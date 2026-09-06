Así quedó la ampliación de Playa 2 en Bocagrande: más de 360 metros renovados para turistas y comerciantes

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó que ya se intervinieron las Playas 3, 4 y 5, mientras continúan las obras para disminuir riesgos por erosión en el litoral - crédito Ungrd

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) entregó al Distrito de Cartagena la renovada Playa 2 de Bocagrande, un frente costero de 360 metros de longitud y más de 50 metros de ancho.

La intervención amplió en cerca de 30 metros la franja de arena y hace parte del Proyecto de Protección Costera de Cartagena, destinado a reducir los efectos de la erosión sobre este sector turístico.

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La entrega beneficia de forma directa a más de 340 actores de playa, entre carperos, quiosqueros, masajistas, guías y vendedores. Según la Ungrd, la ampliación crea mejores condiciones para el trabajo de estas personas y para el uso turístico de uno de los sectores con mayor afluencia de visitantes en Cartagena.

La Playa 2 se suma a las Playas 3, 4 y 5, que ya fueron intervenidas dentro del mismo proyecto. La Ungrd indicó que las obras de protección costera impactan a cerca de un millón de personas, entre residentes, trabajadores de playa y turistas que llegan al litoral cartagenero.

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La ampliación de cerca de 30 metros de arena en Playa 2 hace parte del Proyecto de Protección Costera de Cartagena para reducir la erosión en Bocagrande - crédito Ungrd

La intervención en Bocagrande combina la ampliación de la playa con medidas para reforzar la protección del borde costero. La Ungrd señaló que la obra busca disminuir las condiciones de riesgo asociadas a la erosión y entregar una franja con mayor capacidad para las actividades turísticas y económicas del sector.

Playa 2 amplía su franja de arena en Bocagrande

Con la intervención, Playa 2 pasó a contar con una extensión de 360 metros y un ancho superior a 50 metros. La ampliación de aproximadamente 30 metros de arena modifica las condiciones del frente costero en un punto de alta actividad turística y comercial.

La Ungrd informó que el Proyecto de Protección Costera de Cartagena cuenta con una inversión de $245.443 millones. De ese total, la entidad financia el 623%, equivalente a $151.238 millones, mientras el proyecto avanza en varios sectores del litoral.

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El Proyecto de Protección Costera de Cartagena cuenta con una inversión de $245.443 millones y la Ungrd financia el 62% del total - crédito Ungrd

La Fase I del proyecto registra un avance físico de 93%, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Las intervenciones se concentran en áreas estratégicas del frente costero, donde se busca proteger el borde de playa y atender las afectaciones causadas por la erosión.

La entrega de Playa 2 tiene efectos sobre quienes trabajan diariamente en el área. Los vendedores y prestadores de servicios cuentan con una superficie más amplia para desarrollar sus actividades, mientras que los visitantes disponen de un espacio mayor para permanecer en la playa.

El proyecto también está vinculado con la actividad turística de Bocagrande, zona que concentra hoteles, comercios, restaurantes y servicios para viajeros. La ampliación de la franja de arena se incorpora a las acciones de protección previstas para el litoral de Cartagena.

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Distrito habilitó una conexión hacia la avenida San Martín

Las obras de protección costera en Cartagena ya incluyen las playas 3, 4 y 5 y, según la Ungrd, impactan a cerca de un millón de personas - crédito Ungrd

La recuperación de Playa 2 coincide con avances en el proyecto distrital de renovación urbana y control de inundaciones 4 en 1, que se ejecuta en Bocagrande. La Alcaldía Mayor de Cartagena habilitó el paso vehicular por la intersección de la carrera 3 con calle 10, en inmediaciones de la Base Naval.

La circulación funciona mediante un contraflujo en dirección hacia Studio F, con conexión a la avenida San Martín. La habilitación facilita la salida de Bocagrande hacia el Centro Histórico mientras continúan los trabajos de renovación vial, redes de servicios públicos y drenaje en otros puntos del sector.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, señaló que la terminación de este primer tramo permitirá recuperar parte de la circulación en una zona de alto tráfico. De acuerdo con el mandatario, se mantendrán algunos contraflujos para continuar las mejoras en el tránsito, en particular en el área de la avenida Chile.

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Antes de habilitar el cruce, la alcaldía ejecutó la reposición de una tubería principal de agua potable de 300 milímetros, construida en asbesto-cemento, por una red de 315 milímetros en polietileno de alta densidad. La entidad explicó que esta labor busca dejar modernizado el sistema de acueducto antes de la construcción definitiva de las estructuras viales.

La entrega de Playa 2 beneficia de forma directa a más de 340 actores de playa, entre carperos, quiosqueros, masajistas, guías y vendedores de Cartagena - crédito Ungrd

También se adelantaron obras de andenes, canaletas, sistemas de captación de aguas lluvias y elementos relacionados con los tanques de tormenta. Los trabajos incluyeron ajustes de niveles, pendientes y cotas para mejorar la conducción y el bombeo de aguas durante periodos de lluvia.

Obras hidráulicas para atender inundaciones en Bocagrande

El proyecto 4 en 1 continuará con la instalación del sistema de tanque de tormenta en la avenida Chile. Esta infraestructura está prevista para aumentar la capacidad de almacenamiento, bombeo y evacuación de aguas lluvias en una zona expuesta a inundaciones por precipitaciones y mareas.

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La Alcaldía de Cartagena indicó que la iniciativa contempla más de 2,3 kilómetros de infraestructura hidráulica para atender las inundaciones de Bocagrande y Castillogrande. El sistema incluye colectores subterráneos, canales laterales, sumideros, válvulas de retención y cuatro estaciones de bombeo.

La Alcaldía de Cartagena habilitó un contraflujo en la carrera 3 con calle 10 de Bocagrande, con conexión hacia la avenida San Martín y salida al Centro Histórico - crédito Alcaldía de Cartagena

Las estaciones estarán ubicadas en Parque Navas, Coral Gables, La Concha y Punta Castillo. Según el Distrito, este conjunto de obras permitirá evacuar las aguas lluvias hacia la bahía aun cuando se presenten eventos de marea alta.

La intervención incluye la rehabilitación de la avenida Chile, estructuras de protección costera y adecuaciones de parques, plazas, andenes y espacio público. Durante las próximas semanas continuarán los trabajos hidráulicos, la pavimentación, la instalación de tuberías y la ampliación de áreas pavimentadas.

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