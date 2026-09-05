Santiago Buitrago llegó segundo en la etapa 14 de La Vuelta a España, y sigue sacando diferencias para mantener el liderato de la montaña

La ronda ibérica cuenta con Enric Más como el líder de la clasificación general, y el corredor del Bahrain Victorious como rey de la montaña-crédito @lavuelta/X

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El 5 de septiembre de 2026, se corrió la etapa 14 de la Vuelta a España entre Jaén y Sierra de la Pandera sobre 154,5 kilómetros, en una jornada con montaña y movimientos entre los favoritos que podía influir en la pelea por la clasificación general, liderada al inicio por Enric Mas con Primož Roglič a casi dos minutos.

Durante la carrera se presentó una fuga de 45 corredores que logró abrir diferencias y alcanzó una renta de casi cuatro minutos sobre el pelotón cuando se acercaba a la coronación del primer puerto de montaña. Antes, la ventaja intermedia había sido de 3′ 10″, de acuerdo con la transmisión de Caracol Televisión.

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La victoria parcial del día quedó en manos de Marco Brenner, del Tudor Pro Cycling Team, que ganó el embalaje y se quedó con el triunfo, y Santiago Buitrago del Bahrain Victorious llegó en el segundo puesto. En otro de los movimientos destacados, el ecuatoriano Richard Carapaz lanzó un ataque que sacudió al grupo de favoritos.

Esto pasó durante la carrera

El ciclista alemán Marco Brenner (Tudor), celebra su victoria en la meta de la 14ª etapa de La Vuelta a España, de 154,5 km de recorrido entre Jaén y la Sierra de la Pandera (Jaén) - crédito Javier Lizón/EFE

Entre los nombres que animaron la etapa también apareció Santiago Buitrago, que aceleró, abrió diferencias y llegó a ilusionarse con la victoria del día. Más adelante, el español Cristián Rodríguez, del Burgos Burpellet BH, atacó, se marchó en solitario y llegó a tener una ventaja de 25 segundos.

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Kevin Vermaerke, del UAE Team Emirates-XRG, también protagonizó uno de los pasajes del día: aceleró y les sacó 1 minuto y 43 segundos a sus compañeros de fuga. Después fue alcanzado y superado por un corredor del EF Education-EasyPost, que siguió de largo.

En la disputa por los puntos intermedios, Vermaerke sumó cinco puntos y seis segundos; Cristián Rodríguez obtuvo tres puntos y cuatro segundos, y Clément Berthet se llevó un punto y dos segundos. En la montaña, Buitrago encabezó otro registro con cinco puntos, por delante de Lorenzo Fortunato, que consiguió tres, y del propio Vermaerke, que sumó uno.

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La etapa también dejó una selección natural en varios grupos. Wout van Aert, Yevgeniy Fedorov y Alessandro Covi no resistieron el ritmo. Más tarde, Christophe Laporte también perdió contacto con la carrera delantera.

Hubo, además, una caída múltiple de Chris Hamilton, Timo de Jong, Fabio Van den Bossche y Thomas Gloag, aunque no pasó a mayores. El británico del Team Picnic PostNL abandonó la carrera.

La clasificación general al inicio de la fracción mantenía al español Enric Mas, del Movistar Team, en el primer lugar, con un tiempo acumulado de 45 horas, 8 minutos y 51 segundos. Su perseguidor más cercano era Primož Roglič, del Red Bull-BORA-hansgrohe, a 1 minuto y 45 segundos.

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Detrás aparecían Felix Gall, a 2 minutos y 6 segundos; Richard Carapaz, a 3 minutos y 53 segundos; Oscar Onley, a 4 minutos y 29 segundos; Jakob Omrzel, a 4 minutos y 59 segundos; Mattias Skjelmose, a 5 minutos y 32 segundos; Sepp Kuss, a 7 minutos y 58 segundos; Harold Tejada, a 8minutos y 33 segundos, y Clément Berthet, a 11 minutos y 6 segundos.

La etapa 14 ofrecía un punto de atención adicional por el peso histórico de la prueba. La edición 2026 corresponde a la número 81 de la ronda ibérica, cuya primera carrera se disputó en el año 1935.

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El registro histórico también ponía a Roglič ante una posibilidad especial: el esloveno llegó con cuatro títulos, la misma cifra que Roberto Heras. Entre los campeones colombianos de la carrera figuran Luis Herrera, que ganó en 1987 por delante de Reimund Dietzen y Laurent Fignon, y Nairo Quintana, vencedor en 2016 sobre Chris Froome y Esteban Chaves.

Antes del arranque competitivo hubo 7,4 kilómetros de recorrido neutralizado. En el comienzo se reportaro dificultades mecánicas para el ecuatoriano Carapaz, un pinchazo para un corredor español del Movistar Team y asistencia del equipo para Simon Dalby por problemas mecánicos.

La lista de abandonos también incluyó a Hugo Houle, Jordan Labrosse y Moritz Kretschy, este último sin tomar la partida. Hugo Hofstetter fue otro de los corredores que sufrió durante la etapa.

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Así quedaron los resultados de la etapa 14 de la Vuelta a España

1. Marco Brenner (Alemania - Tudor Pro Cycling): 4 horas, 15 minutos y 9 segundos

2. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 1 segundo

3. Carlos Rodríguez (España - XDS Astana Team): a 11 segundos

4. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Kern Pharma Team): a 14 segundos

5. Valentin Paret Peintre (Francia - Soudal Quick - Step): a 22 segundos

Así va la clasificación de la montaña: Santiago Buitrago es más líder que nunca

1. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): 69 puntos

2. Wout van Aert (Bélgica - Visma Lease a Bike): 40 puntos

3. Enric Más (España - Movistar Team): 24 puntos

4. Lorenzo Fortunato (Italia - XDS Astana Team): 21 puntos

5. Andreas Leknessund (Noruega- Uno X-Mobility): 19 puntos

Así va la clasificación general tras la etapa 14

El líder de la Vuelta, Enric Mas (c), durante la 12ª etapa de La Vuelta a España, de 167 km de recorrido entre las localidades de Vera y Calar Alto-crédito Javier Lizón/EFE

1. Enric Mas (España - Movistar Team): 49 horas, 28 minutos y 12 segundos

2. Felix Gall (Austria - Decathlon CMG): a 2 minutos y 6 segundos

3. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 2 minutos y 10 segundos

11. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 9 minutos y 48 segundos

15. Juan Rodríguez (Colombia - EF Education Easypost): a 29 minutos y 46 segundos

17. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 33 minutos y 52 segundos