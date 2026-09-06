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Inicia la Champions League: hora y dónde ver en Colombia los partidos del Real Madrid, Bayern Múnich y FC Barcelona en la primera fecha

Cinco colombianos estarán presentes en la temporada 2026-2027 de la competencia de clubes más importante del mundo, siendo Luis Díaz con Bayern Múnich uno de los candidatos al título

La final de la Uefa Champions League se jugará en el estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid - crédito Manon Cruz/REUTERS
La final de la Uefa Champions League se jugará en el estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid - crédito Manon Cruz/REUTERS
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La Champions League 2026-27 ya tiene definidos a sus 36 equipos para la Fase Liga, que comenzará el 8 de septiembre de 2026 y terminará el 27 de enero de 2027, con ocho fechas en una tabla única que ordenará el acceso a los octavos de final y al Play-In antes de la final prevista para el 5 de junio de 2027 en Madrid.

El nuevo tramo principal del torneo mantendrá el formato estrenado dos años antes: cada club disputará ocho partidos contra rivales distintos y los ocho primeros de la clasificación general avanzarán de forma directa a octavos. Los ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto pasarán al Play-In.

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El Bayern Múnich de Luis Díaz debutará el 10 de septiembre con un partido en casa ante el FK Bodø/Glimt, en el Allianz Arena. El cierre de la primera etapa también será como local: el equipo alemán recibirá al Real Betis el 27 de enero de 2027.

Luis Díaz juega su segunda Champions League con Bayern Múnich, en la primera fue eliminado por el equipo campeón - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Luis Díaz juega su segunda Champions League con Bayern Múnich, en la primera fue eliminado por el equipo campeón - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El primer encuentro como visitante será el 13 de octubre en el campo del Viking Stavanger. En la tercera jornada, el Bayern jugará en Múnich ante el Arsenal el 21 de octubre.

En noviembre, la agenda incluye dos salidas: visita al Atlético de Madrid el 3 de noviembre y a Lille el 25 de noviembre. El último partido del año se disputará el 8 de diciembre ante el Slavia de Praga en el Allianz Arena, antes de retomar en enero con un viaje a Manchester United el 20 de enero.

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El superordenador de Opta proyectó que Arsenal y Bayern Múnich parten como principales candidatos a ganar la Champions League que comienza la segunda semana de septiembre, con probabilidades de título del 21,18% y 19,90%, respectivamente.

El PSG de Francia es el vigente bicampeón de la Uefa Champions League - crédito Franck Fife/REUTERS
El PSG de Francia es el vigente bicampeón de la Uefa Champions League - crédito Franck Fife/REUTERS

Las estimaciones tampoco son favorables para el vigente campeón, PSG. El modelo le asigna un 7,73% de opciones de volver a levantar el trofeo, pese a que el equipo llega tras ganar las dos últimas ediciones del torneo.

Para los clubes españoles, el pronóstico anticipa un desempeño dispar. Barcelona y Real Madrid entrarían en el top ocho de la Fase Liga: el primero como cuarto y el segundo como séptimo, lo que les permitiría avanzar directo a octavos de final. El Barça tendría un 14,41% de posibilidades de alcanzar la final y el Madrid, un 10.39%.

Según el orden de clasificación proyectado para el top ocho, los equipos serían: Bayern Múnich, Arsenal, Manchester City, Barcelona, Liverpool, PSG, Real Madrid e Inter de Milán. Todos los partidos de la UEFA Champions League serán transmitidos por Disney + para Colombia y algunos irán por la señal de televisión de ESPN.

Estos son los partidos y la hora de la jornada 1 de la Uefa Champions League 2026-2027

La Fase de Liga se juega a ocho jornadas en donde se definirán los clasificados a los deiciseisavos y los octavos de final de la Uefa Champions League - crédito Manon Cruz/REUTERS
La Fase de Liga se juega a ocho jornadas en donde se definirán los clasificados a los deiciseisavos y los octavos de final de la Uefa Champions League - crédito Manon Cruz/REUTERS

Martes 8 de septiembre

Club Brujas vs. Aston Villa

Hora: 11:45 a. m.

AEK vs. LASK

Hora: 11:45 a. m.

Porto FC vs. Manchester City

Hora: 2:00 p. m.

Real Madrid vs. Inter Milán

Hora: 2:00 p. m.

Borussia Dortmund vs. Villarreal

Hora: 2:00 p. m.

LOSC Lille vs. Real Betis (Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa)

Hora: 2:00 p. m.

Miércoles 9 de septiembre

FC Barcelona vs. Feyenoord

Hora: 11:45 a. m.

Stuttgart vs. Viking Stavanger FK

Hora: 11:45 a. m.

Napoli vs. Arsenal

Hora: 2:00 p. m.

Liverpool FC vs. Atlético Madrid

Hora: 2:00 p. m.

PSG vs. Slovan Bratislava

Hora: 2:00 p. m.

Sporting CP (Luis Suárez) vs. Galatasaray (Davinson Sánchez)

Hora: 2:00 p. m.

Jueves 10 de septiembre

Fenerbahce vs. AS Roma

Hora: 11:45 a. m.

PSV vs. Shakhtar Donetsk

Hora: 11:45 a. m.

Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Bodo/Glimt

Hora: 2:00 p. m.

Slavia Praga vs. RC Lens

Hora: 2:00 p. m.

Como vs. RB Leipzig

Hora: 2:00 p. m.

Manchester United vs. Sabah FK

Hora: 2:00 p. m.

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