Inicia la Champions League: hora y dónde ver en Colombia los partidos del Real Madrid, Bayern Múnich y FC Barcelona en la primera fecha

La Champions League 2026-27 ya tiene definidos a sus 36 equipos para la Fase Liga, que comenzará el 8 de septiembre de 2026 y terminará el 27 de enero de 2027, con ocho fechas en una tabla única que ordenará el acceso a los octavos de final y al Play-In antes de la final prevista para el 5 de junio de 2027 en Madrid.
El nuevo tramo principal del torneo mantendrá el formato estrenado dos años antes: cada club disputará ocho partidos contra rivales distintos y los ocho primeros de la clasificación general avanzarán de forma directa a octavos. Los ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto pasarán al Play-In.
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El Bayern Múnich de Luis Díaz debutará el 10 de septiembre con un partido en casa ante el FK Bodø/Glimt, en el Allianz Arena. El cierre de la primera etapa también será como local: el equipo alemán recibirá al Real Betis el 27 de enero de 2027.
El primer encuentro como visitante será el 13 de octubre en el campo del Viking Stavanger. En la tercera jornada, el Bayern jugará en Múnich ante el Arsenal el 21 de octubre.
En noviembre, la agenda incluye dos salidas: visita al Atlético de Madrid el 3 de noviembre y a Lille el 25 de noviembre. El último partido del año se disputará el 8 de diciembre ante el Slavia de Praga en el Allianz Arena, antes de retomar en enero con un viaje a Manchester United el 20 de enero.
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El superordenador de Opta proyectó que Arsenal y Bayern Múnich parten como principales candidatos a ganar la Champions League que comienza la segunda semana de septiembre, con probabilidades de título del 21,18% y 19,90%, respectivamente.
Las estimaciones tampoco son favorables para el vigente campeón, PSG. El modelo le asigna un 7,73% de opciones de volver a levantar el trofeo, pese a que el equipo llega tras ganar las dos últimas ediciones del torneo.
Para los clubes españoles, el pronóstico anticipa un desempeño dispar. Barcelona y Real Madrid entrarían en el top ocho de la Fase Liga: el primero como cuarto y el segundo como séptimo, lo que les permitiría avanzar directo a octavos de final. El Barça tendría un 14,41% de posibilidades de alcanzar la final y el Madrid, un 10.39%.
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Según el orden de clasificación proyectado para el top ocho, los equipos serían: Bayern Múnich, Arsenal, Manchester City, Barcelona, Liverpool, PSG, Real Madrid e Inter de Milán. Todos los partidos de la UEFA Champions League serán transmitidos por Disney + para Colombia y algunos irán por la señal de televisión de ESPN.
Estos son los partidos y la hora de la jornada 1 de la Uefa Champions League 2026-2027
Martes 8 de septiembre
Club Brujas vs. Aston Villa
Hora: 11:45 a. m.
AEK vs. LASK
Hora: 11:45 a. m.
Porto FC vs. Manchester City
Hora: 2:00 p. m.
Real Madrid vs. Inter Milán
Hora: 2:00 p. m.
Borussia Dortmund vs. Villarreal
Hora: 2:00 p. m.
LOSC Lille vs. Real Betis (Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa)
Hora: 2:00 p. m.
Miércoles 9 de septiembre
FC Barcelona vs. Feyenoord
Hora: 11:45 a. m.
Stuttgart vs. Viking Stavanger FK
Hora: 11:45 a. m.
Napoli vs. Arsenal
Hora: 2:00 p. m.
Liverpool FC vs. Atlético Madrid
Hora: 2:00 p. m.
PSG vs. Slovan Bratislava
Hora: 2:00 p. m.
Sporting CP (Luis Suárez) vs. Galatasaray (Davinson Sánchez)
Hora: 2:00 p. m.
Jueves 10 de septiembre
Fenerbahce vs. AS Roma
Hora: 11:45 a. m.
PSV vs. Shakhtar Donetsk
Hora: 11:45 a. m.
Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Bodo/Glimt
Hora: 2:00 p. m.
Slavia Praga vs. RC Lens
Hora: 2:00 p. m.
Como vs. RB Leipzig
Hora: 2:00 p. m.
Manchester United vs. Sabah FK
Hora: 2:00 p. m.
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