La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

El mensaje, publicado en víspera de su cumpleaños, encendió las alertas de una comunidad que no la había visto así antes - crédito @rastreandofamosos/IG

Guardar

Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como La Barbie colombiana, publicó un video en el que confesó que, pese a que sus cumpleaños siempre habían sido una celebración especial para ella, este año no sentía ninguna de esas emociones. “Todo mal, todo mal, pero hay salud”, dijo entre sollozos.

La creadora de contenido que cuenta con más de 900.000 seguidores en Instagram encendió las alarmas al aparecer llorando en sus historias, en vísperas de su cumpleaños, con un mensaje en el que transmitió tristeza y desconcierto.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido no encontró ánimo para festejar su cumpleaños

La colombiana describió una sensación de energía extraña que la envolvía y señaló que algo no estaba funcionando bien: ni con el mundo ni con ella misma.

Tatiana Murillo generó imagen de inteligencia artificial de cómo se vería sin cirugías - crédito @rastreandofamosos/IG

La publicación generó inmediata preocupación entre sus seguidores, que no estaban acostumbrados a verla en ese estado en una fecha que ella misma había calificado históricamente como una de sus favoritas.

En medio del llanto, Tatiana intentó en más de una ocasión cortar las lágrimas porque, según sus propias palabras, no quería llorar en su cumpleaños. La contradicción entre el festejo esperado y el estado emocional que mostraba fue lo que más impactó a quienes la siguen.

PUBLICIDAD

Le pidió a la inteligencia artificial que le mostrara cómo luciría sin retoques

Dentro de esa misma serie de historias, la creadora de contenido reveló que, en ese momento de tristeza, recurrió a una herramienta de inteligencia artificial (IA) y le pidió que generara una imagen de cómo luciría hoy si nunca se hubiera sometido a los procedimientos estéticos que marcaron su transformación pública.

Tatiana Murillo, la Barbie colombiana, mostró cómo se veía sin operarse - crédito Instagram

La imagen que obtuvo la muestra con el cabello negro y ondulado, un cuerpo más voluminoso y un vestido rosado. La primera reacción de Tatiana fue negativa, pero luego rectificó y reconoció que esa versión también era hermosa. “Mi Tatiana del pasado. Si no me hubiera hecho retoques estéticos, me vería así. Ay, qué linda”, expresó, de acuerdo con el portal, antes de aclarar que también se siente hermosa con la apariencia que tiene ahora.

PUBLICIDAD

La imagen dividió a sus seguidores en las redes sociales

La publicación generó reacciones encontradas entre los usuarios. Una parte de ellos reflexionó sobre los cambios físicos de la influenciadora y planteó que, con el tiempo, podría estar reevaluando su relación con la apariencia natural. Otros fueron más directos y manifestaron que preferían su imagen anterior a los retoques.

Un tercer grupo de seguidores optó por un mensaje de contención y le recomendó acercarse a la fe como una vía para encontrar bienestar en el momento que atraviesa.

Afirma que a medida que cambió su aspecto físico, las personas la empezaron a tratar mejor - crédito @labarbiecolombianaoficial / Instagram

El historial de procedimientos de Tatiana Murillo es extenso. Según ella misma reveló en noviembre de 2025 a Noticias Caracol, acumula más de 35 cirugías entre intervenciones y retoques, y reconoció en ese momento que estaba en terapia por dismorfia corporal.

PUBLICIDAD

La combinación del llanto, el mensaje de desánimo y la reflexión sobre su cuerpo sin modificaciones fue lo que convirtió la publicación de cumpleaños en un tema de conversación que desbordó su comunidad habitual de seguidores.

Recientemente, la creadora de contenido se sometió a un procedimiento en sus ojos mediante el cual cambió el color y aseguró que no tendrá que llevar más lentes de contacto.

Con sorpresa, la paisa mostró el video después de someterse a la intervención, donde dijo que “ni siquiera unos lentes de contacto me habían dado ese color tan espectacular”.

Murillo indicó que está mucho más cerca de parecerse por completo a la Barbie, y agregó: “Lista para Medellín y el mundo. ¡Ay, no, qué es de esta maravilla! Me encanta el color... Se ve muy, muy, muy natural. La mejor decisión de mi vida. ¡Ay, no! Me encanta".

PUBLICIDAD