para la ubicación Tribuna Fan Norte. Los valores pueden variar de acuerdo con la localidad elegida y los cargos asociados a la plataforma de venta.

La organización recomendó revisar las condiciones de compra, los sectores habilitados y las políticas de ingreso antes de adquirir los boletos. También indicó que la función tendrá restricción de edad, por lo que los asistentes deberán ser mayores de 18 años.

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Con esta escala, Medellín volverá a recibir al cantante en noviembre, dentro de una gira que recupera parte de sus canciones más difundidas y suma material de su etapa reciente.