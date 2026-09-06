En video: chef habría asesinado a hombre que lo contrató para preparar una cena en Ubaté; recibió 30 heridas

Las grabaciones hacen parte de las evidencias recopiladas por la Fiscalía para reconstruir los hechos ocurridos en Ubaté. - crédito cámaras de seguridad (recopilación Noticias RCN)

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Un juez de control de garantías ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario de Diego Armando Rodríguez Mantilla, de 29 años, señalado por la Fiscalía General de la Nación de ser el responsable del homicidio de Óscar Ferney Ladino, de 35 años, en un establecimiento comercial de Ubaté, Cundinamarca.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto, cuando Ladino se encontraba en el lugar para revisar con Rodríguez Mantilla los detalles de una cena familiar que había contratado para el cumpleaños de su mamá. Según la investigación, durante el encuentro se produjo una discusión que posteriormente derivó en una agresión con arma cortopunzante.

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La Fiscalía sostiene que la víctima recibió alrededor de 30 heridas y que estas le ocasionaron la muerte. El ente acusador imputó a Rodríguez Mantilla el delito de homicidio agravado, cargos que el procesado no aceptó.

Video registró la agresión dentro del establecimiento

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron parte de los hechos y el material hace parte de las evidencias recopiladas por los investigadores.

En las imágenes se observa a Rodríguez Mantilla y Ladino en el interior del establecimiento, hasta que ambos se desplazan hacia la zona de la cocina. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, transcurrieron aproximadamente 36 segundos entre ese momento y el inicio de la agresión.

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De acuerdo con el ente acusador y las cámaras de seguridad, el chef habría tomado un cuchillo conocido comúnmente como “mataganado” y habría atacado a Ladino por la espalda.

La grabación muestra al señalado agresor en la zona de la cocina mientras se produce la agresión. Posteriormente, se observa al hombre realizar acciones que aparentan corresponder a la limpieza de su cuerpo.

La Fiscalía indicó que, después del ataque, Rodríguez Mantilla se habría quitado la ropa, utilizado una manguera de la cocina para limpiarse y posteriormente se habría bañado y cambiado de vestimenta.

De acuerdo con Noticias RCN durante la audiencia, el ente acusador describió estos movimientos y señaló: “Esa persona se quita la ropa que portaba, se pega un duchazo, un baño ahí en la cocina donde se baña, se cambia y huye por la parte trasera del establecimiento”.

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Diego Armando Rodríguez Mantilla fue capturado en vía pública de Ubaté y enviado a prisión mientras avanza el proceso por el presunto homicidio. - crédito Fiscalía

La víctima había contratado al chef para una celebración familiar

De acuerdo con la información conocida del caso, Ladino había contratado a Rodríguez Mantilla para preparar la comida de una cena por el cumpleaños de su mamá.

El hombre y sus familiares habían viajado desde Sutatausa hasta Ubaté con el propósito de organizar los detalles de la celebración. En determinado momento, Ladino se separó de sus familiares y se dirigió al establecimiento para reunirse con el chef.

Mientras se desarrollaba el encuentro, sus allegados permanecieron en el municipio. Al notar que Ladino no regresaba, comenzaron a buscarlo y acudieron al lugar donde se había reunido con Rodríguez Mantilla.

Fue allí donde conocieron lo ocurrido y dieron aviso a las autoridades.

Fiscalía aún investiga el motivo de la discusión

Las autoridades no han establecido públicamente cuál fue el motivo de la discusión entre Ladino y Rodríguez Mantilla.

La Fiscalía sostiene que existió una confrontación antes de la agresión, pero las circunstancias que originaron el enfrentamiento continúan bajo investigación.

El material de las cámaras de seguridad constituye uno de los elementos utilizados para establecer la secuencia de los hechos. A este se suman las demás evidencias recopiladas por los investigadores.

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La investigación deberá determinar qué ocurrió durante los momentos previos al ataque y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la agresión.

Capturan al chef señalado por el homicidio

Luego de los hechos, Rodríguez Mantilla habría abandonado el establecimiento por la parte trasera, según la información presentada por la Fiscalía.

Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, realizaron su captura en vía pública de Ubaté.

Una fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de homicidio agravado. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos y manifestó su inocencia.

La medida de aseguramiento fue solicitada por la Fiscalía y posteriormente ordenada por un juez de control de garantías.

El chef habría utilizado un tipo de arma cortopunzante denominado "mataganado" durante la agresión. Rodríguez Mantilla permanece en prisión mientras avanza el proceso judicial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Chef permanecerá en prisión mientras avanza el proceso

El juez determinó que Rodríguez Mantilla deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.

La Fiscalía tendrá que avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de Ladino y sustentar dentro del proceso los elementos que atribuye al acusado.

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Por ahora, la responsabilidad penal de Rodríguez Mantilla no ha sido determinada judicialmente. El procesado mantiene la presunción de inocencia mientras la justicia define su situación jurídica.