Kris R defendió a Karina García tras polémica por las razas de perros y alertó por mensajes contra el bebé que esperan: “Eso no lo perdono”

El cantante reconoció que su pareja se equivocó al hablar de una mascota, pero rechazó los mensajes que involucran al hijo que viene en camino - crédito @sergiocastrx/ X

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Kris R salió en defensa de Karina García tras la polémica por los comentarios sobre un perro y cuestionó los mensajes dirigidos contra el bebé que esperan.

El cantante afirmó que su pareja reconoció que se equivocó y ofreció disculpas, pero consideró que las reacciones en redes sociales cruzaron un límite cuando algunas publicaciones involucraron al hijo que está por nacer.

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La controversia surgió luego de que Karina García hablara durante una transmisión en vivo sobre un perro que recibió como regalo. La creadora de contenido explicó que decidió devolverlo porque, según su apreciación, el animal no correspondía completamente a la raza pomerania. El comentario se difundió en distintas plataformas y provocó cuestionamientos de usuarios que reprocharon sus palabras y defendieron el respeto hacia las mascotas.

Con el paso de los días, el tema mantuvo presencia en las redes. Karina García se pronunció después de la ola de críticas, manifestó arrepentimiento por lo dicho y pidió a su comunidad que no continuara con los mensajes de odio. Pese a esa explicación, las reacciones siguieron y, de acuerdo con Kris R, algunas personas dirigieron ataques hacia el embarazo de la pareja.

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“Eso es violencia contra una mujer”, Kris R respondió por ataques a Karina García por polémica con la raza de un perro - crédito @karinagarcialoficiall/ Instagram

El artista colombiano se refirió al caso durante una transmisión en vivo. En su mensaje, reconoció que las declaraciones de Karina pudieron generar malestar y señaló que él mismo conversó con ella sobre el asunto. “Ella sabe y yo se lo dije, cuando se lo expresé yo le dije: ‘Amor, quizás no fue el mejor comentario’”, afirmó.

Kris R aclaró que no pretende desestimar las críticas relacionadas con el trato hacia los animales. “Respeto, los animalitos merecen respeto, todo el mundo merece respeto”, expresó. El cantante sostuvo que entiende las reacciones de quienes no estuvieron de acuerdo con Karina García y señaló que cada persona tiene derecho a no aceptar la disculpa que ella hizo pública.

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“Si ustedes no le quieren recibir la disculpa que ella dio y toda la vuelta, es como que listo, no pasa nada, y es que nadie está obligado y ustedes están en todo el derecho, pero tampoco es para que se metan así”, comentó.

El cantante denunció que algunos usuarios dirigieron mensajes de daño y muerte contra el bebé que esperan - crédito karinagarciaoficiall/Inatagram

Para el intérprete, la discusión dejó de centrarse en el comentario que originó la controversia cuando empezaron a circular mensajes que, según aseguró, deseaban daño al bebé que esperan. “O sea, le han deseado la muerte al bebé, que cuando le nazca esto, que lo otro. Esas cosas no van”, dijo.

Kris R rechazó de forma directa que el embarazo se convirtiera en parte de los ataques. “Meterse con un bebé que no ha nacido, eso es violencia contra una mujer”, manifestó. En su opinión, las críticas por las palabras de Karina García no justifican que los usuarios trasladen el debate a la vida privada de la pareja o a un menor que todavía no ha nacido.

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El cantante insistió en que la defensa de los animales no debe estar reñida con el respeto hacia las personas. “Así mismo, como exigen respeto para un perrito, para un animalito, ustedes deberían respetar a una mujer embarazada que está esperando un bebé”, afirmó durante el en vivo.

Kris R cuestionó que usuarios y cuentas de entretenimiento amplifiquen los ataques contra Karina García - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

El artista también cuestionó que algunas cuentas y usuarios aprovechen la discusión para publicar videos, opiniones y mensajes que atacan a García. Según expresó, Karina ya asumió públicamente que su comentario no fue apropiado y ofreció disculpas, por lo que pidió que el tema no escalara hacia expresiones de odio.

“Ella cometió un error y eso, pero ustedes nadie les da el derecho”, sostuvo Kris R. El cantante remarcó que no avala que se ataque a su pareja ni que se mencione al bebé en mensajes que, de acuerdo con su relato, incluyen deseos de muerte o daño.

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La defensa pública de Kris R se conoció mientras Karina García continúa en el centro de la conversación digital por sus declaraciones sobre la mascota. El episodio ha generado opiniones divididas: mientras algunos usuarios mantienen sus cuestionamientos por la devolución del perro, otros respaldan el pedido de la pareja para que cesen las publicaciones contra el embarazo.

Kris R reiteró que no aceptará mensajes que mencionen o deseen daño al bebé que espera con Karina García - crédito Instagram Karina García

Kris R concluyó que las críticas deben tener límites y reiteró que no permitirá que la discusión alcance a su hijo. “Con esas cosas yo no voy con eso”, dijo, al referirse a los mensajes que involucran al bebé.