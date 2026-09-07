TransmiCable de San Cristóbal ya tiene operador: abriría en diciembre y contará con la experiencia de Mi Teleférico de La Paz, Bolivia

El contrato del TransmiCable de San Cristóbal ronda los $390.000 millones e incorpora la experiencia de Mi Teleférico de Bolivia - crédito Transmilenio

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Promesa de Sociedad Futura Mi Cable San Cristóbal fue seleccionada para operar durante 10 años y cuatro meses el nuevo TransmiCable de San Cristóbal, así lo anunció el sistema Transmilenio S.A.

El contrato, por cerca de $390.000 millones, incorpora la experiencia de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, responsable del sistema de teleféricos urbanos de La Paz y El Alto, en Bolivia.

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La adjudicación se produjo luego de un proceso en el que participaron cinco proponentes nacionales y extranjeros. Según el informe definitivo del comité evaluador de Transmilenio S.A., la unión seleccionada cumplió los requisitos de calidad establecidos y presentó la oferta económica más competitiva.

El nuevo sistema aéreo conectará Senderos de Altamira, La Victoria y 20 de Julio, con una línea de 2,8 kilómetros. El proyecto busca beneficiar a cerca de 400.000 habitantes de San Cristóbal, reduciendo el tiempo de desplazamiento entre los extremos de la línea de 45 a 10 minutos.

El nuevo TransmiCable de San Cristóbal busca beneficiar a cerca de 400.000 habitantes y reducir los viajes de 45 a 10 minutos - crédito IDU

Quién operará el TransMiCable de San Cristóbal

La Promesa de Sociedad Futura Mi Cable San Cristóbal está integrada por la Empresa Operadora de Transportes Gran Américas S.A.S.; la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, de Bolivia; e Ingeniería, Tecnología y Conocimiento S.A.S. (Inteckno S.A.S.).

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Gran Américas S.A.S. aporta experiencia como concesionaria nacional en la operación de buses zonales y troncales del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá. Entre sus antecedentes figura la operación de la unidad funcional Usme III.

Mi Teleférico aportará la experiencia técnica y operativa de la red de teleféricos urbanos que conecta La Paz y El Alto. Transmilenio indicó que ese sistema es el más extenso del mundo dentro de esta modalidad de transporte público urbano.

Inteckno S.A.S. es una firma colombiana especializada en consultoría, ingeniería, mantenimiento predictivo y montaje de sistemas de transporte por cable. Su participación está relacionada con el soporte técnico para la operación del nuevo cable aéreo bogotano.

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La unión operadora del TransmiCable de San Cristóbal reúne a Gran Américas S.A.S., Mi Teleférico e Inteckno S.A.S. para la operación y el soporte técnico del sistema - crédito Transmilenio

“Para nosotros, vincularnos a este proyecto es un reto muy importante porque nos corresponde atender este servicio de cable aéreo con calidad y servicio social”, afirmó Wilmar González, representante del contratista adjudicatario.

Un contrato por $390.000 millones y 10 años de operación

El contrato tendrá una duración de 10 años y cuatro meses. Su objeto es garantizar la operación del TransMiCable de San Cristóbal una vez Transmilenio reciba la infraestructura construida por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El gerente de Transmilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, sostuvo que el proceso se desarrolló con competencia abierta y participación de empresas de origen nacional y extranjero. Además de la propuesta seleccionada, participaron Doppelmayr Cable Car Colombia S.A.S., Empresa de Transporte Masivo del Aburrá Ltda., Promesa de Sociedad Futura CableMóvil San Cristóbal S.A.S. y Promesa de Sociedad Futura Cable Aéreo Colombia SM S.A.S.

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“Gracias a esta adjudicación, garantizaremos la puesta en operación de TransmiCable con los más altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad para los vecinos de San Cristóbal”, señaló Gutiérrez.

La adjudicación del TransmiCable de San Cristóbal se definió entre cinco proponentes y el comité evaluador destacó el cumplimiento de requisitos y la oferta económica seleccionada - crédito Transmilenio

La secretaria distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, afirmó que la participación de cinco oferentes evidencia interés en el proyecto. La funcionaria añadió que la adjudicación permitirá preparar la entrada en servicio del sistema de transporte para los habitantes de la localidad.

Tecnología para ajustar la operación a la demanda

El contrato incorpora un sistema inteligente de gestión con detección automática de velocidades y programación dinámica de las cabinas. Según Transmilenio estas herramientas permitirán modificar la operación de acuerdo con la demanda de pasajeros.

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La programación dinámica busca que el sistema responda a los cambios en el número de usuarios durante distintos momentos del día. El objetivo expuesto por la entidad es mejorar las condiciones de viaje y administrar de forma eficiente la capacidad del cable.

El TransmiCable de San Cristóbal conectará Senderos de Altamira, La Victoria y 20 de Julio en una línea de 2,8 kilómetros - crédito Transmilenio

La operación también incluirá paneles solares para las cabinas. La empresa indicó que esta medida busca mejorar la eficiencia energética y permitir la certificación del sistema como autogenerador de energía, con los beneficios tributarios asociados.

Obras superan el 92% y la apertura se prevé para diciembre

El TransmiCable de San Cristóbal registraba un avance de 92,89%. El IDU prevé entregar la infraestructura a Transmilenio en septiembre, con el propósito de iniciar la operación para el público en diciembre de este año.

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La obra civil de las tres estaciones se encuentra en etapa de acabados e integración de servicios públicos. El componente electromecánico finalizó su montaje, incluyendo 21 torres, el empalme del cable portador tractor, líneas de comunicación, redes de potencia y elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos del sistema.

El IDU informó que culminaron las pruebas operacionales con circulación de cabinas de pasajeros sobre los 2,87 kilómetros de la línea. Durante esos recorridos se revisaron los sensores geométricos y de proximidad, el reglaje de las pinzas de las cabinas y los parámetros de tránsito por torres y estaciones.

Las tres estaciones del Cable San Cristóbal ya están en fase de acabados y pruebas, listas para ser entregadas a Transmilenio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las verificaciones buscaron confirmar el cumplimiento de los estándares de seguridad y las condiciones necesarias para que el TransmiCable de San Cristóbal pueda operar como sistema de transporte público. El IDU continuará el seguimiento a los cronogramas y a las medidas para evitar retrasos antes de la entrega de la infraestructura a la empresa Transmilenio.

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