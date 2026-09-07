La Troncal de la Avenida 68 llegó al 87% de avance y proyecta los primeros buses de Transmilenio para diciembre de 2026

La obra de la avenida 68 en Bogotá se extiende por 17 kilómetros entre la autopista Sur y la calle 100 y su entrega completa está proyectada para 2027 - crédito IDU/Instagram

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La Troncal de la Avenida 68 alcanzó un 87% de avance y prevé habilitar los primeros buses de Transmilenio en diciembre de 2026, mientras la entrega completa del corredor está proyectada para 2027.

La obra, que atraviesa Bogotá de sur a norte a lo largo de 17 kilómetros, fue recibida por la actual Administración con una ejecución de 42,57%, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El proyecto está dividido en nueve grupos y se extiende desde la autopista Sur hasta la calle 100.

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La infraestructura incorporará carriles para tráfico mixto y Transmilenio, 21 estaciones, puentes vehiculares, pasos deprimidos, puentes peatonales, ciclorrutas, zonas verdes y espacio público. Conforme con el IDU, la puesta en operación de la troncal será gradual.

La troncal busca conectar corredores de alta demanda como la Autopista Sur, la avenida de las Américas, la calle 13, la calle 26, la calle 80, la avenida Suba y la calle 100. El distrito estima que, una vez finalizada, beneficiará a más de 1,5 millones de personas.

El proyecto de la troncal de la avenida 68 incluye 21 estaciones de Transmilenio, carriles mixtos, puentes, pasos deprimidos, ciclorrutas y espacio público - crédito IDU

Los nueve grupos de la avenida 68 y su estado de ejecución

El Grupo 1 , entre la Autopista Sur y la calle 18 sur, registra un avance de 75,16%. Tiene una extensión de 2,83 kilómetros para tráfico mixto y Transmilenio, e incluye el puente de Venecia, una de las estructuras de mayor impacto para la movilidad del sur de Bogotá.

El Grupo 2 , que va desde la calle 18 sur hasta la avenida de las Américas, llega al 91,12%.

El Grupo 3 , entre la avenida de las Américas y la avenida Centenario o calle 13, alcanza 94,25%.

El Grupo 4 , desde la avenida Centenario hasta la avenida la Esperanza o calle 24, presenta 99,58 % de avance.

El Grupo 5 , entre la avenida Esperanza y la calle 46, registra 96,66%.

El Grupo 6 , desde la calle 46 hasta la avenida calle 66, está en 77,68 %.

El Grupo 7 , entre la avenida calle 66 y la carrera 65, llega a 90,6%.

El Grupo 8 , que cubre el trayecto entre la carrera 65 y la carrera 48, alcanza 76,48 %.

El Grupo 9, entre la carrera 48 y la carrera 9, reporta 84,88 % de ejecución.

El IDU indicó que el corredor incluye 21 estaciones de Transmilenio, ocho puentes vehiculares, ocho pasos deprimidos, 11 puentes peatonales y cerca de 17 kilómetros de ciclorruta. La infraestructura se construye junto con intervenciones de espacio público y redes de servicios.

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El alcalde Carlos Fernando Galán y el IDU anunciaron que cinco grupos de la avenida 68 tendrían aperturas en 2026 y los restantes serían entregados en 2027 - crédito IDU

Puente de Venecia y conexión con la Autopista Sur

El 31 de agosto de 2026 fueron habilitados dos de los tres ramales del puente de Venecia. La estructura corresponde al Grupo 1 y permite reorganizar la circulación en el cruce de la autopista Sur con la carrera 68.

La apertura es transitoria mientras continúan las obras de los carriles de Transmilenio en el paso deprimido. Actualmente, los buses del sistema circulan por el puente recto en ambos sentidos, mientras el tráfico mixto y los buses zonales utilizan el puente central para conectar hacia la avenida 68 al norte.

El puente tendrá tres ramales de aproximadamente 330 metros cada uno, para una longitud total cercana a un kilómetro. Cuando entre en funcionamiento completo, previsto para diciembre de 2026, contará con dos carriles mixtos en sentido occidente-oriente sobre el puente recto.

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Los otros dos ramales curvos permitirán los desplazamientos entre la Autopista Sur y la avenida 68. El paso deprimido será utilizado por Transmilenio en ambos sentidos, de acuerdo con el esquema definido para este sector.

La obra del puente de Venecia prevé habilitación total para finales de 2026, mientras continúan trabajos en los accesos occidental y norte - crédito IDU

Los carriles paralelos al puente de Venecia, habilitados en julio, continúan operando para el tránsito mixto en sentido occidente-oriente. Estas vías tienen siete metros de ancho y una longitud de 550 metros.

Pasos deprimidos para Transmilenio en Las Américas y Suba

En el Grupo 3 avanza el paso deprimido exclusivo para Transmilenio que conectará las avenidas Las Américas y 68. La estructura tendrá una longitud de 485 metros, será bidireccional y contará con un ancho promedio de 8,25 metros.

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Para su construcción se instalaron 531 tablestacas metálicas, se utilizaron 4.800 metros cúbicos de concreto, se construyeron 510 metros lineales de pilotes y se instalaron 21 pilotes de acero de 22 metros cada uno.

El Grupo 3 contempla 1,04 kilómetros de intervención, 23.911 metros cuadrados de espacio público, 7.228 metros cuadrados de zonas verdes y 0,84 kilómetros de ciclorruta. En este sector ya está en servicio el puente peatonal de la avenida 68 con calle 9C.

La estación de Transmilenio de la calle 11, ubicada frente al colegio Nicolás Esguerra, registra 80,97% de avance. El IDU informó que más de 700 personas trabajan en jornadas diurnas y nocturnas para terminar las obras del grupo.

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El Grupo 3 de la avenida 68 avanza en un paso deprimido exclusivo para Transmilenio entre Las Américas y la carrera 68, mientras la estación de la calle 11 ya supera el 80% de ejecución - crédito IDU

En el Grupo 8 se construye otro deprimido exclusivo para Transmilenio, destinado a conectar la avenida Suba con el oriente y facilitar la movilidad en sentido sur-norte. El paso permitirá que buses procedentes de la troncal de la avenida Suba ingresen sin cruzar a nivel.

El Grupo 8 contempla 1,06 kilómetros de vía, dos carriles exclusivos para Transmilenio y dos carriles mixtos por sentido. También incluirá 30.000 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes, además de 1,15 kilómetros de ciclorruta.

Estaciones, ciclorrutas y operación proyectada

El Grupo 9, ubicado sobre la calle 100 entre la carrera 48 y la carrera 9, avanza en la construcción de dos estaciones. La estación de la carrera 19 tiene 70,97% de ejecución y la de la carrera 11 alcanza 86,92%.

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En ese tramo, la construcción mediante la técnica de perforación de tuberías sin abrir zanjas llegó a 100%. Este método permitió instalar redes subterráneas con menor afectación sobre la superficie vial y el espacio público.

El Grupo 9 tendrá tres carriles mixtos y un carril exclusivo para Transmilenio por sentido, además de dos carriles de sobrepaso en las estaciones. El proyecto incluye 53.000 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes, 3,1 kilómetros de ciclorrutas y la plantación proyectada de más de 500 árboles.

El Grupo 8 construye un paso deprimido para Transmilenio en la avenida Suba y el Grupo 9 avanza con estaciones, ciclorrutas y redes subterráneas sobre la calle 100 - crédito IDU

El IDU informó que ya están habilitados el puente vehicular y el puente peatonal de la calle 3, el puente peatonal de la calle 9C, el puente bicipeatonal Simón Bolívar, el puente vehicular de la avenida Suba y estructuras de la calle 26 por donde ya circulan buses de Transmilenio.

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