Colombia ganó dos medallas de oro en el Panamericano de Judo: Jhon Caicedo clasificó a la final de San Salvador

La selección Colombia ganó dos medallas de oro en el Panamericano de Judo 2026 - crédito Panam Judo

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La delegación de Colombia abrió su participación en el Open Panamericano de Judo de San Salvador con dos medallas de oro y una de bronce. Ferney Ruiz Mesa y Cindy Mera se consagraron campeones en sus categorías, mientras que Brigitte Carabalí completó la cosecha nacional con un lugar en el podio. Este sábado 6 de septiembre competirán otros cuatro judocas colombianos.

El torneo reúne a 141 deportistas de 16 países en la capital de El Salvador y se disputa entre el 5 y el 7 de septiembre. Colombia llegó con una nómina de ocho representantes, de los cuales cuatro tuvieron actividad durante la jornada inicial.

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Ferney Ruíz también ganó medalla de oro para Colombia en el Panamericano de Judo - crédito Panam Judo

Ferney Ruiz Mesa se impuso en los -73 kilogramos

Ferney Ruiz Mesa consiguió el primer oro colombiano en la categoría de -73 kilogramos, tras una campaña que comenzó en el Pool A. El judoca superó en esa instancia al salvadoreño Óscar Córdoba y al estadounidense Nathan Belfer, resultados que le permitieron avanzar hacia la definición de la competencia.

En la ronda decisiva, Ruiz Mesa venció al brasileño Igor Teles en semifinales y luego derrotó al dominicano Maikor Yefri Luis Pierre para asegurar el primer puesto. El colombiano cerró así una jornada en la que enfrentó a rivales de cuatro países y se quedó con el título de una división que tuvo presencia de competidores de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica.

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El podio de los -73 kilogramos quedó encabezado por Ruiz Mesa, seguido por Luis Pierre. Los bronces fueron para el mexicano Ulises Méndez y Félix Mercier-Ross, representante de Puerto Rico. Teles y el mexicano Eduardo Araujo finalizaron en el quinto lugar.

La actuación del judoca colombiano permitió que la delegación nacional sumara sus primeros puntos y preseas en un certamen que forma parte del calendario continental y reúne a atletas de diferentes categorías de peso.

Brigitte Carabali ganó la medalla de bronce para Colombia en el Panamericano de Judo 2026 - crédito Panam Judo

Cindy Mera ganó el segundo oro de Colombia

La segunda medalla dorada fue para Cindy Mera, quien compitió en los -63 kilogramos. La categoría contó con seis participantes y tuvo una estructura de grupos que le dio a la colombiana el acceso directo al cuadro final.

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Mera enfrentó en semifinales a la costarricense Noilyn Aguilar Bravo, a quien derrotó para avanzar a la disputa por el título. En la final se midió con la brasileña Manuela Maia y consiguió la victoria que le dio a Colombia su segundo oro de la jornada.

La brasileña Maia obtuvo la plata, mientras que los bronces fueron para la estadounidense Emily Daniela Jaspe y Aguilar Bravo. La delegación colombiana consiguió dos títulos en el primer día de competencias, una cifra que la dejó entre los equipos con resultados destacados en San Salvador.

El triunfo de Mera tuvo un recorrido más breve que el de Ruiz Mesa por el sistema de competencia de su división, aunque debió resolver dos combates de eliminación directa para llegar a lo más alto del podio.

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Brigitte Carabalí completó la jornada con una medalla de bronce

Brigitte Carabalí aportó la tercera presea nacional en la categoría de +78 kilogramos. Al igual que en los -63 kilogramos, seis deportistas participaron en la prueba y el formato permitió acceder directamente a las instancias finales.

Carabalí cayó en semifinales, por lo que pasó al repechaje con la posibilidad de competir por una medalla. Allí venció a la salvadoreña Daniela Henríquez y aseguró el bronce para Colombia.

El oro de la categoría fue para la dominicana Moira Morillo, la plata quedó en manos de la brasileña Ana Soares y la puertorriqueña Frederique Lavigne compartió el tercer escalón del podio con la colombiana. Carabalí cerró el primer día con la tercera medalla colombiana, tras los dos títulos obtenidos por Ruiz Mesa y Mera.

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Así fue la Clínica de Arbitraje San Salvador 2026, un espacio enfocado en el aprendizaje y la revisión de reglas para garantizar el nivel óptimo en cada competencia - crédito Panam Judo

Cuatro judocas colombianos competirán en la última jornada

La programación del Open Panamericano de Judo continuará este sábado con la participación de los cuatro integrantes restantes de la selección colombiana. Jhon Pérez competirá en los -81 kilogramos y Jhon Caicedo lo hará en los -90 kilogramos, en las pruebas masculinas.

En la rama femenina, Erika Lasso buscará una medalla en los -48 kilogramos y Wendy Golu tendrá actividad en los -52 kilogramos. Sus presentaciones definirán el balance final de Colombia en San Salvador, luego de una primera jornada que dejó dos oros y un bronce para el equipo nacional.