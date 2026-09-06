De la Espriella confirmó el castigo que habrá para los que no ahorren energía durante el fenómeno de El Niño: “Buscamos evitar incrementos desbordados”

El fenómeno de El Niño de 2026 sería el más fuerte en las últimas tres décadas en Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía

Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aprobó dos medidas del Plan Energía YA con el objetivo de anticiparse a las consecuencias de la sequía generada por el fenómeno de El Niño y reducir el riesgo de desabastecimiento eléctrico durante el verano de 2026-2027. Por medio de X, el mandatario expresó que la primera disposición prevé incentivos para los usuarios que reduzcan su consumo mensual en más de 10% frente a una meta individual.

“Quienes reduzcan su consumo mensual en más de un 10% frente a su meta individual podrán recibir un beneficio en su factura”, afirmó De la Espriella. En cambio, aquellos que superen ese umbral deberán afrontar un cobro adicional.

PUBLICIDAD

Precisó que los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2016 quedarán fuera de ese sistema. La excepción busca evitar que el esquema de estímulos y cargos impacte en zonas que atraviesan una situación de emergencia. La segunda medida apunta a asegurar la disponibilidad de generación térmica y a preservar el nivel de los embalses antes de la temporada seca.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, anotó que se busca evitar incrementos desbordados en el precio de la energía - crédito @abdelaespriella/X

“Activamos un mecanismo para garantizar la generación térmica necesaria, cuidar desde ahora las reservas de nuestros embalses y reducir el riesgo de desabastecimiento durante el verano 2026-2027”, escribió el jefe de Estado.

De la Espriella apuntó que también “buscamos evitar incrementos desbordados en el precio de la energía y proteger especialmente a las regiones más expuestas, como el Caribe y el Chocó”. No obstante, dijo que “puede haber incrementos para algunos usuarios, pero el precio promedio nacional será inferior al que los colombianos habrían tenido que pagar de mantener el esquema anterior”, aseguró.

PUBLICIDAD

Finalizó al decir que “nos anticipamos a la crisis: ahorrar hoy es proteger la energía de Colombia mañana”.

De qué trata el programa transitorio de ahorro de energía

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puso en marcha el 1 de septiembre de 2026 un programa transitorio de ahorro de energía, previsto inicialmente por seis meses, ante la sequía asociada con el fenómeno de El Niño. La medida fue definida mediante las resoluciones CREG 101 120 de 2026 y CREG 101 126 de 2026, esta última con fecha de inicio el 1 de septiembre, luego de la decisión adoptada el 31 de agosto de 2026.

Con esto, los hogares y pequeños negocios tendrán una meta individual de consumo, calculada a partir de su historial de los últimos 12 meses. Quienes excedan esa meta en más de 10% pagarán un cargo adicional únicamente por los kilovatios hora (kWh) que superen el límite. En cambio, los usuarios que reduzcan su consumo mensual en más de 10% podrán obtener un saldo a favor al terminar el programa. La primera factura tendrá carácter pedagógico: informará la meta y el resultado del usuario, pero no incluirá cobros adicionales.

PUBLICIDAD

Sobre esto, la Creg explicó que:

Para una meta de 100 kWh, un consumo de 115 kWh generará un cobro sobre 5 kWh.

Un consumo de 85 kWh podría dar lugar a un beneficio si existen recursos disponibles.

En una meta de 180 kWh, consumir menos del 90%, es decir, menos de 162 kWh, representa ahorro; entre 162 y 198 kWh, el rango de 90% a 110%, no habrá cobro ni reconocimiento; y por encima de 198 kWh se cobrará solo el excedente.

Los porcentajes de 30%, 50% y 70% no se aplicarán sobre el valor total de la factura. Servirán para calcular el cargo adicional sobre el consumo que exceda el 110% de la meta en los estratos uno, dos y tres; los estratos cuatro, cinco y seis; y los pequeños negocios, respectivamente. Para establecer una meta con el historial de cada usuario, deberán existir ciclos facturados que sumen al menos 180 días.

Si no hay información suficiente, la Creg asignará una referencia diaria: “Esa referencia corresponde a la mediana de las metas individuales diarias de usuarios de su misma categoría de comparación, al combinar categoría de usuario y tipo de área, urbana o rural, dentro del mercado correspondiente”.

PUBLICIDAD

De qué dependerá el beneficio por ahorro

El beneficio por ahorro dependerá de los recursos recaudados en la bolsa de cada mercado de comercialización. Según la Creg, “al final del programa, el comercializador calculará el ahorro y la meta individual acumulada de cada usuario y distribuirá los recursos entre los beneficiarios en proporción a su índice de ahorro”. El saldo a favor aparecerá en la factura posterior al cierre de los seis meses y, si supera el valor mensual, se trasladará a los períodos siguientes.

Quedan excluidos usuarios con medidor prepago, servicio suspendido, hospitales, colegios, organismos de emergencia y seguridad, además de los municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. También podrán pedir exclusión quienes dependan de equipos eléctricos por razones médicas.

PUBLICIDAD

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, señaló que si bien apoyamos la medida y consideramos que es necesaria, también creemos que no suficiente - crédito @NGutierrezJ/X

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) respaldó el programa, aunque advirtió que no bastará por sí solo para evitar un racionamiento y reclamó gestión de embalses y disponibilidad térmica.

Su presidenta, Natalia Gutiérrez, afirmó: “Desde Acolgen respaldamos el programa de ahorro de energía establecido por la Creg”. Precisamente, la directora ejecutiva de la entidad, Adriana María Jiménez, sostuvo que “los pronósticos internacionales estiman una probabilidad de hasta el 81% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026”, con menor entrada de agua a los embalses y demanda en máximos históricos.

PUBLICIDAD

Gutiérrez coincidió: “Hay hasta 81% de probabilidad de un Niño muy fuerte entre octubre y diciembre, en el que la demanda de energía va en aumento, y en el que el margen entre energía firme y consumo es deficitario”.