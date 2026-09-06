Bogotá abrió nueva convocatoria para subsidios de arriendo: la postulación será presencial durante septiembre y se entregará hasta $1.085.561

La Secretaría Distrital del Hábitat abrió en Bogotá una convocatoria de Arrendamiento Temporal Solidario con postulación presencial entre el 7 y el 23 de septiembre - crédito Secretaría de Hábitat

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La Secretaría Distrital del Hábitat abrió una nueva convocatoria de Arrendamiento Temporal Solidario para hogares vulnerables de Bogotá, con jornadas de postulación presencial entre el 7 y el 23 de septiembre.

El programa otorga un subsidio de hasta $1.085.561 mensuales durante seis meses para contribuir al pago del arriendo de una vivienda independiente. A diferencia de procesos anteriores, esta convocatoria no tendrá un enlace para postularse de manera autónoma desde casa.

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Los hogares interesados deberán asistir a los puntos definidos por la entidad, donde recibirán orientación y acompañamiento del equipo de la Secretaría durante la entrega y cargue de los documentos requeridos.

El programa Arrendamiento Temporal Solidario entrega, por una única vez, una transferencia para cubrir de forma parcial o total el canon mensual de una vivienda en arriendo. El apoyo tiene una duración máxima de seis meses y está destinado a hogares que avanzan en procesos de estabilización socioeconómica o buscan una solución habitacional definitiva.

El programa de Arrendamiento Temporal Solidario entrega un subsidio de hasta $1.085.561 mensuales durante seis meses para pagar el arriendo de una vivienda independiente - crédito Alcaldía de Bogotá

Fechas y lugares para postularse en Bogotá

Las jornadas presenciales se realizarán en cinco localidades. Los hogares pueden elegir el día y punto de atención que les resulte más conveniente, excepto en Santa Fe, donde habrá una jornada especial dirigida exclusivamente a víctimas.

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Suba: del 7 al 10 de septiembre en el CDC Tibabuyes (calle 144 # 136a-65).

Santa Fe: 7 y 8 de septiembre en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación (carrera 19b # 24-82) jornada especial dirigida a víctimas.

Ciudad Bolívar: 14 y 15 de septiembre en la Alcaldía Local de Ciudad Bolivar (diagonal 62sur # 20f-20).

Kennedy: del 16 al 18 de septiembre en la Alcaldía Local de Kennedy (transversal 78k # 41a-4 sur).

Chapinero: 22 y 23 de septiembre en el auditorio de la Secretaría Distrital del Hábitat (calle 52 # 13-64).

La Secretaría explicó que si una familia no logra completar la postulación por falta de algún documento, podrá asistir posteriormente a otro de los puntos habilitados para finalizar el proceso. La excepción corresponde a la jornada especial para víctimas en Santa Fe.

Las jornadas de postulación se realizarán en Suba, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Kennedy y Chapinero, con una atención exclusiva para víctimas en Santa Fe - crédito Secretaría de Hábitat

Quiénes pueden ser beneficiarios del subsidio

El programa está orientado a hogares residentes en Bogotá que atraviesan condiciones de vulnerabilidad y requieren apoyo para pagar el arriendo. Pertenecer a un grupo poblacional destinatario no garantiza, por sí solo, la asignación del subsidio.

Podrán postularse hogares encabezados por una persona mayor de edad, con ingresos de hasta un salario mínimo legal mensual vigente y que hagan parte de alguno de los siguientes grupos:

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Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio.

Víctimas del conflicto armado.

Víctimas de emergencias o desastres ocurridos en los cinco años anteriores.

Personas adultas mayores.

Recuperadores de residuos reciclables inscritos en el RURO de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Integrantes de grupos étnicos.

Los hogares también deberán cumplir las demás condiciones previstas en el Decreto Distrital 653 de 2025, la Resolución 224 de 2025 y las normas que modifiquen o sustituyan esas disposiciones.

La convocatoria de la Secretaría Distrital del Hábitat no tendrá enlace de postulación en casa y exige asistir a puntos de atención para cargar los documentos - crédito Alcaldía de Bogotá

Requisitos para acceder a Arrendamiento Temporal Solidario

Los interesados deben acreditar que la persona cabeza de hogar es mayor de edad y que los ingresos familiares no superan un salario mínimo. También deben contar con un contrato de arrendamiento vigente, suscrito por arrendador y arrendatario.

El contrato no requiere autenticación, pero debe cumplir las condiciones de la Ley 820 de 2003. Ningún integrante del hogar puede ser propietario de una vivienda en Colombia, salvo las excepciones contempladas en la normativa vigente.

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Tampoco podrá postularse un hogar que tenga entre sus integrantes a una persona beneficiaria de un subsidio de vivienda que haya sido aplicado efectivamente. La Secretaría verificará las condiciones de los aspirantes durante el proceso.

La vivienda objeto del apoyo no puede ser una habitación ni un inquilinato. Debe ser una unidad habitacional independiente, ubicada en un sector legalizado y con condiciones mínimas de habitabilidad.

El subsidio de arriendo en Bogotá está dirigido a hogares vulnerables con ingresos de hasta un salario mínimo y con una persona cabeza de hogar mayor de edad - crédito Alcaldía de Bogotá

Además, el inmueble deberá ser verificado y habilitado previamente por la Secretaría Distrital del Hábitat. Este requisito busca que los recursos se destinen a viviendas que cumplan las condiciones definidas para el programa.

Documentos que deben llevar los hogares

Para completar la postulación, los hogares deberán presentar documentos en formato PDF para ser cargados en la plataforma de la Secretaría Distrital del Hábitat. Entre los soportes requeridos están:

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Copias de los documentos de identidad de todas las personas mayores de edad que integren el hogar.

Certificados laborales o manifestaciones de ingresos independientes de cada integrante que reciba ingresos. Estos documentos deben indicar que el empleo está vigente y tener fecha de expedición no superior a 30 días.

Quienes no registren ingresos deberán aportar una certificación juramentada de no ingresos con fecha de expedición menor a 30 días. La documentación de ingresos debe reunirse en un solo archivo PDF.

La lista incluye el contrato de arrendamiento vigente, recibos recientes de agua y energía, registro fotográfico de la fachada y los interiores de la vivienda, y el documento que acredite la pertenencia a uno de los grupos poblacionales destinatarios.

Entre los beneficiarios de Arrendamiento Temporal Solidario figuran víctimas del conflicto armado, mujeres en riesgo de violencia intrafamiliar, adultos mayores, recuperadores de residuos y grupos étnicos - crédito Secretaría de Hábitat

Los hogares deberán llevar una certificación bancaria de la persona arrendataria, cuenta en la que se realizaría el giro del subsidio. También deben informar el número de matrícula inmobiliaria y el Chip del inmueble arrendado.